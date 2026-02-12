Rayo Vallecano vs Atlético Madrid apuestas LaLiga | 15/02/2026

+

🔥Mejores apuestas Rayo Vallecano vs Atlético Madrid

Gana Atlético⭐ @ 1.95 en Sportium

Atlético de Madrid portería propia a cero ⭐ @ 2.35 en Sportium

Descanso/Final – 2/2⭐ @ 2.80 en Sportium

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Atlético Madrid son cortesía de Sportium, correctas a 12/02/26 a las 16:10 y sujetas a cambios.

🔍Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Rayo Vallecano recibe al Atlético de Madrid por la jornada 24 de LaLiga en un momento verdaderamente crítico. Tres derrotas consecutivas han hundido al conjunto franjirrojo en zona de descenso, aumentando la presión y la urgencia por sumar puntos cuanto antes.

El equipo dirigido por Íñigo Pérez atraviesa una dinámica muy negativa: solo ha conseguido una victoria en sus últimos ocho partidos de liga. Más allá de los resultados, el rendimiento mostrado no ofrece señales claras de mejora, lo que incrementa la preocupación en el entorno del club.

Aun así, el duelo ante el Atlético aparece como una posible oportunidad para intentar revertir la situación. Jugar en casa y ante un rival de jerarquía puede servir como punto de inflexión para un Rayo que necesita reaccionar de inmediato.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega golpeado tras una derrota inesperada. Luego de eliminar y golear al Betis en la Copa del Rey, fue el mismo rival quien se tomó revancha en LaLiga, venciendo a los de Simeone en el Metropolitano.

Este tropiezo deja al Atlético definitivamente muy lejos de la pelea por el título. El conjunto rojiblanco deberá resignarse, una vez más, a luchar por el tercer puesto, especialmente ahora que el Villarreal lo ha vuelto a alcanzar en puntos.

🥅Posibles Alineaciones Rayo Vallecano vs Atlético Madrid

Posible alineación Rayo Vallecano:

Batalla, Espino, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazón, Valentin, Díaz; Martin, De Frutos, García

Posible alineación Atlético Madrid:

Oblak, Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Almada, Álvarez, Lookman

1er Pronóstico Rayo Vallecano vs Atlético Madrid: Gana Atlético⭐ @ 1.95 en Sportium

Por el crítico momento que atraviesa el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid parte como claro favorito en este encuentro. La dinámica negativa del conjunto local contrasta con la mayor estabilidad del equipo dirigido por Diego Simeone, que llega con la obligación de reaccionar tras su último tropiezo.

A pesar de haber perdido en la fecha más reciente, el Atlético se ha mostrado muy sólido cuando juega como visitante. El conjunto rojiblanco no ha perdido en sus últimos ocho partidos fuera de casa, un dato que refuerza su condición de candidato a llevarse los tres puntos.

En cambio, el Rayo viene de caer en su partido más reciente como local y, además, ha perdido cuatro de las últimas cinco veces que recibió al Atlético. Con estos antecedentes, las probabilidades parecen inclinarse claramente a favor de la visita.

2° Pronóstico Rayo Vallecano vs Atlético Madrid: Atlético de Madrid portería propia a Cero ⭐ @ 2.35 en Sportium

A pesar de que el Rayo Vallecano suele marcar con frecuencia cuando juega como local, los números recientes invitan a considerar otro escenario. El Atlético de Madrid ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos como visitante sin recibir gol, una muestra clara de su solidez defensiva lejos de casa.

Este buen rendimiento fuera del Metropolitano no es un dato aislado si se analiza el historial en Vallecas. En tres de las últimas cinco visitas al Rayo, el Atlético se impuso sin encajar goles, consolidando una tendencia favorable en este tipo de enfrentamientos.

Como consecuencia, el Rayo apenas ha logrado anotar dos goles en sus últimos cinco partidos recibiendo al equipo de Simeone. Sin duda, se trata de un rival al que históricamente le ha costado mucho marcarle.

3er Pronóstico Rayo Vallecano vs Atlético Madrid: Descanso/Final – 2/2⭐ @ 2.80 en Sportium

Ante la fragilidad que ha mostrado el Rayo Vallecano en las últimas jornadas, todo indica que el Atlético de Madrid puede dominar el juego de principio a fin.

El mal momento del conjunto local, sumado a su pobre rendimiento reciente y a la falta de reacción tanto en resultados como en sensaciones, lo deja expuesto frente a un rival con mayor jerarquía y experiencia en este tipo de escenarios.

Además, la solidez defensiva que el Atlético ha demostrado como visitante refuerza esta idea de control del partido.

Con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros fuera de casa sin recibir gol y un historial claramente favorable en Vallecas, el equipo de Simeone tiene argumentos suficientes para imponer condiciones desde el inicio y manejar los tiempos del encuentro.