Manchester City vs Brentford Pronóstico y Apuestas Premier League | 09/05/26

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🔝Mejores apuestas Manchester City vs Brentford

Brentford +2 Hándicap ⭐ @ 1.80 en MARCAapuestas

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.61 en MARCAapuestas

Gol de Jeremy Doku en cualquier momento ⭐ @ 4.20 en MARCAapuestas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Brentford son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 08 de mayo de 2026 a las 15:10 y sujetas a cambios.

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Man City 2-1 Brentford

Man City 2-1 Brentford Pronóstico de goleadores: Man City: Erling Haaland, Jeremy Doku | Brentford: Igor Thiago

Las aspiraciones al título del Manchester City sufrieron un duro revés el lunes. A pesar de su reacción en los minutos finales, no pasaron del empate 3-3 en su visita al Everton, perdiendo terreno frente al líder, el Arsenal. Este tropiezo corta una racha de tres victorias consecutivas en liga para los de Pep Guardiola.

Los locales no pueden permitirse dejarse más puntos en el camino, pero puntuar no será tarea fácil ante un Brentford de armas tomar. Los pupilos de Keith Andrews llegan con la moral por las nubes tras pasar por encima del West Ham con un contundente 3-0 en la última jornada, reavivando así sus opciones de pelear por puestos europeos. Antes de esa victoria, encadenaron seis partidos sin ganar en la Premier League, aunque cabe destacar que cinco de ellos terminaron en tablas.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Brentford

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Nunes, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Posible alineación del Brentford:

Kelleher, Lewis-Potter, Collins, Van den Berg, Ajer, Kayode, Jensen, Damsgaard, Yarmolyuk, Schade, Thiago.

🔥Las mejores apuestas Manchester City vs Brentford

1er Pronóstico Manchester City vs Brentford: Brentford +2 Hándicap @ 1.80 en MARCAapuestas

Los "Bees" darán guerra en el Etihad

Que el Brentford no lograra sumar de a tres en liga durante marzo o abril no significa, ni mucho menos, que bajaran los brazos. Todos sus compromisos en ese tramo de la temporada fueron batallas de poder a poder, incluida su única derrota en Old Trafford. En aquel 2-1 adverso contra el Manchester United, los Bees dominaron la posesión con un 55% y apenas registraron 0.19 menos xG (goles esperados) que los Red Devils.

En su última presentación, los de Brentford generaron cuatro ocasiones claras de gol en una sólida victoria frente a un West Ham que se jugaba mucho. Solo han perdido dos de sus últimos 14 encuentros oficiales en el tiempo reglamentario y únicamente una de esas derrotas fue por una diferencia mayor a un gol.

Por su parte, el Manchester City no termina de mostrar la solvencia arrolladora que le caracterizó en anteriores títulos de Premier League. De hecho, solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos ligueros por más de un gol de diferencia.

Con estos datos sobre la mesa, buscar el hándicap Brentford +2 en el Etihad Stadium este fin de semana se presenta como una opción con muchísimo valor.

2ºPronóstico Manchester City vs Brentford: Ambos equipos marcan @ 1.61 en MARCAapuestas

Ambos equipos marcan en un duelo de ida y vuelta

Este partido reúne frente a frente a los dos máximos artilleros en la carrera por la Bota de Oro de la Premier League. Erling Haaland lidera la tabla con 25 dianas, pero el delantero del Brentford, Igor Thiago, le pisa los talones con 22 tantos. Con semejante pólvora en ataque, ambos conjuntos saltarán al césped sabiendo que solo necesitan un chispazo para abrir la lata.

Los errores defensivos individuales penalizaron gravemente al City en su vibrante empate 3-3 ante el Everton el pasado lunes. Además, la tendencia es clara: en cuatro de sus últimos seis compromisos ligueros se cumplió el "ambos marcan".

El Brentford ya ha demostrado que sabe cómo buscarle las cosquillas a los gigantes de la categoría esta temporada. Han ganado cuatro de sus ocho duelos contra rivales del top 5. Asimismo, se vieron goles en ambas porterías en cuatro de sus seis enfrentamientos contra equipos que actualmente ocupan las cuatro primeras plazas.

Todo apunta a que veremos goles en las dos áreas en este choque, una selección que este operador de juego nos ofrece con una probabilidad implícita del 62.1%.

3er Pronóstico Manchester City vs Brentford: Gol de Jeremy Doku en cualquier momento @ 4.20 en MARCAapuestas

Doku prolongará su racha goleadora

Si el Manchester City no se fue a casa con una derrota dolorosa en la pasada jornada, fue gracias a la inspiración de Doku. El extremo belga sacó a relucir su enorme calidad con dos destellos individuales espectaculares, firmando el primer y el último gol de un partido frenético que terminó con seis tantos en el marcador.

El atacante de 23 años atraviesa un estado de gracia formidable: acumula cuatro goles y dos asistencias en sus últimas cinco apariciones en todas las competiciones. Por si fuera poco, Doku también fue el salvador del City en las semifinales de la FA Cup contra el Southampton, anotando el agónico gol del empate definitivo.

En pleno idilio con el gol, parece imposible que Guardiola decida sentar al internacional belga en el banquillo. Gracias a su reciente impacto ofensivo, Doku ya suma 12 goles esta temporada entre su club y su selección. Es el jugador ideal para encender la chispa en ataque y su cuota para ver puerta en cualquier momento se antoja muy atractiva.