Real Betis vs Rayo Vallecano Principales Apuestas LaLiga | 21/02/2026

+

👑Mejores apuestas Real Betis vs Rayo Vallecano

Gana Betis y más de 1.5 goles⭐ @ 2.30 en Bwin

Real Betis – Multigol 2-3 ⭐ @ 2.30 en Bwin

Resultado 1ª parte empate⭐ @ 2.15 en Bwin

Esperamos una victoria del Betis con un marcador de 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Betis vs Rayo Vallecano son cortesía de Bwin, correctas a 19/02/26 a las 16:40 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código de bono bwin para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Tras ganar en la fecha pasada, Real Betis y Rayo Vallecano se enfrentan por la jornada 25 de LaLiga con la ilusión de seguir su camino con una nueva victoria. Ambos llegan motivados y con objetivos claros en esta recta del campeonato.

Betis atraviesa un gran momento tras conseguir tres victorias consecutivas que lo afianzaron en el quinto lugar de la tabla, incluso con miras a los puestos de Champions League. El equipo verdiblanco ha mostrado solidez y confianza en las últimas jornadas.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini viene exhibiendo un nivel alto tanto en lo colectivo como en lo individual, lo que alimenta la ilusión de meterse de lleno en la pelea por competiciones europeas. La regularidad reciente le permite soñar con objetivos mayores.

Por su parte, Rayo llega tras una inesperada pero muy importante victoria frente al Atlético de Madrid, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. El triunfo significó un respiro clave en un momento delicado.

Esa victoria también le permitió salir de la zona de descenso, aunque la lucha continúa más viva que nunca. Con apenas un punto de margen sobre los puestos rojos, el equipo madrileño sabe que mantener la continuidad en la suma será fundamental para alejarse definitivamente del peligro

⚽Posibles Alineaciones Real Betis vs Rayo Vallecano

Posible alineación Real Betis:

Adrián, Ruibal, Bartra, Llorente, Gómez, Deossa, Roca, Antony, Fornals, Ezzalzouli, Bakambú

Posible alineación Rayo Vallecano:

Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino, Valentin, Gumbau, Akhomach, Palazón, Pérez, De Frutos

1er Pronóstico Real Betis vs Rayo Vallecano: Gana Betis y más de 1.5 goles⭐ @ 2.30 en Bwin

Pese a la reciente victoria de Rayo Vallecano, su nivel todavía genera muchas dudas, especialmente cuando juega como visitante. En liga acumula cinco derrotas consecutivas fuera de casa, una racha que lo deja muy por debajo del rendimiento que puede mostrar Real Betis en su estadio.

El conjunto verdiblanco ha convertido su casa en una auténtica fortaleza, con cinco victorias en sus últimos seis partidos como local, marcando al menos dos goles en cada uno de esos triunfos. Esa capacidad ofensiva sostenida marca una diferencia importante en este tipo de encuentros.

Por si fuera poco, Rayo no ha logrado ganar en ninguna de sus últimas ocho visitas al Betis, un antecedente que refuerza la tendencia histórica. Con este contexto, el equipo andaluz parte como claro favorito para quedarse con los tres puntos.

2° Pronóstico Real Betis vs Rayo Vallecano: Real Betis – Multigol 2-3 ⭐ @ 2.30 en Bwin

Con 22 goles anotados en 11 partidos como local en LaLiga, Real Betis mantiene un promedio exacto de 2 goles por partido en casa. Un registro que refleja su constancia ofensiva cuando juega ante su afición.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini tiene muy clara su idea ofensiva en el Benito Villamarín y suele traducir su dominio en efectividad. En liga viene de anotar 2 goles a Valencia y Villarreal, además de marcarle 4 a Getafe, mostrando una producción constante.

Frente a un Rayo Vallecano que ha recibido 12 goles en sus últimos 5 partidos como visitante, el escenario luce favorable. Con estos antecedentes, existen buenas posibilidades de que Betis pueda mantener su promedio goleador también en este compromiso.

3er Pronóstico Real Betis vs Rayo Vallecano: Resultado 1ª parte empate⭐ @ 2.15 en Bwin

A pesar de la superioridad del Real Betis como local, le ha costado marcar en los primeros tiempos. En varios encuentros su efectividad ha llegado después del descanso, cuando logra ajustar líneas y encontrar más espacios en ataque.

El equipo de Manuel Pellegrini suele crecer con el paso de los minutos, elevando el ritmo y aprovechando el desgaste del rival. Esa tendencia ha sido evidente en recientes compromisos de LaLiga.

Ante un Rayo Vallecano que como visitante prioriza el orden defensivo y las líneas compactas, es probable que se repita un escenario similar. De hecho, ya ocurrió frente a Valencia y Villarreal, donde el Betis terminó encontrando el gol tras el entretiempo.