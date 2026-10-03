Portugal vs Noruega Pronóstico y Apuestas Nations League | 04/10/26

Portugal fue afortunado al ganar en Noruega la semana pasada, con los locales muy por delante en xG. ¿Podrán repetirlo por segunda vez en tan poco tiempo?

Mejores apuestas Portugal vs Noruega

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Bruno Fernandes 1+ asistencia ⭐ @ 2.80 en Codere

Doble oportunidad - Empate/Noruega ⭐ @ 2.20 en Codere

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Portugal 2-2 Noruega

Pronóstico de goleadores: Portugal: Ramos, Neto - Noruega: Haaland, Bobb

Portugal recibe a Noruega en el Estádio do Dragão el domingo en el Grupo 4 de la Liga A de la Nations League. El choque es la revancha del partido de la semana pasada en Oslo, donde Portugal ganó 2-1 como visitante.

Portugal estuvo soberbio en su partido más reciente ante Dinamarca en Copenhague el jueves. Ganaron 4-2 con goles de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix. Bruno Fernandes asistió en dos de esos goles.

Por desgracia, buena parte del foco mediático está puesto actualmente en Cristiano Ronaldo, quien abandonó recientemente la concentración de la selección. La leyenda portuguesa fue suplente no utilizado ante Noruega y no sumó minutos frente a Dinamarca.

Pese al revuelo en torno a Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ha ganado los tres partidos al frente del equipo. Portugal lidera el grupo con nueve puntos de nueve posibles y está en una posición inmejorable para clasificar en primer lugar.

Noruega, por su parte, sufrió una sorpresiva derrota 2-1 ante Gales la misma noche. Oscar Bobb abrió el marcador antes de que Dan James empatara. Neco Williams selló la victoria local con un golazo de falta tras el descanso.

Noruega no podrá contar con Torbjørn Heggem, expulsado a los 21 segundos de la segunda parte ante Gales. Haaland apenas tuvo dos disparos en Cardiff y no marcó, aunque la expulsión temprana cambió por completo el rumbo del partido. Noruega es ahora tercera en el grupo, igualada a puntos con Gales y Dinamarca.

Alineaciones probables Portugal vs Noruega

Posible alineación del Portugal:

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Leão, Ramos

Posible alineación del Noruega:

Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Los noruegos no logran mantener la portería a cero

Los partidos de Noruega casi siempre garantizan espectáculo. Ambos equipos han anotado en cada uno de sus últimos 11 encuentros, y Noruega ha encajado dos goles en cuatro partidos consecutivos.

Los números cuentan una historia clara. Los tres últimos partidos de Noruega han dejado al menos 3 goles, y en todos ellos ambos equipos marcaron. Empezaron goleando 3-2 a Dinamarca, pero luego cayeron 2-1 ante Portugal y 2-1 ante Gales.

Portugal atraviesa problemas defensivos, tras encajar dos goles en su reciente victoria 4-2 en Copenhague el jueves. Además, la sanción de Heggem debilitará aún más a una defensa noruega ya de por sí generosa. Por todo ello, creemos que hay buenas opciones de que ambos equipos marquen y de que se superen los 3 goles, con una probabilidad implícita del 57 %.

Portugal vs Noruega Apuesta 1: Total - Más de 2,5 goles y Ambos equipos anotan - Sí @ 1.75 en Codere

Fernandes, dispuesto a seguir haciendo lo que mejor sabe

Bruno Fernandes es quien mueve los hilos de Portugal en ausencia de Cristiano Ronaldo. Asistió en dos de los cuatro goles en Copenhague, sus primeras asistencias en esta fase de la Nations League.

Su papel es clave para el ataque luso. Fernandes actúa de mediapunta por detrás de Gonçalo Ramos, con Rafael Leão y Pedro Neto corriendo por las bandas. Aporta creatividad y también se encarga de los balones parados, lo que le da más opciones de asistir.

Noruega estará mermada en defensa. Heggem está sancionado, y el equipo no ha logrado la portería a cero en 11 partidos seguidos. Bruno promedia una asistencia por partido en esta ventana internacional. Por eso, esperamos que vuelva a asistir, con una probabilidad implícita del 36 %, lo que para nuestro pronóstico Portugal vs Noruega es la apuesta de más valor.

Portugal vs Noruega Apuesta 2: Bruno Fernandes 1+ asistencia @ 2.80 en Codere

Noruega mereció mucho más en Oslo

Noruega fue el mejor equipo en Oslo la semana pasada. Perdieron 2-1 pero ganaron la batalla del xG por 2.52 a 1.04. Diogo Costa fue la razón por la que Portugal se llevó los tres puntos, con nueve paradas en la noche.

La actuación de Noruega merece más reconocimiento del que refleja el marcador. Estarán desesperados por sumar puntos en este partido, especialmente tras encadenar dos derrotas seguidas. Martin Ødegaard y Erling Haaland siguen siendo amenazas legítimas en ataque, con Haaland sumando tres goles y Ødegaard tres asistencias en esta campaña.

Portugal cuenta con un cómodo colchón en la cima del grupo. Ya ha sumado nueve puntos, lo que le deja en una posición sólida para alcanzar la fase eliminatoria. Jorge Jesus también podría optar por rotar tras tres partidos en ocho días y reservar a algunos de sus jugadores clave. Esperamos que los noruegos salgan de Oporto con al menos un punto, con una probabilidad implícita del 45 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Portugal vs Noruega Apuesta 3: Doble oportunidad - Empate/Noruega @ 2.20 en Codere

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