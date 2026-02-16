Levante vs Villarreal principales apuestas LaLiga | 18/02/2026

+

👑Mejores apuestas Levante vs Villarreal

Gana Levante o empate y más de 0.5 goles ⭐ @ 2.00 en Codere

Mitad con más goles Villarreal – 2ª mitad⭐ @ 2.55 en Codere

1ª parte Resultado final 0:0⭐ @ 3.25 en Codere

Esperamos un empate con un marcador de 1-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Levante vs Villarreal son cortesía de Codere, correctas a 16/02/26 a las 16:00 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Levante y Villarreal se pondrán al día en LaLiga al disputar el partido pendiente de la jornada 16, un compromiso que puede marcar el rumbo de ambos en la temporada. No se trata solo de cumplir con el calendario, sino de una oportunidad indispensable para acercarse a sus respectivas aspiraciones.

El Levante llega con algo de esperanza tras sumar dos victorias y dos empates en sus últimos seis partidos, resultados que le han permitido recortar distancias en la parte baja de la tabla. Aun así, el equipo continúa lejos del anhelado puesto 17, por lo que la necesidad de sumar de a tres se vuelve cada vez más urgente.

Una victoria en este encuentro le permitiría al conjunto granota quedar a tan solo dos puntos de salir de la zona roja. Ese escenario renovaría por completo sus opciones de permanencia y reforzaría la confianza en este tramo decisivo del campeonato.

Sin embargo, el desafío no será sencillo, ya que enfrente estará un Villarreal que ha recuperado su mejor versión. El equipo ha vuelto a mostrar solidez y regularidad, lo que le ha permitido mantenerse en la pelea en la parte alta de la clasificación.

Actualmente igualado en puntos con el Atlético, el Submarino Amarillo sabe que una victoria no solo lo consolidaría en la lucha por los puestos de privilegio, sino que le devolvería el tercer lugar y le daría una ventaja de tres puntos sobre el conjunto de Simeone. Un duelo atrasado que, para ambos, vale mucho más que tres puntos.

⚽Posibles Alineaciones Levante vs Villarreal

Posible alineación Levante:

Ryan, Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez, Martínez, Raghouber, Tunde, Álvarez, Romero, Eyong

Posible alineación Villarreal:

Luiz Junior, Mourinho, Marín, Veiga, Pedraza, Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro, Moreno, Mikautadze

1er Pronóstico Levante vs Villarreal: Gana Levante o empate y más de 0.5 goles ⭐ @ 2.00 en Codere

No ha sido sencillo inclinarse por un ganador en este encuentro, ya que ni el momento actual ni el historial reciente muestran una tendencia claramente predecible. Aunque en el papel lo lógico podría ser apostar por una victoria del Villarreal, nuestro análisis sugiere que el escenario es más abierto de lo que parece.

El conjunto amarillo apenas comienza a dejar atrás una mala racha en la que solo consiguió una victoria en sus últimos seis partidos, además de encadenar tres salidas consecutivas sin ganar como visitante.

Por su parte, el Levante ha mostrado una clara mejoría como local, sumando tres empates y una victoria en sus últimos cuatro compromisos en casa, lo que refuerza su competitividad en su estadio.

A esto se suma un dato importante: el Levante ha derrotado al Villarreal en tres de los últimos cinco enfrentamientos en casa. Con estos antecedentes, una doble oportunidad a favor del Levante, combinada con la posibilidad de gol, no parece en absoluto una idea descabellada, sino una alternativa con argumentos sólidos.

2° Pronóstico Levante vs Villarreal: Mitad con más goles Villarreal – 2ª mitad⭐ @ 2.55 en Codere

Sin que exista una diferencia demasiado marcada, el Villarreal ha conseguido anotar más goles en el segundo tiempo que en el primero a lo largo de la temporada.

Esta tendencia puede reforzarse si consideramos que el Levante suele plantear inicios muy cerrados, priorizando el orden defensivo desde el arranque, tal como lo hizo ante Atlético, Espanyol y Real Sociedad.

Además, el Villarreal no ha logrado marcar en el primer tiempo de sus últimos tres partidos como visitante, aunque sigue siendo un equipo con capacidad ofensiva y recursos en ataque. Por ello, no sería extraño que, si logra romper el equilibrio, sus anotaciones lleguen en el segundo tiempo, cuando el desgaste y los espacios comienzan a aparecer.

3er Pronóstico Levante vs Villarreal: 1ª parte Resultado final 0:0⭐ @ 3.25 en Codere

Un sistema sólido y una clara apuesta por partidos cerrados han sido la clave para que el Levante consiga, en su mayoría, empates jugando como local. Sus rivales han encontrado grandes dificultades para romper ese bloque defensivo bien estructurado y sacar ventaja en el marcador.

Incluso el Atlético de Madrid tuvo que conformarse con un 0-0 final, reflejo de lo complicado que resulta vulnerar ese planteamiento. El orden táctico y la disciplina defensiva han convertido al Levante en un equipo incómodo en su propio estadio.

Ante un Villarreal que no viene mostrando su mejor versión como visitante, es probable que al menos el primer tiempo sea bastante cerrado y con pocas ocasiones claras. Un empate sin goles al descanso puede parecer una apuesta ambiciosa, pero cuenta con argumentos y posibilidades reales de cumplirse.