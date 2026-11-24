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Mejores apuestas Lille vs Bayern Múnich

Doble oportunidad - Lille o empate ⭐ @ 2.25 en Luckia

Total - Menos de 2,5 goles ⭐ @ 2.40 en Luckia

Goleador en cualquier momento - Soriba Diaoune ⭐ @ 3.80 en Luckia

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Lille 1-1 Bayern Múnich

Lille 1-1 Bayern Múnich Pronóstico de goleadores: Lille: Soriba Diaoune - Bayern Múnich: Lennart Karl

El Lille se mantiene tercero en la Ligue 1, pese a sufrir un tropiezo de fin de semana al caer 1-0 en casa ante el Lyon. El equipo de Davide Ancelotti había encadenado una racha invicta de cuatro partidos en todas las competiciones antes de ese choque. Sin embargo, solo ha sumado un punto hasta ahora en la Champions League, con sus opciones de entrar entre los 24 primeros cada vez más reducidas.

El objetivo del Bayern Múnich sigue siendo el top ocho, aunque también tiene terreno que recuperar. El equipo de Vincent Kompany ya ha cedido puntos ante el Arsenal y el Viking en la fase de liga. Además, atraviesa varios problemas de lesiones y solo pudo empatar 1-1 ante el Colonia en la Bundesliga el pasado viernes.

Alineaciones probables Lille vs Bayern Múnich

Posible alineación del Lille:

Ozer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Diaoune

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Binder, Bischof, Brown, Karl

Las bajas de sus estrellas golpean al Bayern

Una lesión de tobillo al ganador del Balón de Oro Harry Kane ha sacudido al Bayern Múnich. El delantero inglés se retiró cojeando en su último partido y no volverá hasta dentro de varios meses.

Michael Olise tampoco pudo completar ese encuentro y es una duda importante para este partido. Con Luis Diaz ya arrastrando problemas físicos, el Bayern podría quedarse sin sus tres grandes referentes ofensivos. Entre los tres, Kane, Olise y Diaz han sido responsables del 58 % de los goles de su equipo en Europa esta temporada.

Alphonso Davies es el único otro jugador del Bayern que ha marcado más de una vez en la Champions League 2026/27. También está de baja por lesión, junto a Serge Gnabry, Manuel Neuer e Ismael Saibari.

Con tantas ausencias, los bávaros rindieron mal en casa ante el Colonia el viernes. Generaron apenas 1,21 xG, mientras que su rival tuvo cuatro grandes ocasiones y registró 1,99 xG. Tras haber cedido puntos ya fuera de casa ante el Viking en Europa, apostar en contra del Bayern podría ser la jugada inteligente aquí.

Lille vs Bayern Múnich Apuesta 1: Doble oportunidad - Lille o empate @ 2.25 en Luckia

La defensa del Lille, cada vez más sólida

Otro motivo para creer que el Lille puede sumar aquí es la mejora defensiva que ha mostrado últimamente. Desde que cayera 4-2 en casa ante el Galatasaray, el equipo de Ancelotti solo ha encajado tres goles en cinco partidos en todas las competiciones.

Esos cinco últimos encuentros han promediado apenas 1,4 goles en total por cada 90 minutos. Además, tres de sus últimos cinco partidos como local en el Stade Pierre-Mauroy han terminado con un resultado de 1-0.

Los partidos de Champions League del Lille también han sido más cerrados de lo que sugieren los marcadores. Tras cuatro jornadas, ocupan el puesto 34 con un total de xG de solo 3,8. Han permitido únicamente 5,5 xG, pese a haber encajado 10 goles.

Con su ataque mermado, dos de los últimos tres partidos del Bayern en todas las competiciones han terminado con dos goles o menos. El mercado de menos de 2,5 goles puede cumplirse de nuevo aquí, con una probabilidad implícita del 42 %.

Lille vs Bayern Múnich Apuesta 2: Total - Menos de 2,5 goles @ 2.40 en Luckia

Diaoune, de nuevo a por el gol en Europa

De los jugadores que previsiblemente serán titulares en este partido, solo Soriba Diaoune ha marcado más de una vez en la Champions League. El extremo del Lille anotó un doblete en el último partido europeo de su equipo como local, ante el Galatasaray.

El joven de 19 años es una de las promesas sobre las que Ancelotti espera construir su proyecto. Diaoune ha promediado 1,7 tiros por partido en Europa esta temporada. Además, ha participado en cinco goles en sus últimas seis apariciones en todas las competiciones.

Dado su escaso bagaje de puntos hasta ahora, el Lille necesita mostrar ambición en este encuentro. Diaoune ha marcado o asistido cinco de los últimos seis goles de su equipo. Parece la opción inteligente como goleador en cualquier momento, con una probabilidad implícita del 26 %.

Lille vs Bayern Múnich Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Soriba Diaoune @ 3.80 en Luckia

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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