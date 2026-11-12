Solo ocho goles han encajado los neerlandeses y los griegos en cada uno de sus cuatro partidos de la Nations League en el Grupo A2 hasta el momento.

Mejores apuestas Países Bajos vs Grecia

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Países Bajos 1-1 Grecia

Países Bajos 1-1 Grecia Pronóstico de goleadores: Países Bajos: Malen - Grecia: Ioannidis

Países Bajos recibe a Grecia en Ámsterdam el viernes por la noche, con el primer puesto del Grupo A2 totalmente en juego esta semana. Ambos conjuntos suman ocho puntos tras sus primeros cuatro partidos de la Nations League 2026/27.

Tal y como están las cosas, ambos equipos aventajan en tres puntos a Alemania. Los alemanes ocupan la plaza de la eliminatoria de descenso, tras ganar solo una vez en cuatro partidos.

Con Xavi al frente desde el Mundial y la salida de Ronald Koeman, los neerlandeses han hecho un inicio prometedor en su campaña de la Nations League. Están invictos, pero les esperan sus dos pruebas más exigentes: un duelo en casa ante Grecia seguido de una visita a Alemania.

Frenkie de Jong regresa tras un problema de rodilla. Donyell Malen también vuelve después de una lesión leve de rodilla. Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato y Nathan Aké son baja todos ellos. Wout Weghorst se quedó fuera de la convocatoria de Xavi pese a encabezar la tabla de goleadores de la Eredivisie.

Los griegos se han convertido en un bloque defensivo bajo las órdenes de Ivan Jovanovic. Han encajado solo tres goles en cuatro partidos. Dos de esos encuentros fueron contra los alemanes, ante quienes Grecia mantuvo la portería a cero tanto en casa como fuera.

Jovanovic no podrá contar con Manolis Saliakas ni Christos Zafeiris, sancionados un partido por acumulación de tarjetas amarillas.

Alineaciones probables Países Bajos vs Grecia

Posible alineación del Países Bajos:

Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Maatsen, de Jong, Reijnders, Koopmeiners, Gakpo, Malen, Kluivert

Posible alineación de Grecia:

Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Kourbelis, Zafeiris, Karetsas, Tzolis, Pavlidis, Ioannidis

La tacañera defensa griega debería mantener el partido cerrado

Grecia ha encajado tres goles en cuatro partidos de grupo. Es el mejor registro del Grupo A2. Ha mantenido dos porterías a cero, ganando 1-0 en Alemania y empatando después 0-0 en casa ante los mismos rivales. Frenar dos veces seguidas a una línea de ataque alemana es un gran mérito para cualquier selección europea.

Los cuatro partidos de Grecia también han dejado solo ocho goles en total. Esa media de 2,0 es la más baja del grupo. En el partido de ida, ambos equipos protagonizaron un entretenido 2-2 en Atenas, pero aquí hay mucho más en juego.

Una victoria para cualquiera de los dos equipos podría convertirlos prácticamente en líderes del grupo. Sin embargo, una derrota también permitiría a Alemania acercarse al equipo perdedor, ya que se mide al cuarto clasificado, Serbia.

El mercado otorga solo un 43,5 % de probabilidad a que haya dos goles o menos en este partido. En nuestra opinión, esa cifra está mucho más cerca del 50-55 %.

Grecia tiene el octavo mejor registro de xG en contra (5,2) de los cuatro partidos. Los neerlandeses están un puesto por detrás, con 5,5 de xG en contra. La línea de menos goles parece estar fijada en función del historial anotador neerlandés más que de la solidez defensiva griega. Esta podría ser la mejor apuesta de valor de nuestro pronóstico Países Bajos vs Grecia.

Países Bajos vs Grecia Apuesta 1: Total - Menos de 2,5 goles @ 2.30 en Interwetten

Un empate dejaría a ambos en buena posición

Países Bajos y Grecia suman ocho puntos cada uno. Ambos equipos tienen una diferencia de goles idéntica de +2. Ninguno de los dos ha conocido todavía la derrota en esta campaña. Los dos han empatado dos de sus cuatro partidos.

El partido de ida en Grecia terminó 2-2. Grecia llegó a tener una ventaja de dos goles, pero no pudo conservarla. También dejaron a Alemania sin marcar en un empate a cero en Tesalónica.

El equipo de Xavi ha ganado los dos enfrentamientos con Serbia. Jugar en casa en Ámsterdam tiene su valor. Sin embargo, solo pudo empatar en casa ante Alemania, por lo que podría encontrar la misma dificultad para imponerse a Grecia. El mercado implica solo un 23,1 % de probabilidad de empate, una cifra que parece baja teniendo en cuenta que una derrota para cualquiera de los dos equipos seguiría siendo un golpe importante.

Países Bajos vs Grecia Apuesta 2: 1x2 - Empate @ 4.33 en Interwetten

Malen, en el mejor momento de su carrera

Donyell Malen suma ocho goles en nueve apariciones en la Serie A. Eso supone 1,10 goles por cada 90 minutos con la Roma. Sus actuaciones a nivel de clubes le han valido una puntuación de 7,78. Se sitúa en el percentil 100 en tiros y en el 94 en goles.

Malen dio una asistencia y logró una puntuación de 8,1 el sábado pasado en la victoria por 3-0 ante el Sassuolo. El exjugador del Aston Villa se siente claramente cómodo en la capital italiana tras su fichaje definitivo en junio.

Sin embargo, hay motivos para la cautela. Malen se perdió la última convocatoria por una molestia en la rodilla. No obstante, llega en forma y preparado para el partido ante Grecia. Desde comienzos de octubre, Malen ha anotado seis goles en ocho apariciones. Es una media de acierto del 75 %. Esta semana, esperamos que vuelva a marcar, con una probabilidad implícita del 47 %.

Países Bajos vs Grecia Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Donyell Malen @ 2.05 en Interwetten

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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