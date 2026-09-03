Enzo Maresca no podía haber soñado un mejor arranque como sucesor de Pep Guardiola. Los Citizens tienen una gran oportunidad de encadenar su tercer triunfo consecutivo ante el Coventry City.

Mejores apuestas Manchester City vs Coventry City

Manchester City gana y Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.15 en Codere

Hándicap 3 vías - Manchester City -2 ⭐ @ 2.40 en Codere

Erling Haaland 3+ tiros a puerta ⭐ @ 2.37 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Coventry City son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 3-0 Coventry City

Manchester City 3-0 Coventry City Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland x2, Semenyo

El Manchester City recibe al Coventry City en el Etihad el sábado por la tarde. Se disputa la jornada 3 y la distancia entre ambos conjuntos difícilmente podría ser mayor.

Enzo Maresca ha ganado los dos partidos de liga desde que sustituyó a Pep Guardiola. El City venció 2-1 al Bournemouth con una remontada dramática. Después goleó 4-1 al Crystal Palace en Selhurst Park. Los Citizens lideran actualmente la tabla con seis puntos.

Maresca solo tiene dos bajas por lesión en este momento, con Matheus Nunes fuera y Jérémy Doku arrastrando un problema en el gemelo. Enzo Fernández llegó al City procedente del Chelsea en el último día del mercado y podría entrar en la convocatoria este fin de semana. Rayan Cherki y Erling Haaland han hecho ambos un gran inicio, anotando dos goles cada uno.

El equipo de Frank Lampard ha vuelto a la máxima categoría tras 25 años de ausencia. El Coventry ha perdido sus dos partidos sin marcar, cayendo 3-0 en el Arsenal y 1-0 en casa ante el Hull. La derrota ante los Tigers resultó especialmente decepcionante, ya que no lograron ni una sola vez inquietar a otro recién ascendido.

Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden y Luke Woolfenden están todos de baja. La ausencia de Wright es la que más duele, tras sus 17 goles en el Championship la temporada pasada. Taiwo Awoniyi y Jack Rudoni cargan con el peso ofensivo en el Etihad este fin de semana.

Alineaciones probables Manchester City vs Coventry City

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

Posible alineación del Coventry City:

Rushworth, van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva, Grimes, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Tchaouna, Awoniyi

Los Sky Blues tendrán que esperar para ver puerta

El Coventry no marca desde su regreso a la Premier League. Se quedó sin gol en el Arsenal y de nuevo en casa ante el Hull. El City ha ganado sus dos partidos de liga y lidera la tabla, habiendo encajado solo dos goles en dos encuentros.

El equipo de Maresca debería dominar la posesión durante largos periodos. Es probable que el Coventry pase buena parte de la tarde defendiendo su área. Haji Wright, su máximo goleador la pasada temporada con 17 tantos, está lesionado.

Eso deja a Taiwo Awoniyi aislado frente a Rubén Dias. Una probabilidad implícita del 46,51 % parece razonable para una portería a cero y una victoria local sin sobresaltos.

Manchester City vs Coventry City Apuesta 1: Manchester City gana y Ambos equipos anotan - No @ 2.15en Codere

Los márgenes de victoria apuntan en una sola dirección

El City ganó por tres goles en su última visita a Selhurst Park. El Coventry cayó por el mismo margen en el Arsenal en la jornada inaugural. El patrón apunta en una sola dirección.

El equipo de Maresca ha marcado seis goles en dos partidos. Haaland y Cherki suman ya dos goles cada uno. Cherki estuvo sobresaliente en Selhurst Park, anotando dos tantos y creando siete ocasiones en el sur de Londres.

El Coventry está sin tres titulares habituales, entre ellos el lateral derecho Kaine Kesler-Hayden. Su defensa aún no se ha enfrentado a nada parecido a este ataque. Un margen de victoria de tres goles, con una probabilidad implícita del 41,67 %, parece muy alcanzable.

Manchester City vs Coventry City Apuesta 2: Hándicap 3 vías - Manchester City -2 @ 2.40en Codere

Haaland debería recibir un suministro constante de ocasiones

Haaland ha rematado a puerta en cinco ocasiones en dos partidos. Eso equivale exactamente a 2,5 por encuentro. Ha disparado diez veces en total, lo que demuestra la constancia con la que el City busca involucrarlo en ataque.

Marcó dos goles en Selhurst Park, incluyendo un notable remate de cabeza. El Coventry cuenta con una de las defensas menos experimentadas de la categoría. Han disputado solo dos partidos de Premier League en 25 años.

El Coventry encajó tres goles en el Emirates en la primera jornada. Carl Rushworth tendrá trabajo desde el primer minuto. Haaland debería disfrutar de numerosas ocasiones en este partido. Cuando el City recibió al Burnley, otro recién ascendido la temporada pasada, el noruego marcó dos goles y registró tres tiros a puerta.

El mercado ofrece una probabilidad implícita del 42,19 % para que el noruego registre tres o más tiros a puerta este fin de semana. Esta parece la apuesta con más valor de nuestro trío de predicciones para el pronóstico Manchester City vs Coventry City.

Manchester City vs Coventry City Apuesta 3: Erling Haaland 3+ tiros a puerta @ 2.37en Codere

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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