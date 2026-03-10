Leverkusen vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League | 11/03/26

+

🔝Mejores apuestas Leverkusen vs Arsenal

Ambos equipos anotarán - Sí ⭐ @ 1.95 en bet365

Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 1.90 en bet365

Gabriel Martinelli anotará o asistirá en cualquier momento ⭐ @ 2.30 en bet365

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado : Bayer Leverkusen 1-2 Arsenal

: Bayer Leverkusen 1-2 Arsenal Predicción de goleadores: Bayer Leverkusen: Alejandro Grimaldo; Arsenal: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

El Bayer Leverkusen regresa a la Champions League tras un emocionante empate 3-3 contra el SC Freiburg en la Bundesliga. Su camino a esta etapa incluyó una victoria por 2-0 como visitante ante el Olympiakos en Atenas, seguida de un empate sin goles en el BayArena en el partido de vuelta.

Aparte del Bayern Múnich, el equipo de Kasper Hjulmand es el único otro equipo alemán que queda en la competición. Se preparan para enfrentar al líder de la fase de liga, el Arsenal, que llega a las rondas eliminatorias tras ocho victorias consecutivas en Europa.

Los Gunners alcanzaron las semifinales la campaña pasada por primera vez desde 2008/09, donde finalmente cayeron eliminados por el campeón Paris Saint-Germain. Tras una fase de liga impecable, ahora buscan su tercera aparición consecutiva en cuartos de final.

Recientemente, el Arsenal consiguió una victoria 2-1 sobre el Mansfield Town en la FA Cup. Además, solo han sufrido dos derrotas en sus últimos 25 partidos, ambas en la Premier League. Los jugadores de Mikel Arteta viajan a Alemania con altos niveles de confianza, conscientes de que tendrán la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa.

⚽Alineaciones Probables Leverkusen vs Arsenal

Posible alineación del Leverkusen:

Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo, García, Fernández, Poku, Terrier, Maza, Kofane.

Posible alineación del Arsenal:

Arrizabalaga, Mosquera, Calafiori, Salmon, Madueke, Norgaard, Havertz, Martinelli, Dowman, Trossard, Jesus

🔥Las mejores apuestas Leverkusen vs Arsenal

1er Pronóstico Leverkusen vs Arsenal: Ambos equipos anotarán - Sí @ 1.95 en bet365

El Bayer Leverkusen avanzó en la fase de liga con tres victorias, tres empates y dos derrotas, anotando 13 goles y recibiendo 14. Aun así, actualmente están en una racha de tres partidos sin perder en la Liga de Campeones y han mantenido su portería a cero en cada uno de esos encuentros.

Sin embargo, esa solidez defensiva está a punto de enfrentar su mayor desafío. Aunque solo uno de los últimos siete partidos de Champions League del Leverkusen vio a ambos equipos anotar, detener a un confiado Arsenal es una tarea mucho más difícil. Los Gunners han visto a ambos equipos anotar en ocho de sus últimos 11 partidos oficiales como visitantes.

La historia entre estos clubes proporciona un contexto adicional. Ambos equipos anotaron en sus dos encuentros de la segunda fase de grupos de la Champions League 2001/02. Fue el mismo año en que el Leverkusen llegó a la final antes de perder contra el Real Madrid de Zinedine Zidane. El partido de apertura terminó 1-1 en Alemania, mientras que los Gunners ganaron 4-1 en Highbury.

Se espera que este duelo de ida sea parejo. Probablemente habrá un inicio cauteloso antes de que cualquiera de los equipos tome el control tras el descanso. Respaldar a ambos para anotar en un partido reñido parece ser la elección más sensata en las apuestas Leverkusen vs Arsenal.

2ºPronóstico Leverkusen vs Arsenal: Más de 2.5 goles totales @ 1.90 en bet365

La racha de dos partidos sin marcar del Leverkusen acabó a finales de enero con un empate 1-1 contra el Mainz. Siguieron con una victoria 1-0 sobre el Hamburgo y luego un empate 3-3 con el Freiburg.

A pesar de la ausencia de su goleador Patrik Schick, no han dejado de anotar. Sin embargo, su presencia se extrañará. Su doblete en el partido de ida contra Olympiakos fue lo que llevó al Leverkusen a los octavos de final.

Mientras tanto, el Arsenal atraviesa un período histórico tras ganar todos sus partidos de la Champions League. Actualmente están a solo dos victorias de igualar la racha récord de 10 victorias consecutivas del Manchester City.

Aparte de sus dos primeros partidos de la UCL, los Gunners han anotado al menos 3 goles en cada uno de sus últimos seis partidos continentales. Además, en 10 de los últimos 13 partidos del Arsenal se han visto más de dos goles.

Los partidos en casa del Leverkusen también han tenido muchos goles. Tres de sus cinco partidos de Champions en el BayArena terminaron con más de 2.5 goles. Curiosamente, el partido con más goles de la competición esta temporada tuvo lugar en este estadio, cuando el PSG venció al Lyon 7-2 en octubre.

Se espera un encuentro abierto con oportunidades para ambos equipos. Podrías respaldar más de 2.5 goles totales en las apuestas Leverkusen vs Arsenal.

3er Pronóstico Leverkusen vs Arsenal: Gabriel Martinelli anotará o asistirá en cualquier momento @ 2.30 en bet365

Gabriel Martinelli se ha vuelto indispensable en la línea ofensiva de Mikel Arteta. El extremo brasileño ha encontrado la red en seis de sus siete apariciones en la Champions, incluyendo una asistencia durante la victoria 2-0 del Arsenal contra el Athletic Club de Bilbao.

Su impresionante forma también se extiende a competiciones domésticas. Recientemente, proporcionó una asistencia para el fantástico gol de apertura de Noni Madueke en el triunfo 2-1 del Arsenal en la FA Cup sobre el Mansfield Town. Sus dos últimas participaciones en goles han ocurrido en el fútbol de copa.

Martinelli es actualmente el sexto máximo goleador en la Liga de Campeones con 6 goles, igualado con Jens Hauge del Bodo/Glimt. Con otro gol más, igualaría con Erling Haaland del Manchester City.

La estrella brasileña tiene calidad para crear problemas a la defensa del Leverkusen, que ha concedido 5 goles en otros tantos partidos. Respaldar a Martinelli para marcar la diferencia en el BayArena representa una apuesta de valor con potencial de grandes retornos.