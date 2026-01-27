Manchester City vs Galatasaray Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

🔥Mejores apuestas Manchester City vs Galatasaray

Victoria del Manchester City con Hándicap -1 ⭐ @ 1.60 en Winamax

Más de 2.5 goles del Manchester City ⭐ @ 1.68 en Winamax

Ilkay Gundogan dará al menos una asistencia ⭐ @ 8.00 en Winamax

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Galatasaray son cortesía de Winamax, correctas a 27 de enero de 2026 a las 17:20 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Manchester City 3-1 Galatasaray.

Predicción de goleadores: Man City: Omar Marmoush, Erling Haaland x2; Galatasaray: Victor Osimhen.

El Manchester City enfrenta un desafío crucial en la última jornada de la fase de liga de la Champions. Los hombres de Guardiola atravesaron una semana complicada, comenzando con una derrota por 2-0 en el derbi de Manchester. Después, el City viajó al Círculo Ártico, donde cayó 3-1 ante el Bodo/Glimt, lo que marcó el primer triunfo del club noruego en UCL.

Como resultado, los Cityzens ocupan ahora el puesto 11 y están en riesgo de no asegurar la clasificación directa a octavos de final por segunda temporada consecutiva. La temporada pasada, una situación similar resultó en un sorteo complicado contra el Real Madrid, que posteriormente los eliminó.

Los dirigidos por Pep Guardiola no pueden permitirse más tropiezos en este partido, ya que deben ganar para seguir en la lucha por un lugar entre los 8 primeros. Sin embargo, también deben superar a los cinco clubes que están por encima de ellos, todos con 13 puntos.

Lo mejor que puede esperar el Galatasaray es terminar en los puestos de cabeza de serie. A menos que logren la victoria el miércoles por la noche, puede que el equipo turco termine entre el puesto 17 y el 24, dependiendo de otros resultados.

Cimbom ha estado haciendo un trabajo sobresaliente en el ámbito doméstico y consolidó su liderazgo en la Superliga el fin de semana. Sin embargo, han tenido dificultades para replicar ese éxito en el escenario europeo.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Galatasaray

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Khusanov, Alleyne, Aké, O’Reilly, Cherki, Reijnders, Silva, Doku, Haaland.

Posible alineación del Galatasaray:

Cakir, Sallai, Sánchez, Bardakci, Elmalı, Gundogan, Torreira, Sané, Akgün, Yılmaz, Osimhen.

⚡Las mejores apuestas Manchester City vs Galatasaray

1er Pronóstico Manchester City vs Galatasaray: Victoria del Manchester City con Hándicap -1 @ 1.60 en Winamax

El City se recuperó de su semana tormentosa con una victoria en casa por 2-0 contra los Wolves el fin de semana. No son invencibles en casa, ya que el Bayer Leverkusen los venció en su último partido de UCL en el Etihad Stadium. Sin embargo, nunca han sufrido derrotas consecutivas en casa en esta competición.

Además, están invictos en sus últimos ocho partidos en casa, ganando seis y empatando dos. Deberían poder extender ese récord el miércoles por la noche, especialmente dado el rendimiento de los visitantes fuera de casa en la Liga de Campeones.

Los hombres de Okan Buruk no han ganado ninguno de sus últimos tres partidos de UCL. Anteriormente en la competición, sufrieron una dura derrota 5-1 ante el Eintracht Frankfurt, equipo que está luchando en la parte inferior de la clasificación. Con solo una victoria en sus últimos 12 partidos europeos fuera de casa, las probabilidades favorecen al City para ganar.

2ºPronóstico Manchester City vs Galatasaray: Más de 2.5 goles del Manchester City @ 1.68 en Winamax

Las capacidades ofensivas del Manchester City siguen siendo una gran amenaza, con Erling Haaland liderando el ataque. Aunque fue menos prolífico en las últimas semanas, es capaz de marcar en cualquier momento. El City ha anotado 13 goles en sus siete partidos, lo que da un promedio de 1.85 goles por partido.

Sin embargo, los anfitriones saben que la diferencia de goles puede ser el factor decisivo para asegurar una posición entre los ocho primeros. Por esta razón, el equipo de Pep podría atacar implacablemente a sus oponentes, más débiles sobre el papel.

El Galatasaray ha concedido 6 goles en sus tres partidos de UCL fuera de casa hasta ahora, es decir, un promedio de dos goles por partido. Los anfitriones marcaron 2+ goles en seis de sus últimos siete partidos de UCL en casa y es probable que lo repitan esta vez. Esperamos más de 2.5 goles del equipo local en las apuestas Manchester City vs Galatasaray.

3er Pronóstico Manchester City vs Galatasaray: Ilkay Gundogan dará al menos una asistencia @ 8.00 en Winamax

Este partido contará con varios jugadores altamente creativos en ambos lados. Phil Foden, Rayan Cherki y Jeremy Doku, sin duda, jugarán un papel en el juego de construcción del City y en la creatividad en el último tercio.

Sin embargo, un jugador familiar podría influir en el resultado. Ilkay Gundogan está listo para regresar al Etihad Stadium tras dos exitosos períodos en Manchester. Se preparó para este choque con dos asistencias el fin de semana, lo que sugiere que está en buena forma.

Si Buruk lo incluye en la alineación titular, Gundogan probablemente será una de las mayores influencias del Galatasaray en terreno del City. Como resultado, es un gran candidato en las apuestas Manchester City vs Galatasaray para registrar al menos una asistencia contra su antiguo club.