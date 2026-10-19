Manchester City vs AEK Athens Pronóstico y Apuestas Champions League | 20/10/26

El Manchester City se queda sin Erling Haaland, Antoine Semenyo, Nico O'Reilly y otros jugadores del primer equipo para la visita del AEK Athens el martes por la noche.

Mejores apuestas Manchester City vs AEK Athens

Hándicap a 3 - AEK Athens +3 ⭐ @ 2.00 en Codere

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 2.15 en Codere

Goleador en cualquier momento - Iliman Ndiaye ⭐ @ 2.50 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs AEK Athens son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 3-1 AEK Athens

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Ndiaye, Cherki, Anderson - AEK Athens: Jović

El Manchester City recibe al AEK Athens en el Etihad el martes con el objetivo de lograr su segunda victoria en la fase de liga de la Champions League 2026/27. Es el partido número 150 del City en la máxima competición europea de clubes.

Los Citizens superaron por la mínima al recién ascendido Ipswich por 3-2 en casa el sábado. Ese resultado llegó después de una decepcionante derrota por 4-2 ante el PSG la semana anterior.

Su campaña europea comenzó con una victoria 2-0 como visitante ante el Porto. El equipo de Enzo Maresca ya suma puntos en la clasificación.

Se espera que Erling Haaland descanse el martes, después de que el noruego se retirara cojeando al término del partido ante el Ipswich. Antoine Semenyo es duda por una lesión de rodilla, mientras que Nico O'Reilly se perderá el encuentro por un problema de espalda. Mateo Kovačić y Matheus Nunes también tuvieron que ser sustituidos por lesión durante el fin de semana.

Bajo las órdenes de Marko Nikolić, el AEK se proclamó campeón de Grecia la pasada temporada con solo dos derrotas en 32 partidos de liga.

El AEK abrió su participación en la fase de liga de la Champions League 2026/27 con una ajustada victoria por 1-0 ante el LASK Linz, antes de caer derrotado por 3-1 frente al Shakhtar Donetsk. Luka Jović y Barnabás Varga suman cuatro goles cada uno en liga. Ninguno de los dos ha marcado todavía en la fase de la Champions League propiamente dicha.

Alineaciones probables Manchester City vs AEK Athens

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Cherki, Fernández, Ndiaye, Foden

Posible alineación del AEK Athens:

Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo, Majer, Kairinen, Marin, Vitalis, Varga, Jović

Un City muy rotado deja hueco al AEK para competir

El City va a estar muy rotado en este encuentro. Se espera que Haaland descanse tras una exigente sucesión de partidos. Semenyo es duda y Nico O'Reilly se perderá el choque por lesión.

Kovačić y Nunes fueron sustituidos ante el Ipswich. Phil Foden podría tener que actuar como falso nueve improvisado.

Los márgenes han sido estrechos para el City también en casa. Vencieron al Ipswich por 3-2 y al Coventry por 1-0 en el Etihad. El AEK solo necesita evitar perder por tres goles para que esta apuesta se cumpla. Sin embargo, el AEK nunca ha ganado como visitante en la fase de la competición propiamente dicha.

Todo apunta a que hay más de un 50% de probabilidades de que el AEK evite una derrota abultada ante un City desgastado y rotado. Esta es posiblemente la apuesta de más valor de nuestro pronóstico Manchester City vs AEK Athens.

Manchester City vs AEK Athens Apuesta 1: Hándicap a 3 - AEK Athens +3 @ 2.00 en Codere

Un City cada vez más permeable en el Etihad

El City sigue encajando goles en casa esta temporada. Ambos equipos han anotado en cuatro de sus últimos seis partidos en el Etihad. El PSG le marcó cuatro goles a mitad de semana.

El Ipswich también encontró portería en dos ocasiones durante el fin de semana. Que un recién ascendido marque dos goles en el Etihad ha sido algo poco habitual. El Sunderland llegó incluso a anotar tres goles en su derrota por 5-3 el mes pasado.

El AEK supone más amenaza de la que su condición sugiere. Luka Jović y Barnabás Varga suman cuatro goles cada uno en liga. Ninguno ha marcado todavía en la fase de la Champions League propiamente dicha. El City también ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones frente a equipos griegos. Podemos apostar a que ambos equipos anoten al menos una vez, con una probabilidad implícita moderada del 46,5 %.

Manchester City vs AEK Athens Apuesta 2: Ambos equipos anotan - Sí @ 2.15 en Codere

Ndiaye, llamado a dar un paso al frente

Con Haaland previsiblemente en el banquillo, Iliman Ndiaye podría asumir un papel más destacado en el ataque del City. Foden está llamado a actuar como falso nueve improvisado tras marcar ante el Ipswich.

Eso reparte la amenaza goleadora entre varios futbolistas. Ndiaye tendrá ocasiones ante un rival que encajó tres goles frente al Shakhtar. Tiene libertad para recortar hacia dentro y buscar el disparo.

El AEK nunca ha ganado fuera de casa en la fase de la Champions League propiamente dicha. Su historial como visitante en esta competición refleja cinco empates y 11 derrotas. Es probable que Nikolić opte por replegarse y defender el área. Apostar por el gol de Ndiaye con una probabilidad implícita del 40 % parece una opción razonable. El delantero todavía no ha marcado con la camiseta del City, así que esta será una gran oportunidad para estrenar su cuenta goleadora.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Manchester City vs AEK Athens Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Iliman Ndiaye @ 2.50 en Codere

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