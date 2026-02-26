Mallorca vs Real Sociedad principales apuestas LaLiga | 28/02/2026

+

Mejores apuestas Mallorca vs Real Sociedad

Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana⭐@2.75 en Bwin

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.00 en Bwin

Parte con más goles, 2ª parte ⭐@2.05 en Bwin

Esperamos una victoria de la Real Sociedad con un marcador de 1-2.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Mallorca recibe a la Real Sociedad por la fecha 26 de LaLiga con la urgencia de sumar tres puntos a como dé lugar. La necesidad es total: el margen de error se agotó y el equipo está obligado a reaccionar ante su gente.

Tres derrotas consecutivas devolvieron al Mallorca a la zona de descenso y la situación vuelve a ser crítica. La presión aumenta en cada jornada y el panorama se complica conforme avanza la temporada.

Con siete caídas en los últimos diez partidos, el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate no logró sostenerse en la mitad de la tabla. El equipo perdió regularidad y hoy atraviesa uno de sus momentos más delicados del curso.

El nivel de juego ha sido bajo y el rendimiento individual tampoco ha estado a la altura. Sin solidez defensiva ni contundencia ofensiva, el Mallorca afronta un duelo que puede marcar un antes y un después en su lucha por la permanencia.

Enfrente estará una Real Sociedad golpeada tras dejar escapar dos puntos en casa ante el colero, el Real Oviedo, cuando parecía tener el triunfo asegurado.

Un gol agónico después de los 90 minutos selló el empate y frenó su intento de acercarse con firmeza a los puestos europeos, por lo que ahora también necesita recuperar terreno para seguir en la pelea.

Posibles Alineaciones Mallorca vs Real Sociedad

Posible alineación Mallorca:

Román, Maffeo, López, Valjent, Mojica, Mascarell, Costa, Joseph, Darder, Tenas, Muriqi

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro, Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gómez, Gorrotxategi, Turrientes, Guedes, Méndez, Marín, Oyarzabal

1er Pronóstico Mallorca vs Real Sociedad: Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana⭐ @ 2.75 en Bwin

Pese a la racha negativa, el Mallorca no ha sido un mal local del todo. Suma tres victorias en sus últimos cinco partidos en casa, números que sostienen cierta competitividad, y aunque la Real Sociedad llega en mejor momento, no parte como un favorito claro.

Los antecedentes recientes entre ambos reflejan paridad absoluta. En los últimos cuatro enfrentamientos hubo una victoria por lado y dos empates, marcando duelos cerrados y muy equilibrados.

Además, el Mallorca ha protagonizado partidos abiertos en su estadio, con marcadores de varios goles. En sus últimos seis encuentros como local marcaron ambos equipos, por lo que esta opción se presenta como una apuesta con valor

2° Pronóstico Mallorca vs Real Sociedad: Más de 2.5 goles⭐ @ 2.00 en Bwin

Si algo no ha faltado en los partidos del Mallorca son los goles, especialmente cuando juega como local. Todo parece indicar que el equipo genera un alto volumen ofensivo, pero también asume riesgos que le cuestan en defensa, lo que deriva en encuentros abiertos y dinámicos.

En sus últimos seis partidos en casa se superó la barrera de 2.5 goles, y en tres de ellos incluso se rebasaron los 3.5. Son cifras que reflejan una clara tendencia hacia marcadores amplios en su estadio.

Por su parte, la Real Sociedad también ha estado presente en duelos con anotaciones elevadas, con tres de sus últimos cinco compromisos superando los 2.5 goles. Todo apunta a que este enfrentamiento podría ofrecer una buena cantidad de goles.

3er Pronóstico Mallorca vs Real Sociedad: Parte con más goles, 2ª parte⭐ @ 2.05 en Bwin

Estamos ante dos equipos con una marcada tendencia a anotar en el segundo tiempo. El Mallorca ha convertido 18 goles en las segundas mitades, una cifra que refleja su capacidad para reaccionar o intensificar su ataque tras el descanso.

Por su parte, la Real Sociedad suma 23 tantos en los segundos tiempos, consolidando un patrón similar. Con estos antecedentes, todo abre la posibilidad de que en este encuentro la tendencia se mantenga y veamos movimientos importantes en el marcador después del entretiempo.