El Newcastle de Matthias Jaissle ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos. Una derrota aquí podría meter a los Magpies en la pelea por el descenso.

Mejores apuestas Newcastle United vs Arsenal

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Total - Menos de 2,5 goles ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Gol o asistencia - Martin Odegaard ⭐ @ 2.15 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Newcastle United 0-2 Arsenal

Newcastle United 0-2 Arsenal Pronóstico de goleadores: Arsenal: Odegaard, Gabriel

El Newcastle United recibe el sábado por la noche al vigente campeón de la Premier League, con los Gunners de Mikel Arteta persiguiendo su décima victoria en 11 partidos.

La presión aumenta sobre Matthias Jaissle tras cosechar solo una victoria en cinco partidos de Premier League. Actualmente tienen una diferencia de goles negativa (-3) y han sido superados en goles por el recién ascendido Ipswich (15 a 13).

Ahora reciben a los campeones. El Newcastle ha perdido sus últimos cuatro enfrentamientos de Premier League ante el Arsenal. Los Gunners persiguen su quinta portería a cero, lo que supondría no encajar goles en más de 450 minutos de Premier League.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, espera que sus futbolistas regresen ilesos del parón de selecciones esta semana. La lista de lesionados de los Gunners se ha reducido notablemente en los últimos tiempos, con Bukayo Saka (muscular) como única baja de media duración. Max Dowman sigue sancionado.

Gran parte del éxito del Arsenal esta temporada se debe de nuevo a su sólida defensa. Han encajado apenas 0,5 goles por partido de media esta campaña, lo que compensa que los Gunners sean solo décimos de la liga en ocasiones claras generadas. Arteta podría recuperar pronto a William Saliba para esta notable defensa.

Alineaciones probables Newcastle United vs Arsenal

Posible alineación del Newcastle United:

Hornicek, Hall, Dedic, Thiaw, Burn, Gonzalez, Steur, Barnes, Murphy, Wissa, Osula

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimaraes, Tzolis, Madueke, Odegaard, Havertz

El bajo xG de los Magpies juega en su contra

Los 11,5 goles esperados del Newcastle lo sitúan en el puesto 18 de la Premier League. Solo tres equipos han generado menos ocasiones claras: Liverpool, Hull City y Coventry City.

Promedian apenas 3,4 tiros a puerta por partido, la cuarta producción ofensiva más baja de la categoría. Everton y Aston Villa lograron recientemente dejarlos sin marcar en el St James' Park.

El Arsenal ha encajado solo 0,5 goles por partido, el mejor registro de la categoría por un amplio margen. Siete porterías a cero en 10 partidos es la mejor marca de la liga junto al Brighton, segundo clasificado.

Aun así, el Newcastle ha marcado 13 goles en liga, superando ese xG. Ganaron 2-0 recientemente en Crystal Palace, pero este Arsenal está un escalón por encima. Esperamos que se cumpla el mercado de Ambos equipos anotan - No en una cuota cercana a la par.

Newcastle United vs Arsenal Apuesta 1: Ambos equipos anotan - No @ 2.00 en 1xBet

Los Gunners, para sumar otra victoria con lo justo

Cuatro de los últimos cinco partidos del Arsenal en la Premier League han tenido dos goles o menos. La misma estadística se aplica a los últimos cinco partidos del Newcastle. El planteamiento de Arteta pasa por ser difícil de batir primero y hacer lo justo para conseguir los goles necesarios en ataque.

Pese a liderar la clasificación real, el Arsenal ocupa solo el quinto puesto en xG (16,2). El Newcastle está entre los tres últimos de la tabla de xG. Si anticipamos otra portería a cero para los Gunners, esto equivale en la práctica a una apuesta contra que el Arsenal marque más de dos goles en Tyneside.

El mercado de menos de 2,5 goles puede cumplirse este fin de semana a una cuota superior a la par. El 60% de los partidos del Arsenal no han superado esa barrera de 2,5 goles. Por su parte, el 50% de los partidos de los Magpies en la Premier League tampoco lo han hecho. Podría ser la apuesta de mayor valor de nuestro pronóstico Newcastle United vs Arsenal.

Newcastle United vs Arsenal Apuesta 2: Total - Menos de 2,5 goles @ 2.10 en 1xBet

El capitán, dispuesto a mantener su buen momento

El capitán del Arsenal y de Noruega, Martin Odegaard, atraviesa un gran momento. Por fin ha recuperado su mejor versión con los Gunners tras un par de temporadas marcadas por las lesiones.

Odegaard vuelve a mostrarse físicamente sólido. Gabriel Magalhaes es el único jugador de campo del Arsenal que ha disputado más minutos de Premier League que Odegaard esta temporada.

El gol de Odegaard ante un correoso Hull City marcó la diferencia entre ambos equipos antes del parón internacional de noviembre. Desde entonces, brilló con Noruega en la victoria por 3-1 ante Gales y sumó un gol y una asistencia frente a Dinamarca.

Odegaard tiene buena pinta para seguir esa racha en el St James' Park. Acumula tres contribuciones de gol a partir de 4,9 de xG y xA combinados, y ha participado en gol en tres de sus últimas cinco apariciones ante el Newcastle. Esperamos otra contribución suya aquí a una cuota superior a la par.

Newcastle United vs Arsenal Apuesta 3: Gol o asistencia - Martin Odegaard @ 2.15 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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