Portugal vs Gales Pronóstico y Apuestas Liga de Naciones | 24/09/26

Jesus ha convocado una plantilla repleta de estrellas para arrancar la campaña 2026/27 de Portugal en la Liga de Naciones, mientras que Gales llega sin un central clave.

Mejores apuestas Portugal vs Gales

Hándicap 3-way - Portugal -1 ⭐ @ 1.72 en Codere

Ambos equipos anotan - No (con victoria de Portugal) ⭐ @ 1.85 en Codere

Resultado exacto - 2-0 ⭐ @ 6.00 en Codere

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Portugal 2-0 Gales

Pronóstico de goleadores: Portugal: Ronaldo, Neto

Portugal recibe a Gales en el Estádio José Alvalade este jueves. El pitido inicial será a las 20:45 en el Grupo A4 de la Liga de Naciones. Es el primer partido competitivo de Jorge Jesus al mando de los vigentes campeones.

Jesus sustituyó a Roberto Martínez tras la derrota por 1-0 ante España en octavos de final del Mundial. El gol de Mikel Merino en el minuto 91 puso fin a aquella campaña de la forma más cruel.

Jesus ha convocado una plantilla de 25 jugadores construida sobre el mismo núcleo. Cristiano Ronaldo, de 41 años, está incluido en la lista. Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva son las caras nuevas.

Gales vuelve a la Liga A, pero llega sin ganar en cuatro partidos. Empataron 1-1 con Ghana y perdieron 2-1 en Rumanía en junio.

Craig Bellamy no podrá contar con Joe Rodon, Dylan Lawlor ni Ronan Kpakio por lesión. El capitán Ben Davies regresa tras un grave problema de tobillo. El único precedente entre ambos fue la victoria de Portugal por 2-0 en las semifinales de la Eurocopa 2016.

Alineaciones probables Portugal vs Gales

Posible alineación de Portugal:

Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

Posible alineación de Gales:

Darlow, Mepham, Davies, Roberts, Williams, Ampadu, James, Colwill, Johnson, Wilson, Moore

Portugal, con margen para ganar por dos o más goles

Gales ocupa el puesto 38 del ranking mundial, su posición más baja desde agosto de 2014. No han vencido a un equipo del top-20 desde que superaron a Croacia en octubre de 2023. Es una base pobre para afrontar esta visita.

La defensa de Bellamy es la mayor preocupación aquí. Joe Rodon está fuera por una lesión de isquiotibiales y Dylan Lawlor tampoco estará disponible. Gales encajó dos goles en Bucarest en junio ante un rival mucho más débil.

Portugal ha marcado nueve goles en sus últimos cinco partidos. Un nuevo entrenador suele aportar una mayor intensidad inicial jugando en casa. El mercado implica una probabilidad del 58,1 % de que los locales ganen por una diferencia de dos goles. Esa cifra parece quedarse corta respecto a la probabilidad real, dado que los portugueses estarán deseosos de dejar buena impresión ante Jesus.

Portugal vs Gales Apuesta 1: Hándicap 3-way - Portugal -1 @ 1.72 en Codere

Valor en una portería a cero para los locales

Portugal ha encajado solo dos goles en sus últimos cinco partidos. Rúben Dias y Gonçalo Inácio le dan a Jesus una pareja asentada en el centro de la zaga. Diogo Costa está entre los mejores porteros de esta competición.

Gales probablemente adopte un planteamiento más defensivo en lugar de entrar en un partido abierto en Lisboa. Su vía hacia el gol pasa por las transiciones a través de Brennan Johnson y Daniel James. Esa amenaza es real, pero necesita una ruptura poco frecuente.

El riesgo es evidente. Gales ha marcado en cada uno de sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, una probabilidad implícita del 54,1 % de que Portugal gane sin encajar se antoja un punto de entrada razonable.

Portugal vs Gales Apuesta 2: Ambos equipos anotan - No (con victoria de Portugal) @ 1.85 en Codere

Una victoria local cómoda en medio de un calendario apretado

El único precedente entre ambos terminó 2-0 a favor de Portugal. Ronaldo y Nani marcaron en Lyon durante la Eurocopa 2016. Ese resultado encaja con ambas selecciones sin que Portugal necesite ganar por una diferencia amplia.

Hay una buena razón para esperar un planteamiento medido este jueves. Portugal viaja a Noruega tres días después en el mismo grupo. Es poco probable que Jesus quiera que sus jugadores clave busquen un quinto gol cuando el partido ya podría estar decidido.

Gales debería replegarse y tratar de mantener el marcador bajo. El mercado otorga a Portugal una probabilidad implícita del 83 % de ganar. Sin embargo, implica solo un 16,7 % de probabilidad de que el resultado final sea 2-0.

Con los galeses con pocas opciones de marcar y Portugal con margen para guardar fuerzas, este parece un resultado realista. Es posiblemente nuestra apuesta de más valor de nuestro trío de predicciones para el Portugal vs Gales.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Portugal vs Gales Apuesta 3: Resultado exacto - 2-0 @ 6.00 en Codere

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