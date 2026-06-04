Portugal vs Chile Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 06/06/26

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👑Mejores apuestas Portugal vs Chile

Portugal gana con hándicap -1 ⭐ @ 1.67 en MARCAapuestas

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.90 en MARCAapuestas

Portugal gana ambas mitades ⭐ @ 2.30 en MARCAapuestas

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Portugal 4-1 Chile

Portugal 4-1 Chile Pronóstico de goleadores: Portugal: Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo x2 - Chile: Gonzalo Tapia

La generación dorada de Portugal buscará la gloria y el primer título mundial de su historia. A pesar de contar con un capitán de 41 años como Cristiano Ronaldo, el eterno '7' sigue mostrando un estado físico envidiable y no para de ver portería. Roberto Martínez tendrá que gestionar con maestría las rotaciones cuando arranque el torneo para llegar con las máximas opciones de levantar el trofeo.

La Seleção das Quinas tiene una cita amistosa con Chile en Lisboa antes de poner rumbo a Norteamérica para disputar el Mundial 2026. Este partido le servirá a Martínez para ensayar diferentes pizarras tácticas e integrar de forma natural a Ronaldo en el engranaje del equipo, en lugar de forzar su encaje en el once.

Los locales querrán despedirse de sus tierras con una buena imagen, enviando un mensaje contundente a su afición sobre lo que pueden esperar de ellos durante las próximas seis semanas.

Chile, por su parte, juega por el orgullo y pondrá a prueba su nivel ante una de las grandes potencias del fútbol europeo. El bajón en el rendimiento de los sudamericanos ha sido de lo más drástico. Atrás quedaron aquellos años de gloria en los que disfrutaron de su propia generación dorada, una época que hoy se ve ya muy lejana.

A la selección chilena le ha tocado vivir tiempos difíciles tras las exitosas etapas de Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, con Alexis Sánchez como uno de sus grandes referentes. Nicolás Córdova es ahora el encargado de pilotar la reconstrucción del bloque, aunque lo hace de forma interina. A Chile le espera un partido sumamente complicado frente a uno de los firmes candidatos al trono en la Copa del Mundo de este año.

⚽Alineaciones Probables Portugal vs Chile

Posible alineación de Portugal:

Costa, Dalot, Araujo, Inacio, Cancelo, Costa, Silva, Trincao, Fernandes, Neto, Ronaldo

Posible alineación de Chile:

Vigouroux, Lichnovsky, Maripan, Gomez, Suazo, Pizarro, Loyola, Faundez, Osorio, Altamirano, Tapia

🔥Las mejores apuestas Portugal vs Chile

1er Pronóstico Portugal vs Chile: Portugal gana con hándicap -1 @ 1.67 en MARCAapuestas

Los locales castigarán los malos números de Chile a domicilio

Portugal saltará al césped de Lisboa este sábado con la etiqueta de clarísimo favorito para llevarse este amistoso. De hecho, lo más probable es que el cuadro local termine arrollando a una selección chilena bastante inexperta. Los pupilos de Martínez solo han encajado una derrota en sus últimos 11 compromisos internacionales.

Con un balance de ocho victorias en ese periodo, la racha de los lusos habla por sí sola. En la otra cara de la moneda se encuentra Chile, cuyo rendimiento, especialmente lejos de sus fronteras, deja mucho que desear. La Roja ha mordido el polvo en cuatro de sus últimas cinco salidas, logrando una única victoria ante Rusia en ese trayecto.

Teniendo en cuenta que Chile se encuentra 49 puestos por debajo de Portugal en el último ranking FIFA, parece poco probable que logren poner en aprietos a los locales, y menos aún actuando como visitantes. Si bien es cierto que el combinado chileno se impuso en el último enfrentamiento directo entre ambos, aquello se decidió en la tanda de penaltis tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Después de que Portugal venciera por 2-0 a Estados Unidos a domicilio en el último parón internacional, la moral del grupo debe de estar por las nubes. Por todo ello, las apuestas apuntan a que los locales pasarán por encima de Chile este fin de semana.

2ºPronóstico Portugal vs Chile: Ambos equipos anotan @ 1.90 en MARCAapuestas

Las rotaciones dejarán huecos en defensa

Por muy superior que parezca Portugal para este amistoso, el carrusel de cambios y las pruebas con el once propiciarán, de forma inevitable, espacios que los visitantes querrán aprovechar. Martínez agitará la coctelera, lo que restará solidez a la línea defensiva. Chile tendrá que estar muy atenta para sacar tajada de esos desajustes y, repasando sus últimos números, tiene argumentos para lograrlo.

El conjunto chileno ha conseguido ver puerta en cada uno de sus últimos cinco encuentros de forma consecutiva. En esa racha, La Roja firmó 11 dianas, una prueba irrefutable de que mantienen el colmillo afilado en el último tercio del campo. A los lusos les costará echar el cerrojo y mantener la portería a cero este fin de semana.

Además, en las últimas tres citas de Chile se cumplió el mercado de que ambos equipos marcan. Aunque Portugal suele mostrarse como un bloque bastante rácano a la hora de conceder atrás, las masivas rotaciones que planea Martínez dejarán una ventana abierta para el rival. Como los chilenos tampoco han sido capaces de dejar su portería imbatida en ninguno de sus últimos tres duelos, todo indica que encajarán más de un gol.

3er Pronóstico Portugal vs Chile: Portugal gana ambas mitades @ 2.30 en MARCAapuestas

Dominio absoluto desde el pitido inicial

El partido más reciente de Chile fue ante Nueva Zelanda, una selección que se sitúa 29 puestos por debajo de ellos en la clasificación mundial. Pese a la teoría, los "All Whites" les endosaron un doloroso 4-1, ganando con total autoridad en ambas mitades del encuentro.

En esta última función de Portugal ante su público antes de viajar hacia Norteamérica, los lusos saldrán decididos a brindar un gran espectáculo a su hinchada. Ya demostraron de lo que son capaces al ganar las dos mitades en su reciente triunfo por 2-0 frente a Estados Unidos y cuentan con los mimbres necesarios para calcar el guion en esta cita.

De hecho, Portugal se marchó al descanso con ventaja y terminó ganando el segundo periodo en dos de sus últimos tres partidos. Con estos precedentes, lo lógico es esperar que el bando local imponga su ley y domine a su rival de principio a fin.