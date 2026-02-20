Getafe vs Sevilla principales apuestas LaLiga | 22/02/2026

+

Mejores apuestas Getafe vs Sevilla

Gana Getafe⭐ @ 2.45 en Codere

Gana Getafe o empate y no marcan ambos equipos⭐ @ 2.20 en Codere

Mauro Arambarri marca gol ⭐ @ 4.75 en Codere

Esperamos una victoria de Getafe con un marcador de 2-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Las dos victorias consecutivas le devolvieron la calma al Getafe cuando todo apuntaba a una debacle. Tras nueve derrotas seguidas, el equipo reaccionó con triunfos ante el Villarreal y el Deportivo Alavés, resultados que cambiaron por completo el ánimo del plantel.

Esos seis puntos no solo significaron un gran respiro, sino también la recuperación del nivel mostrado en el primer semestre. Getafe volvió a verse competitivo, ordenado y efectivo, alejándose de la zona de peligro y situándose nuevamente en una posición más segura dentro de la tabla.

Ahora, el reto será sostener esa mejoría para no volver a pasar el mismo susto. El equipo necesita seguir sumando para consolidarse en la mitad de la clasificación y confirmar que su reacción no fue sólo momentánea.

Enfrente estará el Sevilla, que también se mantiene en la zona media, aunque con resultados irregulares que no generan demasiada expectativa. Con apenas dos victorias en sus últimos diez partidos, su rendimiento está claramente por debajo de lo esperado.

Se enfrentan, en definitiva, dos equipos de mitad de tabla que buscan mejorar sus perspectivas de cara al tramo final de la liga. Tanto Getafe como Sevilla necesitan estabilidad y resultados para cerrar la temporada con sensaciones más positivas.

Posibles Alineaciones Getafe vs Sevilla

Posible alineación Getafe:

Soria; Femenía, Duarte, Abqar, Romero, Iglesias, Milla, Djene, Arambarri, Vásquez, Satriano

Posible alineación Sevilla:

Vlachodimos, Nianzou, Gudelj, Salas, Azpilicueta, Castellano, Agoume, Sow, Suazo, Adams, Mupay

1er Pronóstico Getafe vs Sevilla: Gana Getafe⭐ @ 2.45 en Codere

No ha sido fácil optar por un ganador en este duelo entre dos equipos de mitad de tabla con resultados irregulares. Tanto el Getafe como el Sevilla han mostrado altibajos que generan dudas a la hora de inclinarse con total seguridad por uno de los dos.

Sin embargo, es evidente que Getafe llega con un mejor golpe anímico, algo que puede marcar la diferencia en este tipo de partidos tan parejos. Su reciente reacción le ha devuelto confianza y estabilidad, mientras que Sevilla acumula cinco encuentros consecutivos sin ganar como visitante, una racha que pesa.

Seguramente nos espera un encuentro muy cerrado, con pocos espacios y mucha disputa en la mitad del campo. En ese contexto, creemos que Getafe puede ser más contundente y aprovechar mejor sus oportunidades para inclinar el resultado a su favor.

2° Pronóstico Getafe vs Sevilla: Gana Getafe o empate y no marcan ambos equipos⭐ @ 2.20 en Codere

Con planteamientos muy tácticos y partidos donde hay poca desorganización, el Getafe es quizá uno de los equipos que más ceros genera en el marcador, ya sea a favor o en contra. Sus encuentros suelen ser realmente ajustados y con una baja cantidad de goles.

Tres de sus últimos cinco partidos terminaron con al menos uno de los equipos sin marcar, una tendencia que podría repetirse en este nuevo escenario. Además, tres de los más recientes enfrentamientos directos entre Getafe y Sevilla dejaron a uno de los dos sin anotar.

Con el resultado ligeramente inclinado hacia el lado de Getafe, una apuesta combinada que incluya su victoria junto con la opción de que no marquen ambos equipos se presenta como una alternativa interesante dentro de este contexto tan cerrado.

3er Pronóstico Getafe vs Sevilla: Mauro Arambarri marca gol ⭐ @ 4.75 en Codere

Con dos anotaciones en los últimos dos partidos, ambos terminados en victoria, Mauro Arambarri ha sido fundamental en la remontada del Getafe. El mediocampista ha demostrado su capacidad para pisar el área y llegar con sorpresa desde segunda línea, aportando un factor diferencial en momentos clave.

Además, es el encargado de ejecutar los penales, lo que incrementa sus opciones de aparecer en el marcador. Si bien las probabilidades de gol no son especialmente altas, el uruguayo llega en racha y, considerando la cuota ofrecida, se presenta como una alternativa interesante que vale la pena tener en cuenta.