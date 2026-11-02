Manchester United vs Roma Pronóstico y Apuestas Champions League | 03/11/26

Nuestro experto en apuestas espera que la Roma siga presionando al Manchester United, infligiéndole otra derrota en la Champions League.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester United 1-2 Roma

Manchester United 1-2 Roma Pronóstico de goleadores: Manchester United: Bruno Fernandes - Roma: Donyell Malen, Matias Soule

El futuro de Michael Carrick como técnico del Manchester United pende de un hilo tras la derrota de su equipo por 2-0 ante el Chelsea durante el fin de semana. El resultado extendió la racha sin ganar de los Red Devils a nueve partidos, su peor marca desde 1988. El United es 17º en la Premier League y solo evita la zona de descenso gracias a una diferencia de gol ligeramente superior a la del Crystal Palace.

Carrick espera que el cambio al fútbol continental ayude a dar vida al club. Tras comenzar bien el sábado, su equipo terminó derrumbándose y dejó escapar los tres puntos. El United es 20º en la tabla de la Champions League antes de la jornada 4, tras encadenar dos derrotas consecutivas desde que venciera al Sabah en la jornada inaugural.

En el ámbito doméstico, la Roma ha sido la sorpresa de la temporada en la Serie A, manteniéndose cerca de los dos primeros puestos de la clasificación. Los giallorossi reforzaron su posición cerca de la zona alta con una contundente victoria por 5-2 fuera de casa ante el Udinese el sábado. Esto les deja a un punto del Inter de Milán y a cuatro de la Lazio. El equipo de Gian Piero Gasperini necesita replicar su forma liguera en esta competición si quiere clasificarse para la siguiente ronda.

El conjunto italiano llega 15º antes de la jornada, un punto por encima de sus anfitriones. La Roma ha experimentado los tres resultados posibles en esta Champions League, pero sabe que este es el mejor momento para visitar Old Trafford. Una victoria aquí sería la forma ideal de marcar el ecuador de la fase de liga de esta competición. También les daría una confianza renovada de cara a sus últimos cuatro compromisos.

Alineaciones probables Manchester United vs Roma

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui, Tielemans, Santos, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Posible alineación de la Roma:

Gollini, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Molina, de Roon, Pisilli, Franca, Soule, Pellegrini, Malen

La Roma, favorita para adelantarse ante una defensa vulnerable del United

El Manchester United ha sufrido durante toda la temporada, especialmente en defensa. La expulsión de Lisandro Martínez ante el Chelsea fue otro claro ejemplo de su fragilidad. Los de Carrick se han acostumbrado a encajar el primer gol en sus compromisos competitivos esta temporada.

El United mantuvo la portería a cero frente a un rival más débil como el Sabah. Sin embargo, ha mostrado dificultades ante oponentes de mayor nivel. Los Red Devils han encajado el primer gol en sus dos últimos partidos de la Champions League. Ya perdían 1-0 ante el Atlético en el primer minuto. En su choque más reciente, el Como marcó el primero apenas dos minutos después del pitido inicial.

Para contextualizar, los locales han encajado el primer gol en el 67 % de sus partidos de Premier League, un porcentaje que sube al 75 % en Old Trafford esta temporada. Por su parte, la Roma ha marcado primero en todos sus partidos de la fase de liga, incluido el duelo ante el Real Madrid. En consecuencia, puede merecer la pena apostar por los visitantes para marcar primero.

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Malen, apuntado para seguir su racha goleadora ante el United

Si hay un hombre ante el que la defensa del United debe tener cuidado, ese es Donyell Malen. El delantero neerlandés atraviesa un momento muy prolífico desde su llegada a la Serie A. Marcó el tercer gol en la goleada de la Roma ante el Udinese el fin de semana.

En ese partido, Malen marcó un gol pero falló dos grandes ocasiones. Remató cinco veces, más que cualquier otro jugador sobre el césped, y fue el que más contactos tuvo dentro del área rival, con ocho. Malen ha marcado tres goles en otros tantos partidos de Champions League esta temporada, aunque también ha sido sobresaliente a nivel doméstico.

El delantero firmó ocho goles en nueve partidos de Serie A, lo que eleva su registro reciente a cinco goles y dos asistencias en sus últimos cinco partidos con su club. Con la confianza por las nubes y un United que no logra mantener la portería a cero, Malen estará convencido de poder dejar su huella. Por ello, es el futbolista a tener en cuenta para marcar el martes por la noche.

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Ninguna mejor ocasión para vencer al United

La Roma ha sufrido ante el Manchester United en el pasado, sin lograr ninguna victoria en Old Trafford en sus últimas cuatro visitas. Además, el conjunto de Gasperini nunca ha vencido a un rival inglés en la fase de la Champions League propiamente dicha en 10 intentos. Sin embargo, atendiendo al momento actual del United, este es el mejor momento para enfrentarse a ellos.

La racha de nueve partidos sin ganar del United incluye seis derrotas, tres de ellas consecutivas antes de este duelo. La realidad es que este no es el mismo United que ganó este encuentro por 7-1 en 2007, partido en el que Carrick marcó dos goles.

Los giallorossi ganaron el enfrentamiento directo más reciente por 3-2 en las semifinales de la Europa League de 2021, aunque aquel partido se disputó en el Stadio Olimpico.

La Roma encadena cinco partidos sin perder y ha ganado sus dos últimos encuentros antes de este desplazamiento a Manchester. Esperamos que el conjunto visitante pueda sumar los tres puntos en Inglaterra, especialmente teniendo en cuenta su gran valor en las cuotas.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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