Osasuna vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 21/02/26

⚽Mejores apuestas Osasuna vs Real Madrid

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.66 en Luckia

Gana el Real Madrid ⭐ @ 1.72 en Luckia

Más de 1.5 goles en la 2ª mitad ⭐ @ 1.84 en Luckia

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Osasuna 1-2 Real Madrid.

Predicción de goleadores: Osasuna: Ante Budimir; R.Madrid: Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

Este es un encuentro entre dos equipos en buena forma en LaLiga. Osasuna ha mejorado mucho desde el inicio del año y está invicto en sus últimos 5 partidos de liga. Empataron 2-2 contra el Villarreal en su partido más reciente en casa.

Desde entonces, el equipo de Alessio Lisci ha sumado 4 puntos como visitante contra Celta de Vigo y Elche. Este será un desafío difícil, ya que el Real Madrid ha ganado ocho partidos seguidos en LaLiga.

Los Blancos recuperaron el primer puesto de la liga el fin de semana pasado al vencer 4-1 a la Real Sociedad, mientras que el Barcelona tropezó. Llegan al partido tras una victoria por 1-0 contra el Benfica en la Champions League.

Alineaciones Probables Osasuna vs Real Madrid

Posible alineación del Osasuna:

Herrera, Galán, Herrando, Catena, Rosier, Torró, Moncayola, V. Muñoz, Oroz, Rubén, Budimir.

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono, Vinicius, Mbappé.

⭐Las mejores apuestas Osasuna vs Real Madrid

1er Pronóstico Osasuna vs Real Madrid: Ambos equipos anotan @ 1.66 en Luckia

Osasuna hizo movimientos significativos en enero, mejorando sus opciones en la banda izquierda. Javi Galán llegó del Atlético de Madrid y ha sido un éxito instantáneo como lateral izquierdo. Mientras tanto, el prometedor extremo Raúl Moro firmó un traspaso de 5 millones de euros desde el Ajax.

El exjugador del Real Madrid Víctor Muñoz también ha encontrado su forma. Es uno de los jugadores más rápidos de LaLiga y ha anotado en dos de sus últimas cinco apariciones. Por lo tanto, es un buen apoyo para el delantero estrella Ante Budimir, quien ha marcado siete veces en ocho partidos de liga.

El equipo de Pamplona ha visto portería en sus 11 partidos en casa esta temporada. Ambos equipos registraron un gol en el 64% de esos partidos. Con el Real Madrid dejando de anotar solo dos veces en esta temporada en LaLiga, este enfrentamiento también debería ofrecer goles. Apostar a que ambos equipos anotan parece sólido.

2ºPronóstico Osasuna vs Real Madrid: Gana el Real Madrid @ 1.72 en Luckia

Ha sido una temporada inusual en el Real Madrid, ya que sus actuaciones rara vez han sido verdaderamente convincentes. Sin embargo, promedian un excelente 2.5 puntos por partido en LaLiga.

Eso los deja en camino para una campaña de 95 puntos. Si terminan con esa cifra, sería la tercera mejor marca del Real Madrid en la máxima categoría española.

Vinicius Junior está mostrando señales de volver a su mejor nivel. Anotó un gol brillante en la Champions el martes, mientras que Trent Alexander-Arnold también está comenzando a impresionar. Esos son desarrollos realmente positivos para los visitantes.

Osasuna presentará un desafío, pero su registro frente a los mejores equipos ha sido pobre, sumando solo un punto de siete partidos contra oponentes del top seis. En general, incluso si hay alguna ligera rotación, el Real Madrid debería tener suficiente calidad para imponerse. Apoyamos una victoria Blanca en las apuestas Osasuna vs Real Madrid.

3er Pronóstico Osasuna vs Real Madrid: Más de 1.5 goles en la 2ª mitad @ 1.84 en Luckia

Las cinco victorias más recientes en liga del Real Madrid han llegado bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. Anotaron 12 goles en esos partidos, ocho de ellos después del descanso.

Comparado con su predecesor, Arbeloa ha sido ligeramente más conservador. Usualmente ha optado por un mediocampista extra, con Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, el ritmo y la calidad de los Blancos en ataque tienden a mostrarse en la segunda mitad.

La defensa de Osasuna también ha sido mucho más vulnerable a medida que los partidos avanzan. El 75% de los goles que han concedido en LaLiga esta temporada han llegado tras el descanso. A menudo también han anotado tarde, con el 36% de sus goles en liga llegando más allá del minuto 75.

Tales tendencias apuntan a que este partido se abrirá en las etapas finales. Ambos equipos tienen delanteros muy rápidos capaces de molestar a defensas cansados. Respaldar más de 1.5 goles en la 2ª mitad en las apuestas Osasuna vs Real Madrid parece ofrecer valor.