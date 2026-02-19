Lecce vs Inter Pronóstico y Apuestas Serie A | 21/02/26

+

⚽Mejores apuestas Lecce vs Inter

El Inter gana la primera mitad ⭐ @ 1.90 en bwin

Ambos marcan y más de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.95 en bwin

Pio Esposito marca en cualquier momento ⭐ @ 2.40 en bwin

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Lecce vs Inter son cortesía de bwin, correctas a 19 de febrero de 2026 a las 17:00 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código de bono bwin para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

⭐Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Lecce 1-3 Inter.

Predicción de goleadores: Lecce: Riccardo Sottil; Inter: Pio Esposito, Piotr Zielinski, Lautaro Martínez.

Eusebio Di Francesco recientemente guió al Lecce a sumar dos victorias consecutivas en la liga por primera vez esta temporada. El equipo encadenó una victoria de 2-1 sobre Udinese la semana pasada con un triunfo por 0-2 contra el Cagliari. Esta racha ha revitalizado sus esperanzas de evitar el descenso.

Sin embargo, conseguir otra victoria es esencial para mantener su ventaja de 3 puntos sobre la Fiorentina, que solo ha perdido dos de sus últimos 8 partidos. La principal preocupación del Lecce es su ofensiva, ya que han anotado solo 17 goles esta campaña, el total más bajo en la división.

El Inter de Milán llega tras una importante victoria de remontada 3-2 contra la Juventus en el Derby d’Italia. El tardío gol de Piotr Zielinski con la izquierda aseguró la victoria y mantuvo la ventaja de ocho puntos del Inter en la cima de la clasificación.

Este resultado marcó su sexta victoria consecutiva desde la derrota por 3-1 en la Champions League ante el Arsenal a mediados de enero. Además, el líder de la liga actualmente tiene una racha de siete victorias consecutivas en enfrentamientos directos con Lecce.

Los Nerazzurri han sido muy efectivos como visitantes. Su última derrota fuera de casa en la Serie A fue contra el Napoli en octubre de 2025.

Actualmente hay una diferencia de 37 puntos entre Lecce e Inter, destacando una diferencia significativa en la calidad de los equipos. Se espera que la defensa férrea del Inter neutralice el ataque tambaleante de los Salentini en un partido desequilibrado en el Stadio Via del Mare.

Alineaciones Probables Lecce vs Inter

Posible alineación del Lecce:

Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Cheddira, Sottil.

Posible alineación del Inter:

Sommer, Bissek, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Martínez, Esposito.

📊Las mejores apuestas Lecce vs Inter

1er Pronóstico Lecce vs Inter: El Inter gana la primera mitad @ 1.90 en bwin

El Inter tiene un registro de anotación consistente en ambas mitades, aunque su producción ofensiva temprana es particularmente notable. Nueve de sus últimos 17 goles en la liga han llegado antes del medio tiempo, representando más de la mitad de su total en sus últimos cinco partidos de liga.

Estos goles tempraneros son una tendencia consistente más que una coincidencia. El gol en propia puerta de Andrea Cambiaso le dio al Inter una ventaja temprana contra la Juventus. Ese fue uno de los tres goles que se han marcado durante los primeros 20 minutos en sus últimos cinco encuentros.

Además, los hombres de Chivu no han estado en desventaja al medio tiempo en ninguno de sus últimos 17 partidos de la Serie A. En contraste, Lecce no ha logrado liderar al descanso en 6 partidos consecutivos. Por lo general, suelen comenzar lentamente y se ven obligados a recuperarse más tarde.

El decisivo gol tardío de Zielinski contra la Juventus ha mejorado aún más la confianza del Inter. Los líderes de la liga entienden que ejercer presión desde el principio a un equipo que lucha por sobrevivir suele conducir al éxito.

Dada su calidad superior y las dificultades de los anfitriones para comenzar los partidos, es probable que el Inter lidere al descanso en las apuestas Lecce vs Inter.

2ºPronóstico Lecce vs Inter: Ambos marcan y más de 2.5 goles totales @ 2.95 en bwin

Yann Sommer presume del mayor índice de porterías a cero en la Serie A esta temporada. El portero suizo ha registrado 12 porterías a cero en 23 apariciones en la liga, lo que equivale a un 52.2% de éxito.

Aunque tres de sus últimos cinco partidos de liga terminaron con porterías a cero, concedió dos goles contra la Juventus. Fue la segunda vez que esto sucede en 10 partidos. Como visitante, Sommer ha sido particularmente efectivo, ya que el Inter ha registrado 5 porterías a cero consecutivas en partidos de liga fuera de casa.

Sin embargo, esta apuesta se refiere puramente al reciente resurgimiento de Lecce. Bajo Di Francesco, el equipo ha anotado en dos partidos seguidos, lo que ha mejorado la confianza de un equipo que anteriormente sufría.

El Inter ha registrado seis porterías a cero consecutivas en sus últimos seis enfrentamientos con Lecce. Sin embargo, los anfitriones están en su mejor forma de la temporada a pesar de ocupar el último lugar en la tabla de xG de la Serie A. Por lo tanto, incluso en la derrota, respaldar a los Salentini para encontrar la red ofrece valor.

Dado el poder ofensivo del Inter, un gol de consolación de Lecce probablemente resultaría en un partido con más de 2.5 goles en total.

3er Pronóstico Lecce vs Inter: Pio Esposito marca en cualquier momento @ 2.40 en bwin

Francesco Pio Esposito está cumpliendo finalmente su potencial en el Giuseppe Meazza. Tras un período de préstamo en el Spezia, Francesco Pio Esposito se ha convertido en una opción ofensiva confiable esta temporada.

Su cabezazo contra la Juve le dio al Inter una ventaja en la segunda mitad. Fue su cuarto gol en la liga de la campaña. A lo largo de 1299 minutos de juego en 32 partidos, Esposito ha registrado 6 goles y otras tantas asistencias. Esto equivale a una contribución directa de gol cada 108 minutos.

El joven de 20 años está en gran forma en su temporada debut en la Serie A. Cristian Chivu ha mostrado una confianza significativa en el delantero, quien podría tener su duodécima titularidad en todas las competiciones este miércoles.

Contra un equipo enfrentando el descenso, su movimiento y capacidad de definición podrían ser decisivos. Hay valor en elegir a Esposito como goleador en las apuestas Lecce vs Inter.