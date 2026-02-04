Real Betis vs Atlético Madrid apuestas de la Copa del Rey | 05/02/2026

+

🔝Mejores apuestas Real Betis vs Atlético Madrid

Gana Atlético de Madrid ⭐ @ 1.98 en Bwin

No marcan ambos equipos ⭐ @ 2.10 en Bwin

Atlético gana sin recibir goles ⭐ @ 3.50 en Bwin

Esperamos una victoria del Atlético de Madrid con un marcador de 0-1.

🔎Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

El Betis y el Atlético de Madrid se enfrentan en lo que, sin dudas, es la llave más atractiva de los octavos de final de la Copa del Rey. Dos estilos marcados y un historial reciente parejo hacen que el cruce despierte una gran expectativa.

El conjunto verdiblanco llega con un fuerte impulso anímico tras clasificarse entre los ocho mejores de la Europa League, un logro que refuerza la confianza del equipo en esta etapa decisiva de la temporada.

Además, el Betis viene de una victoria importante en LaLiga frente al Valencia, resultado que confirma su buen momento competitivo y su solidez en partidos de alta exigencia.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini atraviesa una racha notable como local, con cinco triunfos consecutivos sumando todas las competiciones, mostrándose firme, ordenado y prácticamente imbatible en casa.

Por su parte, el Atlético de Madrid no llega en su mejor versión, luego de una derrota y un empate que le impidieron meterse entre los primeros de la Champions League y recortar distancia con los líderes del campeonato. El equipo de Diego Simeone ha mostrado un rendimiento irregular en sus últimos compromisos, generando dudas de cara a este exigente cruce.

⚽Posibles Alineaciones Real Betis vs Atlético Madrid

Posible alineaciónReal Betis:

Valles, Ruibal, Bartra, Gómez, Rodríguez; Altimira, Deossa, Antony, Fornals, Ezzalzouli, Ávila

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Cardoso, Baena, Álvarez, Sorloth

1er Pronóstico Real Betis vs Atlético Madrid: Gana Atlético de Madrid⭐ @ 1.98 en Bwin

A pesar de que el Betis llega en un mejor momento futbolístico que el Atlético de Madrid, los antecedentes históricos y recientes inclinan el favoritismo hacia el conjunto rojiblanco, que ha sabido imponerse en los duelos directos.

El Atlético ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos frente al Betis, una estadística que refuerza su dominio en este cruce. Además, el equipo verdiblanco ya ha mostrado dificultades cuando enfrenta a rivales de primer nivel, cayendo ante Real Madrid, Barcelona y el propio Atlético.

Por ello, no se descarta que el equipo dirigido por Diego Simeone encuentre la forma de elevar su rendimiento en un partido clave, aprovechando su experiencia y jerarquía para superar al Betis en esta eliminatoria.

2° Pronóstico Real Betis vs Atlético Madrid: No marcan ambos equipos ⭐ @ 2.10 en Bwin

Un escenario en el que ambos equipos no logren marcar aparece como una posibilidad interesante, incluso considerando el buen promedio goleador que mantienen tanto Betis como Atlético en la temporada.

El Betis ha anotado de forma constante cuando juega como local, sin embargo, la última vez que se quedó sin marcar en casa fue precisamente frente al Atlético de Madrid, un rival que suele complicar sus opciones ofensivas.

Además, los antecedentes recientes refuerzan esta tendencia: en los últimos tres partidos disputados en el estadio del Betis, siempre hubo al menos un equipo que terminó con el marcador en cero, mientras que el Atlético ha registrado dos de sus últimos tres encuentros como visitante sin que ambos equipos anotaran.

3er Pronóstico Real Betis vs Atlético Madrid: Atlético gana sin recibir goles ⭐ @ 3.50 en Bwin

Al Betis históricamente le ha costado marcarle al Atlético de Madrid, un rival que suele imponer condiciones defensivas y reducir al mínimo las oportunidades de gol del conjunto verdiblanco.

El equipo de Diego Simeone mantiene un rendimiento muy sólido en la faceta defensiva, apoyado en un bloque compacto y una gran disciplina táctica que le permite controlar bien los partidos.

Prueba de ello es su promedio reciente, ya que el Atlético solo ha encajado 0.6 goles en sus últimos cinco encuentros, un registro que refuerza la idea de que volverá a ser un rival muy difícil de superar para el Betis.