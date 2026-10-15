Manchester City vs Ipswich Town Pronóstico y Apuestas Premier League | 17/10/26

El Ipswich encajó diez goles en dos partidos de Premier League ante el City en la 2024/25. Dos años después, el renovado conjunto de los Tractor Boys debería aspirar a plantarle una prueba más dura al conjunto citizen.

Mejores apuestas Manchester City vs Ipswich Town

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 3-1 Ipswich Town

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland x2, Semenyo - Ipswich Town: Emersonn

El Manchester City recibe al recién ascendido Ipswich Town en la séptima jornada de la Premier League 2026/27 el sábado por la tarde, con pitido inicial a las 16:00.

Los hombres de Enzo Maresca mantuvieron su pleno de victorias en la Premier League el pasado fin de semana con un 3-0 en Anfield. Sin embargo, el City no dominó el partido tanto como refleja el marcador: solo pudo anotar todos sus goles después de que el Liverpool se quedara con diez hombres tras la expulsión de Ryan Gravenberch.

En su última salida en la Champions League, el City volvió a la realidad cuando el PSG lo desarboló en su propio feudo. Cayeron 4-2 en casa ante los vigentes campeones, que no tuvieron piedad del conjunto de Maresca. Son ya siete los goles encajados por el City en sus últimos dos partidos como local.

Phil Foden ya no está sancionado, pero probablemente cederá su puesto en el once a Rayan Cherki. Jeremy Doku parece improbable que sea titular tras jugar solo 45 minutos ante el PSG, dejando paso a Ndiaye, que dio una asistencia como suplente.

Gary O'Neil cuenta con una plantilla del Ipswich al completo. Abdul Fatawu regresa a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción y todo apunta a que será titular en la banda derecha.

Los Tractor Boys han encajado primero en cada uno de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, han mostrado verdadero carácter y han ganado dos de esos encuentros yendo por detrás en el marcador, una hazaña enorme para un recién ascendido.

Alineaciones probables Manchester City vs Ipswich Town

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, O'Reilly, Nunes, Dias, Guehi, Fernandez, Anderson, Semenyo, Ndiaye, Cherki, Haaland

Posible alineación del Ipswich Town:

Walton, Ouattara, Davis, O'Shea, Diop, Palacios, Lukic, Maeda, Enciso, Fatawu, Emersonn

Los goles parecen un valor seguro en ambas porterías

Ambos equipos siguen viendo puerta con frecuencia y han protagonizado muchos partidos de muchos goles desde el inicio de la temporada. Se han marcado tres o más goles en ocho de los últimos diez partidos del Ipswich. Cuatro de los últimos cinco del City también han cubierto esa línea.

El Ipswich suele anotar incluso en derrota. Ambos equipos han marcado en siete de sus últimos nueve partidos. Vieron puerta en Crystal Palace y se adelantaron en Old Trafford antes de caer por 5-2.

El historial del City como local respalda la otra mitad de esta historia. Han encajado cuatro goles en sus tres primeros partidos de liga en casa de la 2026/27. Después encajaron cuatro más ante el PSG el miércoles en la Champions League. Con una probabilidad implícita de solo el 50 % para que esta apuesta se cumpla, el perfil de ambos equipos respalda nuestro argumento.

Manchester City vs Ipswich Town Apuesta 1: Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí @ 1.95 en Sportium

Haaland sigue sembrando el terror en las defensas de la Premier League

Erling Haaland está elevando aún más su nivel, si es que eso es posible. El noruego ha estado letal de cara a portería en las últimas semanas. Marcó dos goles ante el PSG en el Etihad el miércoles, con su cabezazo del minuto 53 siendo su gol número 37 en la Champions League.

Ese tanto le permitió superar el récord de Sergio Agüero en la máxima competición continental con el City. Podría haberlo ampliado si Safonov no le hubiera negado el hat-trick al final del partido. El Ipswich ha encajado cinco en Old Trafford y cuatro ante el Arsenal, aunque esto último fue en la Copa de la Liga inglesa.

En la 2024/25, la zaga del Ipswich fue extremadamente generosa con Haaland. Promedia dos goles por partido ante los Tractor Boys. Las casas de apuestas ven un 30 % de probabilidades de que repita esa hazaña el sábado por la tarde.

Su forma general ya es alta, pero su electrizante momento de forma a corto plazo hace que esta sea una apuesta que no se puede descartar. Con un Ipswich que probablemente se repliegue atrás, el juego aéreo de Haaland podría ser decisivo para el City.

Manchester City vs Ipswich Town Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Erling Haaland anota 2 o más goles @ 3.30 en Sportium

Otra lectura del mercado de Ambos equipos anotan

Aunque esta apuesta es similar a nuestra primera elección, también nos da la oportunidad de cubrir una victoria local muy probable. El City sigue siendo favorito indiscutible en el Etihad. Ganaron 3-0 en Anfield el pasado fin de semana y son el único equipo con pleno de victorias en la liga.

Lo interesante para los apostantes es la defensa permeable del City como local. Cuatro goles encajados en tres partidos de liga en casa es algo inusual para ellos. Incluso el Sunderland logró marcarles tres goles en una auténtica locura de ocho goles el mes pasado.

El Ipswich llega con mucho más poderío ofensivo que la última vez. Marcaron dos goles en Old Trafford y tres en Crystal Palace. El Ipswich también venció 2-1 al Fulham en su último partido. Apostar por una victoria local con goles en ambas porterías, a una probabilidad implícita del 42 %, parece la apuesta de mayor valor de nuestro pronóstico Manchester City vs Ipswich Town.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Manchester City vs Ipswich Town Apuesta 3: 1x2 y Ambos anotan - Manchester City y Sí @ 2.40 en Sportium

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