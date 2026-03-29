Kosovo vs Turquía Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 31/03/26

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🥅Mejores apuestas Kosovo vs Turquía

Kosovo o Empate ⭐ @ 1.97 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.87 en 1xBet

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.74 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Kosovo vs Turquía son cortesía de 1xBet, correctas a 29 de marzo de 2026 a las 16:20 y sujetas a cambios.

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del marcador: Kosovo 2-2 Turquía

Kosovo 2-2 Turquía Predicción de goleadores: Kosovo: Vedat Muriqi, Fisnik Asllani - Turquía: Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler

Kosovo avanzó desde una épica semifinal de repesca el jueves por la noche, ganando 4-3 en Eslovaquia. Ya habían marcado un hito en esta campaña de clasificación para el Mundial durante una impresionante fase inicial. Las victorias sobre Suecia y Eslovenia les ayudaron a terminar en segundo lugar en el Grupo B.

Turquía tuvo la mala suerte de ser emparejada con España, favorita para el Mundial, en el Grupo E. Fueron derrotados 6-0 en casa por La Roja, pero obtuvieron 13 puntos de sus otros cinco partidos. Eso les permitió disputar una repesca en casa contra Rumanía, que ganaron 1-0 el jueves gracias a un gol de Ferdi Kadıoğlu.

⚽Alineaciones Probables Kosovo vs Turquía

Posible alineación de Kosovo:

Muric, Gallapeni, Aliti, Hajrizi, Dellova, Vojvoda, Muslija, Rexhbecaj, Hoxha, Muriqi, Asllani

Posible alineación de Turquía:

Çakır, Müldür, Akaydın, Bardakcı, Kadıoğlu, Yüksek, Çalhanoğlu, Yılmaz, Güler, Yıldız, Aktürkoğlu

🏆Las mejores apuestas Kosovo vs Turquía

1er Pronóstico Kosovo vs Turquía: Kosovo o Empate @ 1.97 en 1xBet

Esta ha sido una campaña fantástica para Kosovo y no deberían ser subestimados en este partido. Solo han perdido uno de sus siete partidos en la clasificación para el Mundial 2026 hasta ahora. Eso es impresionante, dado que no se enfrentaron a ningún rival débil en la última ronda.

Suiza, Eslovenia y Suecia no lograron ganar en Pristina durante la fase de grupos. El equipo de Franco Foda también demostró lo que pueden hacer en el último tercio con una notable victoria en Bratislava el jueves. El equipo de los Balcanes solo ha perdido uno de sus últimos 12 partidos internacionales en general.

Eso apunta a una noche difícil para Turquía, que estará bajo una presión considerablemente mayor. Tienen un equipo talentoso, pero dependen de jóvenes como Arda Güler y Kenan Yıldız. En un partido de tan alta tensión y a un solo encuentro, respaldar a los anfitriones en forma para al menos forzar el tiempo extra parece ofrecer valor.

2ºPronóstico Kosovo vs Turquía: Más de 2.5 goles @ 1.87 en 1xBet

La principal fortaleza de Turquía es su capacidad para crear oportunidades y marcar goles. En Yıldız tienen a uno de los jugadores destacados de la Serie A esta temporada. El joven de 21 años ha registrado 16 contribuciones de gol en 29 apariciones en la liga para la Juventus.

Güler, Hakan Çalhanoğlu y Kerem Aktürkoğlu añaden más calidad, formando lo que parece ser una generación dorada turca. El equipo de Vincenzo Montella anotó 2.83 goles por partido durante la fase de grupos, pero hay fallos defensivos que deben abordar. Cinco de sus seis partidos de grupo terminaron con al menos tres goles en total.

Este partido debería ser más abierto que su semifinal de repesca, con Kosovo dispuesto a jugar con más intención que Rumanía. Seis de los 11 partidos del equipo local desde el comienzo de 2025 también han superado los 2.5 goles. Esa apuesta ofrece valor, con una probabilidad implícita del 56.5%.

3er Pronóstico Kosovo vs Turquía: Ambos equipos anotan @ 1.74 en 1xBet

Los partidos de repesca de esta magnitud suelen ser cautelosos, pero este encuentro podría romper el molde. Dada la calidad que tienen, Turquía elegirá un enfoque ofensivo como su mejor camino hacia la victoria. Jugaron de manera positiva incluso contra España en otoño, con un empate 2-2 fuera de casa que restauró algo de orgullo tras una dura derrota en casa.

Kosovo tiene calidad en el frente, particularmente en la figura de Vedat Muriqi. El poderoso delantero supone una gran amenaza aérea, con la que los centrales turcos podrían tener problemas. Ha marcado 18 veces en LaLiga para el Mallorca esta temporada, un récord que solo Kylian Mbappé puede superar.

Respaldar a ambos equipos para que anoten ofrece valor, con una probabilidad implícita del 58.8%. Esa apuesta se cumplió en todos los partidos fuera de casa de Turquía en la fase de grupos. Esos encuentros promediaron 5.67 goles por 90 minutos.