Newcastle United vs Manchester City Pronóstico y Apuestas FA Cup | 07/03/26

+

🔝Mejores apuestas Newcastle United vs Manchester City

Gana Manchester City ⭐ @ 1.97 en MarcaApuestas

Ambos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.75 en MarcaApuestas

Erling Haaland anota en cualquier momento ⭐ @ 1.80 en MarcaApuestas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Newcastle United vs Manchester City son cortesía de MarcaApuestas, correctas a 06 de marzo de 2026 a las 16:10 y sujetas a cambios.

Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Newcastle 1-2 Man City.

Newcastle 1-2 Man City. Predicción de goleadores: Newcastle: Anthony Gordon; City: Erling Haaland, Antoine Semenyo.

El Newcastle United ha registrado resultados inconsistentes recientemente, pero su victoria tardía contra el Manchester United ha elevado su moral. Eddie Howe está gestionando un calendario ocupado entre la Premier League, la Champions League y la FA Cup.

Aunque las Urracas han sufrido cuatro derrotas en sus últimos siete partidos en casa, su victoria del miércoles podría proporcionarles el impulso que necesitan para avanzar.

En cuanto al Manchester City, su carrera por el título sufrió un revés esta semana tras un inesperado empate en casa con el Nottingham Forest. Este resultado cortó su racha de seis victorias consecutivas en todas las competiciones, dejándolos siete puntos detrás del Arsenal.

Sin embargo, Pep Guardiola confía en el hecho de que su equipo ya ha vencido a este rival tres veces durante 2026.

⚽Alineaciones Probables Newcastle United vs Manchester City

Posible alineación del Newcastle United:

Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Woltemade, Elanga, Gordon, Barnes.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Guei, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Foden, Bernardo Silva, Cherki, Haaland, Semenyo.

🔥Las mejores apuestas Newcastle United vs Manchester City

1er Pronóstico Newcastle United vs Manchester City: Gana Manchester City @ 1.97 en MarcaApuestas

Newcastle United y Manchester City se han enfrentado en tres ocasiones desde el 13 de enero, y el resultado ha sido idéntico cada vez. El equipo de Pep Guardiola ganó esos partidos 2-0, 3-1 y 2-1, resultados que les ayudaron a llegar a la final de la Carabao Cup. Las Urracas esperan detener esta racha de derrotas consecutivas el sábado por la noche.

Los anfitriones están lidiando con varias ausencias de jugadores. Jacob Ramsey está fuera debido a una suspensión tras una tarjeta roja a mitad de semana, mientras que Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schar y Emil Krafth están lesionados. Tino Livramento podría estar disponible nuevamente, aunque ha estado fuera durante dos meses.

Mientras tanto, el City está en una posición fuerte sin preocupaciones de lesiones recientes y con el regreso de Erling Haaland el miércoles. Confiamos en que lograrán el objetivo una vez más, consiguiendo cuatro victorias de cuatro sobre el equipo de Eddie Howe.

2ºPronóstico Newcastle United vs Manchester City: Ambos marcan y más de 2.5 goles @ 1.75 en MarcaApuestas

Estos clubes se conocen muy bien. Howe y Guardiola se han enfrentado 14 veces desde que comenzó la temporada 2021/22, con el City ganando en 10 de esos partidos. Esos encuentros han producido un total de 44 goles, y esperamos otro partido de alta anotación en St James’ Park para este encuentro también.

En sus dos duelos previos, así como en su partido de la Premier League en noviembre, ambos equipos marcaron, con más de 2.5 goles en cada uno. Ninguna defensa ha sido particularmente sólida últimamente, pero ambos equipos son más que capaces de encontrar la red.

Este debería ser un partido entretenido para los aficionados neutrales mientras los equipos compiten en el torneo de copa más antiguo del mundo.

Esperamos fuegos artificiales en Tyne and Wear, con mucho talento ofensivo significativo en exhibición. Sin embargo, los visitantes tienen la ventaja, tanto en términos de confianza mental como de la calidad general del equipo. Apoyamos que ambos marquen y haya más de 2.5 goles en nuestras apuestas Newcastle United vs Manchester City.

3er Pronóstico Newcastle United vs Manchester City: Erling Haaland anota en cualquier momento @ 1.80 en MarcaApuestas

Erling Haaland no ha marcado en dos partidos, lo que sugiere que probablemente encontrará la red en el próximo. Sorprendentemente, el delantero noruego no ha logrado anotar en sus últimas ocho apariciones contra las Urracas. El equipo de Howe ha sido, posiblemente, el más exitoso del mundo en evitar que marque regularmente.

En 10 apariciones en su carrera contra el Newcastle, Haaland solo ha logrado un gol. Ha registrado tres asistencias y solo ha perdido una vez, pero no siempre ha rendido al máximo individualmente en este enfrentamiento. Esta semana tiene la oportunidad de cambiar ese récord y confiamos en él en la última de las apuestas Newcastle United vs Manchester City.

Las Urracas se han convertido en el oponente con el que se ha medido Haaland en más ocasiones. Han pasado casi cuatro años desde que el jugador de 25 años anotó contra el equipo de Howe. Aunque algunos podrían suponer que esto lo convierte en un goleador poco probable, para Haaland convertir un gol es muy sencillo.