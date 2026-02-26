Liverpool vs West Ham Pronóstico y Apuestas Premier League | 28/02/26

+

👑Mejores apuestas Liverpool vs West Ham

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.65 en Codere

Liverpool gana con un Hándicap -1 ⭐ @ 1.95 en Codere

Salah anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.20 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs West Ham son cortesía de Codere, correctas a 26 de febrero de 2026 a las 15:20 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Liverpool 3-1 West Ham

Liverpool 3-1 West Ham Predicción de goleadores: Liverpool: Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike, Mohamed Salah; West Ham: Jarrod Bowen

La defensa del título de la Premier League por parte del Liverpool no ha salido según lo planeado, por decirlo suave. Los Reds están 19 puntos por debajo de donde estaban en la misma etapa la campaña pasada. Para ponerlo en contexto, si hubieran ganado esos puntos este año, estarían tres puntos por encima en la cima de la liga.

El equipo de Arne Slot está inmerso en una batalla por los puestos de la Champions League, donde están al final del pelotón. La victoria del Manchester United ante el Everton el lunes por la noche significa que el Liverpool está a tres puntos del cuarto puesto y empatado con el Chelsea, que ocupa el quinto lugar.

El objetivo desde ahora hasta final de la temporada es claro para los campeones: no pueden permitirse perder más puntos. Los puntos máximos son esenciales si los de Merseyside quieren volver a entrar en el Top 4. Todavía hay esperanza de ganar títulos. Están vivos en la FA Cup y la Champions mientras que la temporada alcanza sus etapas cruciales.

La lucha por la supervivencia del West Ham ha tenido un modesto repunte desde mediados de enero. Como resultado, los Hammers ocupan el 18º puesto, a solo dos puntos de la salvación. El Liverpool, indirectamente, les hizo un favor el fin de semana pasado al vencer al Nottingham Forest 1-0 en el City Ground.

Las tropas de Nuno Espírito Santo ahora deben prepararse para el viaje a Anfield, donde no han ganado desde 2015. Sin embargo, mientras el Forest viaja a Brighton, los londinenses lucharán por sacar algo del Liverpool que les ayude en su lucha en la Premier League.

⚽Alineaciones Probables Liverpool vs West Ham

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike

Posible alineación del West Ham:

Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Matheus Fernandes, Magassa, Bowen, Soucek, Summerville, Castellanos

🔥Las mejores apuestas Liverpool vs West Ham

1er Pronóstico Liverpool vs West Ham: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.65 en Codere

El rendimiento ofensivo del Liverpool ha sufrido un golpe esta temporada. Han anotado 42 goles en la Premier League, lo que los sitúa en el sexto puesto en la tabla de ataque. Su promedio de 1.56 goles por partido está muy por debajo de los 2.26 de la campaña pasada.

Defensivamente, conceden un promedio de 1.30 goles por partido, un aumento considerable desde el 1.08 el año pasado. Los errores en defensa han sido costosos, dando al West Ham razones para creer que pueden marcar en Anfield.

Los visitantes anotaron 15 goles en sus 13 partidos de liga fuera de casa, pero también encajaron 22 goles en esa racha. En general, solo Wolves (51) y Burnley (52) han concedido más goles en la liga que los Hammers esta temporada (49).

Como resultado, las posibilidades de que ambos equipos encuentren portería el sábado son altas. Por parte del West Ham, ambos equipos han marcado en el 59% de partidos de liga en cualquier lugar. Mientras tanto, el Liverpool produjo el mismo número, pero sube al 62% cuando juega en Anfield.

2ºPronóstico Liverpool vs West Ham: Liverpool gana con un Hándicap -1 @ 1.95 en Codere

Nadie habría esperado que el Liverpool perdiera su partido en casa contra el Manchester City hace dos semanas. Los Reds estaban por delante 1-0 con solo seis minutos para el final, pero terminaron con una mancha en su récord. Esa derrota fue el único revés en sus seis partidos anteriores, con victorias en todos los demás.

Los de Slott esperan aumentar las tres victorias consecutivas en todas las competiciones. Sin embargo, se enfrentarán a un West Ham que debería estar creciendo en confianza. Los Hammers están invictos en sus cuatro salidas más recientes, sin importar el lugar o el torneo.

El club londinense ha ganado solo uno de esos partidos en tiempo reglamentario. Un punto aquí se consideraría un éxito. El problema para ellos es que los Reds han ganado cada uno de los últimos cuatro duelos directos. En dos de esos encuentros anotaron exactamente cinco goles, por lo que nos inclinamos hacia una victoria contundente para los anfitriones.

3er Pronóstico Liverpool vs West Ham: Salah anotará en cualquier momento @ 2.20 en Codere

Mo Salah no está en su mejor forma para el Liverpool esta temporada y él será el primero en admitirlo. El último gol del Rey Egipcio en la Premier League para los Reds fue en noviembre. Sin embargo, estuvo ausente algo más de un mes debido a su participación internacional en la Copa Africana de Naciones.

Salah ganó la Bota de Oro la temporada pasada con 29 goles y 18 asistencias en la Premier League. Si el Liverpool puede recuperar su mejor nivel, el tramo final debería ser mucho más fácil para los Reds. Marcó en la FA Cup la semana pasada y espera aumentar su registro de cuatro goles en liga para el club esta temporada.

El egipcio tiene un balance impresionante contra el West Ham. Disfruta de un récord de 13 goles anotados y siete asistencias en 19 enfrentamientos. El 11 se perdió el partido de ida, sin embargo, ha producido un gol y tres asistencias en sus dos partidos anteriores contra los Hammers.