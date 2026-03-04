PSG vs Mónaco Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 06/03/26

+

🔥Mejores apuestas PSG vs Mónaco

Mónaco - Hándicap +2 ⭐ @ 1.98 en Luckia

Balogun anota en cualquier momento ⭐ @ 3.45 en Luckia

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.78 en Luckia

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: PSG 2-2 Mónaco

PSG 2-2 Mónaco Predicción de goleadores: PSG: Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué - Mónaco: Folarin Balogun, Maghnes Akliouche

Los clubes se enfrentaron dos veces en febrero en la Champions League y el resultado global fue de 5-4 para el PSG.. Aunque el equipo de Sebastien Pocognoli tomó la delantera en ambos encuentros, se vio obligado a terminar con 10 jugadores en el campo.

Desde ese enfrentamiento, el PSG ha ampliado su ventaja en la cima de la Ligue 1 a cuatro puntos. En su partido más reciente, aseguraron una victoria de 1-0 contra el Le Havre, gracias a un gol de Bradley Barcola.

El Mónaco también está rindiendo bien en la liga, con tres victorias consecutivas que mejoran sus esperanzas de clasificarse para Europa. Tras un triunfo por 3-2 como visitantes contra el segundo clasificado Lens hace dos semanas, vencieron al Angers 2-0 en el Stade Louis II.

⚽Alineaciones Probables PSG vs Mónaco

Posible alineación del PSG:

Safonov, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Vitinha, Dro, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Doué

Posible alineación del Mónaco:

Kohn, Kehrer, Zakaria, Faes, Vanderson, Camara, Coulibaly, Henrique, Golovin, Akliouche, Balogun

👑Las mejores apuestas PSG vs Mónaco

1er Pronóstico PSG vs Mónaco: Mónaco - Hándicap +2 @ 1.98 en Luckia

El Mónaco demostró que puede competir con el PSG en ambos partidos de su reciente enfrentamiento europeo. Incluso podrían haber ganado la eliminatoria si no hubieran recibido dos tarjetas rojas. En el segundo partido en la capital francesa, crearon cuatro grandes oportunidades, el mismo número que sus oponentes.

Debido a esa victoria en el global, el PSG se enfrentará al Chelsea en los octavos de final durante las próximas dos semanas. Con un partido tan importante acercándose, es poco probable que Luis Enrique arriesgue a cualquier jugador que esté en duda. Por ello, podría reservar a jugadores como João Neves y Ousmane Dembélé.

Los visitantes están actualmente en uno de sus momentos más exitosos de la temporada, habiendo ganado 14 puntos en sus últimos seis partidos de liga. La opción del hándicap +2 parece sólida ya que el PSG está rindiendo por debajo del nivel esperado esta temporada.

2ºPronóstico PSG vs Mónaco: Balogun anota en cualquier momento @ 3.45 en Luckia

Folarin Balogun necesitó solo 18 minutos para marcar dos goles cuando estos equipos se enfrentaron en el primer partido de su eliminatoria de Champions. El delantero también registró dos intentos cuando los clubes jugaron el partido de vuelta en París.

El internacional estadounidense ha marcado cuatro goles en sus últimas cuatro apariciones en general. Encontró la red en el minuto 62 para iniciar una notable remontada en Lens, antes de abrir el marcador contra el Angers.

Balogun parece disfrutar del gran escenario, habiendo anotado cinco goles en 10 partidos de la Liga de Campeones esta temporada. Además, su promedio de 2.4 tiros por partido de liga es el más alto en la plantilla del Mónaco.

El joven de 24 años está en las quinielas como el jugador adecuado para romper la defensa del PSG en este duelo. Confiamos en su gol para la segunda de nuestras apuestas PSG vs Mónaco.

3er Pronóstico PSG vs Mónaco: Más de 3.5 goles @ 1.78 en Luckia

Muchos equipos visitantes en la Ligue 1 adoptan un estilo muy defensivo en el Parque de los Príncipes. Esto ha ayudado al PSG a mantener un récord defensivo relativamente fuerte en casa. Sin embargo, los campeones europeos han parecido vulnerables cuando los oponentes deciden atacarlos.

A principios de la campaña, el Estrasburgo logró producir 2.14 xG en un entretenido empate 3-3 en este estadio. Además, el PSG solo ha logrado mantener su portería a cero en dos de 10 partidos contra oponentes más ofensivos en la Champions.

Dado su éxito en los enfrentamientos recientes, el Mónaco tiene todas las razones para jugar de manera positiva aquí. Teniendo en cuenta que seis de sus últimos ocho partidos han presentado al menos cuatro goles en total, parece haber valor en respaldar más de 3.5 goles en las apuestas PSG vs Mónaco.