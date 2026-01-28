Real Betis vs Feyenoord principales apuestas de la Europa League | 29/01/2026

+

👑Mejores apuestas Real Betis vs Feyenoord

Gana Betis y más de 1.5 goles⭐ @ 1.82 en Bwin

Real Betis gana la 1ª parte ⭐ @ 2.05 en Bwin

Betis gana sin recibir goles ⭐ @ 3.00 en Bwin

Esperamos una victoria del Betis con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Betis vs Feyenoord son cortesía de Bwin, correctas a 28/01/26 a las 15:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

Betis y Feyenoord se enfrentan en la última fecha de la fase de grupos de la Europa League en contextos distintos, pero con un objetivo en común: sumar los tres puntos para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Tres victorias consecutivas le permitieron al Betis mantenerse entre los ocho primeros durante buena parte del torneo. Sin embargo, la derrota ante el PAOK en la jornada anterior lo dejó ubicado en la octava posición.

Con varios equipos presionando por entrar en ese grupo privilegiado, el conjunto verdiblanco está obligado a ganar para asegurar su pase directo a los octavos de final. Un tropiezo podría dejarlo fuera de los ocho mejores.

Además, el rendimiento reciente del equipo de Manuel Pellegrini genera algunas dudas, ya que llega a este encuentro tras dos derrotas consecutivas, lo que obliga a una clara mejora futbolística.

Por su parte, cuando todo parecía perdido para el Feyenoord, una victoria en la última jornada le devolvió la esperanza de clasificarse entre los 24. El equipo de Van Persie necesita ganar sí o sí y, tras una racha de seis partidos sin triunfos, llega con mejores sensaciones luego de encadenar dos victorias consecutivas.

⚽Posibles Alineaciones Real Betis vs Feyenoord

Posible alineación Real Betis:

Pau; Ortiz, Bartra, Gómez, Rodríguez; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Ezzalzouli, Ávila

Posible alineación Feyenoord:

Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; In-Beom, Valente, Targhalline, Sauer, Ueda, Moussa

1er Pronóstico Real Betis vs Feyenoord: Gana Betis y más de 1.5 goles⭐ @ 1.82 en Bwin

A pesar de la reciente victoria del Feyenoord y la derrota del Betis en la última jornada, el rendimiento del equipo español a lo largo del torneo ha sido mucho más regular. El conjunto verdiblanco ha mostrado mayor consistencia, frente a un Feyenoord que apenas ha logrado seis puntos en siete partidos disputados.

Además, el desempeño del Betis como local ha sido sobresaliente. En casa ha sumado dos victorias y un empate, con un registro ofensivo muy sólido, marcando dos goles en cada uno de esos encuentros.

Por este contexto, una apuesta combinada a favor del Betis con más de 1.5 goles aparece como una opción muy favorable. La solidez en casa y la necesidad de asegurar la clasificación refuerzan un escenario positivo para el conjunto de Pellegrini.

2°Pronóstico Real Betis vs Feyenoord: Real Betis gana la 1ª parte ⭐ @ 2.05 en Bwin

Con ocho de los once goles marcados en la Europa League llegando en el primer tiempo, la probabilidad de que el Betis gane la primera mitad es alta. El equipo verdiblanco suele imponer condiciones desde el inicio y aprovechar los primeros minutos para sacar ventaja.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini se fue al descanso en ventaja en los dos últimos partidos que disputó como local en la competición, confirmando una tendencia clara a comenzar los encuentros con intensidad y eficacia ofensiva.

En contraste, el Feyenoord ha mostrado fragilidad en los arranques, ya que ha recibido goles en el primer tiempo en cinco de sus siete partidos en la Europa League, un dato que refuerza aún más el escenario favorable para el Betis.

3erPronóstico Real Betis vs Feyenoord: Betis gana sin recibir goles ⭐ @ 3.00 en Bwin

Vemos buenas posibilidades de que el Betis pueda ganar con el arco en cero, ya que lo ha conseguido en dos de sus últimos tres partidos como local. La solidez defensiva en casa ha sido uno de los puntos fuertes del equipo verdiblanco.

Además, el conjunto de Pellegrini logró mantener su portería imbatida incluso ante el líder de la Europa League, el Lyon, lo que refuerza la confianza en su capacidad para controlar este tipo de encuentros.

Por su parte, el Feyenoord no logró marcar en dos de sus tres partidos como visitante en el torneo, un dato que hace que el escenario sea favorable para el Betis y convierte esta opción en una apuesta bastante interesante.