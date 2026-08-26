Crystal Palace vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 28/08/26

El City superó una prueba exigente para remontar ante el Bournemouth el domingo. Con la plantilla del Palace en duda, los Eagles parecen vulnerables de cara al partido del viernes.

Mejores apuestas Crystal Palace vs Manchester City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Crystal Palace 1-3 Manchester City

Crystal Palace 1-3 Manchester City Pronóstico de goleadores: Crystal Palace: Mateta - Manchester City: Haaland x2, Semenyo

El Crystal Palace recibe al Manchester City en Selhurst Park el viernes por la noche, en un partido de la segunda jornada. Es el primer partido de Pierre Sage como local al frente del Palace, y la primera salida de Enzo Maresca como técnico del City.

El reinado de Sage comenzó con una derrota por 2-0 en Everton, con goles de Dewsbury-Hall y Barry a ambos lados del descanso. El Palace generó tres ocasiones claras antes del descanso y no aprovechó ninguna, para luego caer física tras el intervalo. El propio Sage destacó la falta de energía de su equipo en los minutos finales tras el pitido final.

Chadi Riad salió en camilla y entre lágrimas tras sufrir una lesión de rodilla. Se trata de un nuevo contratiempo para un defensa que ya llevaba más de 400 días de baja en el Palace. Ismaïla Sarr, autor de 21 goles la pasada temporada, se quedó fuera por completo por una molestia en la ingle y por el interés del Galatasaray. Sarr podría forzar su salida antes del cierre del mercado veraniego.

El estreno liguero del City fue un partido de sufrimiento. El Bournemouth mandaba en el marcador hasta el minuto 84, cuando Guéhi empató de cabeza y Gvardiol firmó el triunfo en el descuento. Ambos goles nacieron de una jugada del suplente Rayan Cherki. El Arsenal les había goleado 3-0 en la Community Shield apenas una semana antes, así que esta fue una reacción alentadora.

Jérémy Doku se pierde la visita al Palace por lesión. Además, Omar Marmoush, Jack Grealish y Nico González partieron desde el banquillo en medio de especulaciones sobre su futuro. Marmoush estaría cerca de fichar por el Tottenham antes del partido ante el Palace. Por su parte, Marc Guéhi regresará a Selhurst Park tras salir del club la pasada temporada.

Alineaciones probables Crystal Palace vs Manchester City

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Tomiyasu, Richards, Canvot, Mitchell, Muñoz, Kamada, Wharton, McNeil, Nketiah, Mateta

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Lewis, Gvardiol, Khusanov, Dias, Anderson, Guéhi, O'Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland

Los goles rara vez están ausentes en este enfrentamiento

La tendencia es difícil de ignorar. Seis de los últimos siete enfrentamientos entre ambos equipos han producido tres goles o más. El City ha ganado los dos últimos por 3-0, incluido el duelo en Selhurst en diciembre.

El Palace llega en plena reconstrucción y vio cómo Riad salía en camilla con una nueva lesión de rodilla. Sarr se quedó fuera por el fuerte interés del Galatasaray, y Guéhi ahora forma parte del vestuario visitante.

El City también es capaz de marcar varios goles en poco tiempo: anotó dos en los últimos seis minutos ante el Bournemouth, ambos creados por el suplente Cherki. Con una probabilidad del 32,3 %, el mercado de más de 2,5 goles con victoria del City puede cumplirse en un partido que suele producir este desenlace.

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Ambas defensas podrían pasar apuros

El City ha encajado goles en la mayoría de sus últimas salidas. Recibió tres del Arsenal en la Community Shield y se puso por detrás en casa ante el Bournemouth. El Palace no ha dejado su portería a cero en cuatro partidos.

La principal duda es si el Palace puede aprovechar sus ocasiones. El equipo generó tres ocasiones claras en Everton y no convirtió ninguna. Si Sarr se marcha antes del viernes, todo el peso ofensivo recaerá sobre Mateta y Nketiah en una delantera reorganizada.

Aun así, el City no ha dejado su portería a cero en sus últimos siete partidos. El Palace, por su parte, ha marcado dos goles al City en Selhurst Park en dos de sus últimos cuatro duelos como local.

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Las visitas a Selhurst Park suelen ser un trámite para el City

Cinco de las últimas ocho visitas ligueras del City a este campo terminaron con victoria por dos goles o más de diferencia. Entre ellas, un 3-0 en diciembre de 2025 y un 4-2 en abril de 2024.

Haaland ha marcado ocho goles en seis partidos ante el Palace. Con Riad lesionado y con Guéhi y Lacroix habiendo salido del club, los locales andan escasos de profundidad defensiva.

Haaland también ha anotado 22 goles en 14 partidos de agosto con el City, lo que sugiere que su sequía ante el Bournemouth será solo temporal. Maresca podría recuperar a Rayan Cherki, autor de las dos asistencias del domingo. Eso debería mejorar aún más el rendimiento ofensivo del City.

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