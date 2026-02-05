Manchester United vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Premier League | 07/02/26

+

Mejores apuestas Manchester United vs Tottenham

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.55 en MARCAapuestas

Dominic Solanke marca en cualquier momento ⭐ @ 3.45 en MARCAapuestas

1x2 - Empate ⭐ @ 4.10 en MARCAapuestas

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Man United 2-2 Tottenham

Predicción de goleadores: Man Utd: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo; Tottenham: Dominic Solanke, Xavi Simons

En las últimas tres semanas, el Manchester United ha mostrado un cambio significativo bajo la dirección de Michael Carrick, en comparación con el equipo que dirigía Ruben Amorim. La llegada de Carrick ha motivado tanto a los jugadores como a los aficionados. Como resultado, el United se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la Premier League, lo que representa una gran mejora respecto a su 15º puesto de la temporada pasada.

Los hombres de Carrick impresionaron en el derbi de Manchester al vencer 2-0 al Man City. Aunque no dieron su mejor versión contra el Arsenal, anotaron dos goles excepcionales para conseguir la victoria. El fin de semana pasado, dejaron escapar una ventaja de dos goles, pero lograron ganar en el tiempo de descuento gracias a un gol de Benjamin Sesko.

Aunque la mejora es evidente, las vulnerabilidades defensivas persisten y el próximo partido ante el Tottenham Hotspur podría ser un desafío significativo. Los Spurs están teniendo una campaña de liga inconsistente y actualmente ocupan el 14º puesto de la tabla, nueve puntos por encima de la zona de descenso.

Los hombres de Thomas Frank mostraron gran resiliencia superando una desventaja de 2-0 para empatar 2-2 contra el Man City la semana pasada. Con sus sólidas actuaciones en la Champions League, el Tottenham sigue siendo un fuerte oponente este fin de semana.

Alineaciones Probables Manchester United vs Tottenham

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernández, Cunha, Mbeumo

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Gray, Danso, Dragusin, Udogie, Gallagher, Palhinha, Bissouma, Kolo Muani, Simons, Solanke

Las mejores apuestas Manchester United vs Tottenham

1er Pronóstico Manchester United vs Tottenham: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.55 en MARCAapuestas

El equipo local está rindiendo bien ofensivamente. Con 44 goles anotados, el Manchester United es el tercer equipo con más goles en la división antes de esta jornada, solo por detrás de Arsenal (46) y Man City (49). En casa, promedian 1.92 goles por partido esta temporada.

Sin embargo, su defensa ha sido inestable durante algún tiempo, ya que han concedido 15 goles en sus 12 partidos de liga en Old Trafford. Los Spurs han sido más efectivos fuera de casa que en su propio campo, anotando 20 goles en sus desplazamientos en comparación con los 15 marcados en su estadio.

En la liga, el 75% de los partidos del Manchester United han tenido goles de ambos equipos, una estadística que se aplica al 50% de los encuentros del Tottenham. Los anfitriones llegan a este partido tras dos encuentros consecutivos en los que ambos equipos marcaron.

Los visitantes pueden castigar a los Red Devils en el último tercio. Cabe destacar que el último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con ambos anotando. Por lo tanto, no será una sorpresa si vuelve a ocurrir este fin de semana en las apuestas Manchester United vs Tottenham.

2ºPronóstico Manchester United vs Tottenham: Dominic Solanke marca en cualquier momento @ 3.45 en MARCAapuestas

Los aficionados de los Spurs han estado esperando el regreso de Dominic Solanke tras una lesión. El exdelantero del Bournemouth estuvo cinco meses fuera debido a un problema en el tobillo y se reintegró gradualmente al equipo el mes pasado.

Solanke no ha decepcionado al entrenador desde entonces, registrando sus primeros goles en la Premier League con un doblete contra el Man City el pasado fin de semana. El gol del empate fue un increíble remate de escorpión que sin duda será considerado para el gol de la temporada.

Hasta ahora, el delantero ha anotado cuatro goles en el mismo número de partidos en todas las competiciones para el club, a pesar de haber sido titular solo en tres de ellos. Continúa siendo una amenaza constante y ha marcado 5 goles en sus cuatro encuentros personales previos contra el Man United.

Solanke también anotó un doblete en el choque de la Copa de la Liga de los Spurs contra el United en la campaña 2024/25, lo que sugiere que es probable que encuentre la red en este partido.

3er Pronóstico Manchester United vs Tottenham: 1x2 - Empate @ 4.10 en MARCAapuestas

El Manchester United ha ganado bastante impulso, ganando tres partidos de liga seguidos. Carrick espera que sus tropas puedan mantenerse en forma a medida que se desarrollen los últimos 14 partidos de la temporada. Cabe destacar que solo han perdido dos veces en toda la temporada en Old Trafford.

Durante un tiempo, los Spurs tuvieron el mejor récord fuera de casa en la Premier League, aunque el Aston Villa y el Arsenal los han superado. Los hombres de Frank han perdido tres de sus 12 partidos de liga fuera de casa esta temporada.

Sin embargo, los visitantes están en buena forma, invictos en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Sus dos últimos encuentros de liga terminaron en empate 2-2 y su rendimiento en la segunda mitad contra el City aumentó su confianza. Los Spurs también están invictos contra el United en sus últimos 8 duelos directos, ganando cinco de ellos.

Curiosamente, los tres empates registrados durante esa racha de ocho partidos terminaron 2-2, incluyendo el partido de ida a principios de temporada. En consecuencia, otro empate es un resultado posible en las apuestas Manchester United vs Tottenham, considerando que el United venció por última vez al Tottenham en 2022.