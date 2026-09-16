Manchester City vs Norwich City Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 17/09/26

El Manchester City ha marcado 19 goles en sus últimos 4 partidos como local ante el Norwich. Recién llegado de su triunfo en el derbi frente al United, el equipo de Pep persigue ahora meterse en la cuarta ronda de la EFL Cup.

Mejores apuestas Manchester City vs Norwich City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 3-0 Norwich City

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Allan, Anderson, Ndiaye

El Manchester City entra en la Copa de la Liga inglesa en la tercera ronda como vigente campeón, tras ganar la final del año pasado ante el Arsenal. Los hombres de Enzo Maresca han recibido un cruce cómodo en casa ante el Norwich, equipo de Championship.

El City encadena cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Su reciente triunfo en el derbi de Mánchester en Old Trafford fue especialmente meritorio, ya que jugaron la última hora con diez hombres. Tras un encuentro físicamente exigente ante el United, Maresca hará sin duda rotaciones utilizando a varias de sus jóvenes promesas.

El Norwich llega tras una derrota por 4-3 en Middlesbrough. El equipo de Philippe Clement había ganado sus dos partidos anteriores antes de esa caída. Los Canaries han sido tremendamente irregulares en lo que va de temporada, algo previsible en una plantilla relativamente joven guiada por el veterano capitán Kenny McLean.

Jack Stacey, Jacob Wright y Paris Maghoma están todos llamados a regresar. Jovon Makama podría hacer su primera titularidad de la temporada en ataque. Los dos equipos se enfrentaron por última vez en febrero de 2022, cuando el City ganó 4-0.

Alineaciones probables Manchester City vs Norwich City

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Lewis, Vitor Reis, Khusanov, O'Reilly, Kovacic, Bouaddi, Anderson, Allan Elias, Ndiaye, Monga

Posible alineación del Norwich City:

Kovačević, Stacey, Córdoba, Chrisene, McConville, Wright, Maghoma, Sarmiento, Slimane, Musaba, Makama

Difícil ver a los Canaries marcando, y mucho menos ganando

El City no ha encajado en cinco victorias seguidas en todas las competiciones. Dejaron a cero al Manchester United en Old Trafford pese a jugar una hora con diez hombres.

Gianluigi Donnarumma debería mantener su puesto bajo palos. Maresca hará rotaciones de forma natural, con un partido de Premier League apenas tres días después. Aun así, los suplentes siguen siendo internacionales consolidados. Mateo Kovacic y Ayyoub Bouaddi deberían aportar control en el centro del campo.

La defensa de Maresca se ha mantenido asentada pese a la renovación estival. El Norwich es un equipo de Championship y encajó cuatro goles en Middlesbrough el sábado. Aunque marcaron tres en ese partido, tendrán mucha menos posesión el jueves por la noche de la que tuvieron en el Riverside. Confiar en que los locales ganen sin encajar es nuestra apuesta de mayor valor de entre nuestro trío de predicciones para el Manchester City vs Norwich City.

Manchester City vs Norwich City Apuesta 1: Manchester City gana sin encajar - Sí @ 1.95 en Codere

La oportunidad ideal para Allan

Allan Elias sigue siendo una incógnita en Inglaterra. El futbolista de 22 años llegó procedente del Palmeiras por 32 millones de libras el día del cierre del mercado. Fue el sexto fichaje del City en el verano para reemplazar a Savinho.

Todavía no ha sido titular con el club, y esta parece una oportunidad clara para brillar. En Brasil se labró una reputación por su capacidad de regate y su incansable trabajo. Elias sumó 21 goles y asistencias en 96 apariciones con el Palmeiras.

Esas son justo las cualidades necesarias ante el bloque bajo que desplegará el Norwich. Una probabilidad implícita del 43,5 % parece generosa para que encuentre la manera de superar la porosa defensa del Norwich.

Manchester City vs Norwich City Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Allan Elias @ 2.30 en Codere

Se espera una avalancha de goles tempranos

El último partido de liga del Norwich terminó con cuatro goles en la primera parte. Su anterior desplazamiento había dejado otros tres antes del descanso. El equipo de Clement está inmerso en partidos abiertos y caóticos en este momento, algo poco ideal de cara a enfrentarse al City.

Los Canaries también encajaron cuatro goles en Middlesbrough el sábado. El City estará ansioso por resolver esta eliminatoria antes de la hora de juego, ya que Maresca tiene un choque de Premier League ante el Sunderland tres días después.

Tomar el control del partido desde el principio facilitaría mucho la gestión de la segunda parte. El City además ha marcado en todos los partidos de la temporada. Incluso con jóvenes en ataque, esperamos al menos dos goles en la primera mitad aquí.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Manchester City vs Norwich City Apuesta 3: Total - Más de 1,5 goles (primera parte) @ 1.72 en Codere

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