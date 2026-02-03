Manchester City vs Newcastle Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 04/02/26

+

🔝Mejores apuestas Manchester City vs Newcastle

Ambos marcan en la primera mitad - Sí ⭐ @ 3.70 en Winamax

Margen de victoria – Man City por dos goles ⭐ @ 5.10 en Winamax

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.40 en Winamax

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Newcastle son cortesía de Winamax, correctas a 3 de febrero de 2026 a las 15:50 y sujetas a cambios.

Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Man City 3-1 Newcastle

Man City 3-1 Newcastle Predicción de goleadores: Man City: Erling Haaland, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Newcastle: Harvey Barnes

Los Cityzens se impusieron cómodamente en el partido de ida de la EFL Cup en St James’ Park, dejando al Newcastle con un déficit de dos goles en la eliminatoria. Tras esa victoria, los hombres de Pep Guardiola sufrieron dos derrotas consecutivas de alto perfil, pero luego se recuperaron y permanecieron invictos en sus siguientes tres encuentros.

Aparte del empate con el Tottenham, los únicos tropiezos recientes del City fueron derrotas ante Manchester United y Bodo/Glimt. Los anfitriones están invictos en 16 de sus últimos 18 partidos en todas las competiciones.

Los de Manchester no solo persiguen su primera EFL Cup desde la temporada 2020/21, sino que también aspiran a su noveno título en total. El Liverpool, finalista del año pasado, lidera el conteo general con 10 títulos. La confianza debería ser alta, ya que los Cityzens esperan poner fin a una sequía de trofeos de cinco temporadas.

El Newcastle es un oponente complicado. Sin embargo, su racha de tres partidos sin ganar plantea dudas sobre su capacidad para rendir en los grandes escenarios. Recientemente, el Liverpool le hizo 4 goles al Newcastle en la Premier League, lo que destacó sus debilidades defensivas contra el juego de pases rápido y la definición clínica.

El único logro importante de Eddie Howe con las Urracas fue la conquista de la EFL Cup la temporada pasada. Los vigentes campeones podrían generar problemas a los anfitriones si comienzan fuerte. Aun así, la calidad individual del City debería ser suficiente para avanzar a la final.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Newcastle

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri, O'Reilly, Cherki, Silva, Marmoush, Doku, Haaland

Posible alineación del Newcastle:

Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Willock, Tonali, Ramsey, Barnes, Gordon, Elanga

🔥Las mejores apuestas Manchester City vs Newcastle

1er Pronóstico Manchester City vs Newcastle: Ambos marcan en la primera mitad - Sí @ 3.70 en Winamax

A pesar de su racha de derrotas sucesivas, el City ha comenzado intensamente sus últimos tres partidos. Guardiola parece haber mejorado los inicios lentos del City, ajustando la forma en que operan desde el pitido inicial.

Los seis goles del City en su reciente racha de tres partidos invictos llegaron en la primera mitad. Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland y Bernardo Silva fueron cruciales en el fuerte inicio del City.

La capacidad de los Cityzens para marcar pronto en el Etihad es un dato impresionante. Han anotado 17 de sus 27 goles antes del descanso en su racha de 9 partidos invictos en casa.

Mientras tanto, cuatro de los últimos cinco goles del Newcastle en todas las competiciones han llegado en el primer periodo. Howe probablemente instará a sus jugadores a igualar la intensidad inicial del City.

2ºPronóstico Manchester City vs Newcastle: Margen de victoria – Man City por dos goles @ 5.10 en Winamax

Desde que vencieron al Newcastle 2-0 en el partido de ida, el City ha obtenido resultados con un margen de 2 goles en cuatro de sus últimos seis partidos. Esto incluye dos derrotas y dos victorias.

Sin embargo, el Tottenham interrumpió su racha. Los Spurs evitaron que el City lograra un tercer triunfo consecutivo por dos goles en la Premier League. La remontada en la segunda mitad, impulsada por el brillo individual de Dominic Solanke, aseguró el resultado.

Esta fue la primera vez que el City lideró por 2+ goles al medio tiempo y no ganó desde abril de 2018, poniendo fin a una racha de 115 partidos ganados cuando lideraba por tal margen.

Por su parte, el Newcastle ha sido extremadamente inconsistente en las últimas semanas, ganando solo uno de sus últimos seis partidos. Dos de sus últimos seis resultados han sido derrotas por 2-0, mientras que su última derrota ante el Liverpool fue por un margen de tres goles.

Ambos equipos son capaces de marcar cuando más importa. Sin embargo, el City debería poder obtener una ventaja considerable en las apuestas Manchester City vs Newcastle.

3er Pronóstico Manchester City vs Newcastle: Más de 3.5 goles totales @ 2.40 en Winamax

El hecho de que Manchester City y Newcastle no hayan empatado sin goles en 35 partidos muestra la intensidad de este enfrentamiento. La mitad de sus últimos seis duelos directos han visto a ambos equipos encontrar la red.

El City es particularmente efectivo en casa, anotando 14 goles en sus últimas tres victorias en el Etihad. Esto incluye una contundente victoria por 10-1 contra el Exeter City de la EFL League One en la FA Cup.

El Newcastle tuvo que esperar seis partidos fuera de casa antes de lograr su primera victoria en la Premier League. No han sido nada efectivos fuera de casa, habiendo ganado solo dos veces en la temporada. Sin embargo, las Urracas han marcado cinco veces en sus últimos cuatro viajes. Tienen lo que se necesita para encontrar la red en más de una ocasión.

Aun así, no han marcado en el Etihad desde 2018. Esto marca una racha desalentadora de siete visitas sin goles al lado azul de Manchester. Al mismo tiempo, Guardiola ha visto a su equipo anotar 21 goles en siete partidos en casa contra el Newcastle, lo que promedia tres goles por partido.

Todos los signos apuntan a que el City continuará su dominio en este enfrentamiento. Con la tendencia anotadora entre ambos, respaldamos más de 3.5 goles totales en las apuestas Manchester City vs Newcastle.