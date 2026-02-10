Manchester City vs Fulham Pronóstico y Apuestas Premier League | 11/02/26

+

🔝Mejores apuestas Manchester City vs Fulham

Erling Haaland marca o asiste ⭐ @ 1.33 en Codere

El Manchester City marca en ambas mitades ⭐ @ 1.95 en Codere

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.30 en Codere

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Manchester City 3-1 Fulham.

Predicción de goleadores: Manchester City: Erling Haaland (x2), Antoine Semenyo; Fulham: Raúl Jiménez.

Pep Guardiola celebró su primera victoria como entrenador en un abarrotado Anfield cuando el Liverpool cayó derrotado 2-1. Un penalti tardío de Erling Haaland selló la primera victoria del City como visitante en el estadio en cinco años.

Esta victoria con remontada también completó el primer doblete de liga del City sobre los Reds desde la temporada 1936/37. Más importante aún, reavivó su carrera por el título con el Arsenal, que sigue seis puntos por delante en la cima.

La visita del Fulham es bienvenida para los Cityzens. Los anfitriones han ganado todos y cada uno de sus últimos 19 encuentros contra los Cottagers, la racha más larga de este tipo en la historia del fútbol inglés.

El Fulham llega al Etihad tras dos derrotas seguidas. El Everton les arrebató recientemente los tres puntos. Su forma fuera de casa también es débil, con una victoria en sus últimos cuatro partidos de la Premier League como visitante.

Además, el entrenador del Fulham, Marco Silva, ha perdido sus 13 enfrentamientos directos de la Premier League contra el City. Este es el peor récord de derrotas al 100% para cualquier entrenador contra un solo oponente en la historia de la máxima categoría.

Si el Fulham arranca bien, podrían crear problemas al City. Sin embargo, la calidad superior de los Cityzens con y sin balón debería ser suficiente para conseguir la victoria.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Fulham

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Aït Nouri, Rodri, O’Reilly, Semenyo, Silva, Marmoush, Haaland.

Posible alineación del Fulham:

Leno, Castagne, Anderson, Cuenca, Sessegnon, Iwobi, Borge, Smith Rowe, Wilson, Chukwueze, Jiménez.

🔥Las mejores apuestas Manchester City vs Fulham

1er Pronóstico Manchester City vs Fulham: Erling Haaland marca o asiste @ 1.33 en Codere

Tras no registrar un disparo a puerta en tres partidos de liga anteriores, Haaland terminó la racha contra el Liverpool. Rompió la sequía en 33 minutos. Más tarde, convirtió un penalti en tiempo de descuento, anotando por primera vez en cuatro partidos.

Su gol de la victoria reavivó la carrera por el título del City y también fortaleció su posición en la carrera por la Bota de Oro de la Premier League. Con 21 goles, el noruego supera por cuatro a Igor Thiago del Brentford. Actualmente también es tercero en la carrera por la Bota de Oro europea.

El Fulham sigue siendo uno de los rivales de liga favoritos de Haaland. En siete encuentros en su carrera, ha participado en 10 goles (7G, 3A), incluyendo el tanto inicial en el partido inverso de esta temporada.

Está perfectamente posicionado para extender dicho récord contra la vulnerable defensa del Fulham. El valor para las apuestas Manchester City vs Fulham radica en respaldar al artillero del City para infligir daño, ya sea anotando o asistiendo.

2ºPronóstico Manchester City vs Fulham: El Manchester City marca en ambas mitades @ 1.95 en Codere

El City comenzó bien contra el Liverpool pero no consiguió anotar en el primer tiempo. Esto lo compensaron con una impresionante exhibición en la segunda mitad, donde anotaron sus primeros dos goles de la segunda vuelta de la liga de 2026.

El City ha sido inconsistente en ambas mitades en sus últimos ocho partidos de la Premier League. La última vez que encontraron la red en ambas mitades de un partido de liga fue contra el West Ham a finales de diciembre de 2025, hace ocho jornadas.

Sin embargo, su historial de enfrentamientos directos contra el Fulham cuenta una historia diferente. Los Cityzens han anotado en ambas mitades en cada uno de sus últimos cinco encuentros contra el equipo con sede en Londres.

La fragilidad defensiva de los Cottagers fuera de casa es un factor significativo. De hecho, han concedido la quinta mayor cantidad de goles como visitante esta temporada (21). Esto los establece como visitantes particularmente vulnerables.

Dado el dominio histórico de los Cityzens en los enfrentamientos directos, volver a anotar en cada mitad parece probable para los anfitriones. Hay valor en respaldar a los Sky Blues para marcar en ambas mitades en las apuestas Manchester City vs Fulham.

3er Pronóstico Manchester City vs Fulham: Más de 3.5 goles totales @ 2.30 en Codere

El City efectuó 10 disparos en la primera mitad contra el Liverpool, el registro más alto de cualquier equipo en el acto de apertura de un partido de Premier en la historia reciente. Aunque anotaron dos veces después del descanso contra el Liverpool, son conocidos por ser aún más ineficaces contra equipos de menor rango.

Su partido inverso en Craven Cottage registró 9 goles. El City ganó 5-4 en el partido con más goles de esta campaña. El Fulham también ha perdido sus últimos 8 enfrentamientos de liga como visitante con el City por un marcador global de 25-4.

El City ha anotado 11 goles en sus últimos 5 partidos, mientras que el Fulham ha anotado en tres salidas consecutivas. Defensivamente, el Fulham lleva ocho partidos sin mantener la portería a cero. Mientras tanto, el City lleva tres partidos sin conseguir una.

El Fulham deberá estar atento a Antoine Semenyo. Anotó dos veces y asistió en la victoria por 3-1 del Bournemouth contra ellos a principios de temporada. Dada la tendencia histórica de este partido a producir goles, respaldar más de 3.5 goles totales ofrece un gran valor.