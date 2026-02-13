Getafe vs Villarreal Principales Apuestas LaLiga | 14/02/2026

+

🎇Mejores apuestas Getafe vs Villarreal

Gana Villarreal ⭐ @ 2.30 en MARCAapuestas

Número de equipos que marcan – un equipo⭐ @ 2.30 en MARCAapuestas

Villarreal gana exactamente por 1 gol ⭐ @ 3.65 en MARCAapuestas

Esperamos una victoria de Villarreal con un marcador de 0-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Getafe vs Villarreal son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 13/02/26 a las 16:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Getafe y Villarreal llegan a esta jornada tras cortar malas rachas, con la expectativa de que estos resultados sirvan como un impulso anímico para encarar la recta final del campeonato y acercarse a sus objetivos.

El Getafe volvió a la victoria en su visita al Alavés, poniendo fin a una racha de nueve partidos sin ganar. Fue un triunfo clave que le permitió alejarse de la zona de descenso y acomodarse en la mitad de la tabla.

Ahora, el conjunto azulón buscará sostener esa mejoría, aunque para lograrlo deberá superar a un Villarreal que también llega con confianza renovada y con aspiraciones más ambiciosas.

El equipo de Marcelino cortó una racha de cinco encuentros sin ganar tras golear al Espanyol, resultado que lo devolvió a la pelea por el tercer puesto de la clasificación.

Con un partido menos por disputar, el Villarreal sabe que ese lugar podría ser suyo, pero al igual que el Getafe, su desafío será mantener la senda del triunfo para poder competir de lleno con el Atlético.

⚽Posibles Alineaciones Getafe vs Villarreal

Posible alineación Getafe:

Soria, Femenía, Duarte, Djene, Romero, Iglesias, Martin, Milla, Arambarri, Vásquez, Satriano

Posible alineación Villarreal:

Luiz Junior, Navarro, Foyth, Veiga, Pedraza, Buchana, Parejo, Gueye, Moleiro, Moreno, Mikautadze

1er Pronóstico Getafe vs Villarreal: Gana Villarreal ⭐ @ 2.30 en MARCAapuestas

A pesar de que el Getafe volvió a la victoria, cortando una racha de nueve partidos sin ganar en la que perdió seis, no está del todo claro que su rendimiento vaya a seguir en aumento. Un triunfo aislado, si bien importante en lo anímico, todavía no alcanza para confirmar una mejoría sostenida.

Además, enfrente tendrá a uno de los cuatro mejores equipos de la temporada, que también llega tras ganar y con sensaciones muy positivas. El Villarreal ha sabido imponerse en Getafe, ganando en tres de sus últimas cinco visitas, un antecedente que refuerza su favoritismo.

Por todo este contexto, el Villarreal parte como favorito en el papel y en el análisis previo. La cuota resulta atractiva si se tiene en cuenta la probabilidad de victoria del conjunto amarillo y la diferencia de rendimiento mostrada a lo largo del curso.

2° Pronóstico Getafe vs Villarreal: Número de equipos que marcan – un equipo⭐ @ 2.30 en MARCAapuestas

Teniendo en cuenta los malos rendimientos que ambos equipos mostraron antes de sus recientes victorias, los goles no están del todo garantizados en este partido. Las dificultades ofensivas han sido una constante en las últimas jornadas, lo que invita a pensar en un encuentro más cerrado.

Por el lado del Getafe, el problema se acentúa en casa, ya que no logró anotar en tres de sus últimos cuatro partidos como local. Esta falta de contundencia limita sus opciones, incluso cuando logra competir bien desde lo táctico.

El Villarreal tampoco ha sido especialmente efectivo fuera de casa, quedándose sin marcar en dos de sus últimos tres partidos como visitante. Con estos promedios tan bajos, la opción de que ambos equipos marquen gol aparece como poco probable.

3er Pronóstico Getafe vs Villarreal: Villarreal gana exactamente por 1 gol ⭐ @ 3.65 en MARCAapuestas

Gracias a un estilo de juego esquemático y conservador, los partidos del Getafe suelen desarrollarse como encuentros muy cerrados, donde las diferencias en el marcador son mínimas y cada detalle termina siendo determinante.

Incluso cuando pierde, no es habitual que el Getafe conceda muchos goles. El margen de diferencia más común en sus derrotas suele ser de apenas un gol, reflejo de un equipo que prioriza el orden defensivo y reduce al máximo los espacios.

Con la posibilidad de victoria del Villarreal sobre la mesa, el escenario apunta a un triunfo ajustado del Submarino Amarillo. Se espera un partido con pocas ocasiones, pero con mayor claridad para la visita, que podría imponerse por la mínima.