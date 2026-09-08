Napoli vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League | 09/09/26

El Arsenal llega a Nápoles habiendo ganado los cuatro partidos que ha disputado esta temporada, mientras que el Napoli afronta este duelo tras encadenar dos derrotas consecutivas.

Mejores apuestas Napoli vs Arsenal

1x2 - Arsenal ⭐ @ 1.75 en Sportium

Total - Menos de 2,5 goles ⭐ @ 1.87 en Sportium

Napoli 15+ tacleadas ganadas ⭐ @ 2.00 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Napoli vs Arsenal son cortesía de Sportium, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Napoli 0-2 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Havertz, Saka

El Napoli recibe al Arsenal en el Stadio Diego Armando Maradona este miércoles. Ambos conjuntos buscan arrancar con buen pie la fase de liga de la Champions League 2026/27.

A nivel doméstico, las cosas no han sido nada sencillas para el Napoli de Massimiliano Allegri. Tras ganar en el estreno liguero, han encadenado derrotas consecutivas ante el Como y el Inter. Frente a los vigentes campeones del Scudetto, el conjunto napolitano desperdició una ventaja antes de caer derrotado.

El Napoli está lejos de su once ideal en este momento. El centrocampista Scott McTominay estará de baja como mínimo hasta el próximo mes. Además, Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci y Pasquale Mazzocchi también están de baja. Kevin De Bruyne debería regresar para reforzar el mediocampo.

Por el contrario, el Arsenal difícilmente podría llegar en mejor forma para iniciar su campaña de Champions League. Los Gunners han ganado sus tres partidos de Premier League ante Coventry, Aston Villa y Chelsea.

Su reciente victoria por 2-1 sobre el Chelsea en el Emirates supuso un espaldarazo importante para sus aspiraciones al título de Premier League en 2026/27. Curiosamente, el Arsenal no ha conocido la derrota en la primera jornada durante sus últimas nueve campañas de Champions League.

Alineaciones probables Napoli vs Arsenal

Posible alineación del Napoli:

Meret, Spinazzola, Marin, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Santos, Politano, Højlund

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Guimarães, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz

Meta Title: Napoli vs Arsenal Pronóstico y Apuestas | 09/09/26

La forma y el estado físico apuntan en una sola dirección

El Arsenal ha ganado sus cuatro partidos esta temporada y venció 2-1 al Chelsea el domingo. El Napoli, por su parte, ha sumado apenas tres puntos de tres partidos de Serie A. Las derrotas consecutivas ante Como e Inter han dejado a Allegri bajo presión desde el inicio de curso.

La derrota ante el Inter fue especialmente dolorosa, ya que el Napoli desperdició una ventaja frente a los últimos campeones de la Serie A. El Arsenal, además, ha viajado bien en esta competición: está invicto en sus últimas nueve primeras jornadas europeas, con siete victorias.

El Napoli no podrá contar con Scott McTominay, uno de sus jugadores más efectivos llevando el balón y una fuente clave de goles desde el mediocampo. Con una probabilidad implícita del 57,1 %, el pronóstico Napoli vs Arsenal favorece al Arsenal, dado su mejor estado de forma y su condición física superior.

Napoli vs Arsenal Apuesta 1: 1x2 - Arsenal @ 1.75 en Sportium

Los Gunners, para controlar el partido

Los cuatro enfrentamientos previos entre ambos equipos en la Champions League han terminado con dos goles o menos. El Arsenal ha encajado apenas 0,9 xG en sus tres primeros partidos de Premier League.

Su xG generado en el mismo periodo es de solo 5,00, lo que sugiere actuaciones controladas más que partidos de ida y vuelta. La pasada temporada, el Arsenal dejó su portería a cero en nueve de los 15 partidos de Champions League que disputó, encajando solamente siete goles.

Es probable que Allegri plantee a su equipo para contener antes que para atacar en casa. El Napoli todavía no ha marcado más de 2,5 goles en un partido esta temporada. El mercado de menos de 2,5 goles puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 53,5 %. Esta parece la apuesta con más valor de este trío de pronósticos para el Napoli vs Arsenal.

Napoli vs Arsenal Apuesta 2: Total - Menos de 2,5 goles @ 1.87 en Sportium

Los Partenopei, a defender toda la noche

Actualmente, el Napoli promedia 16 tacleadas ganadas por partido en la Serie A. Existe una buena posibilidad de que supere esa cifra este miércoles por la noche. El Arsenal es probable que domine la posesión y mantenga a los hombres de Allegri encerrados en su propio campo.

Los equipos de Allegri suelen sentirse cómodos con este planteamiento. Están estructurados para replegarse, interrumpir el juego rival y transitar con rapidez cuando recuperan el balón. Por ello, el Napoli buscará incomodar físicamente al Arsenal para tener alguna opción de sumar un resultado positivo.

Jugadores como Frank Anguissa y Stan Lobotka son recuperadores de balón de alto volumen en zonas centrales. El riesgo es que el Arsenal opte por hacer circular el balón en bandas sin invitar al contacto. Aun así, el mercado de las tacleadas ganadas por el Napoli puede cumplirse a una probabilidad implícita del 50 %, una cifra corta si se tiene en cuenta el promedio de los Partenopei en lo que va de temporada.

Napoli vs Arsenal Apuesta 3: Napoli 15+ tacleadas ganadas @ 2.00 en Sportium

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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