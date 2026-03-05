Getafe vs Betis principales apuestas LaLiga | 08/03/2026

+

👑Mejores apuestas Getafe vs Betis

Empate o gana Betis y menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.95 en Bwin

Getafe no marca ⭐ @ 2.50 en Bwin

Real Betis primer equipo en marcar⭐@ 2.15 en Bwin

Esperamos una victoria del Betis con un marcador de 0-1.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Getafe recibe al Betis por la jornada 27 de LaLiga tras una brillante e inesperada victoria frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Fue un resultado cerrado, trabajado con orden y carácter, que le bastó para quedarse con tres puntos fundamentales y dar un golpe anímico de gran impacto.

Ese triunfo no solo tuvo valor en la tabla, sino también en lo emocional. Ganar en uno de los escenarios más exigentes del campeonato reforzó la confianza del equipo azulón, que mostró solidez defensiva y una notable capacidad para competir ante un rival de máxima jerarquía.

Con tres victorias en los últimos cinco partidos, el Getafe ha logrado recomponerse y establecerse nuevamente en la mitad de la tabla. La regularidad reciente le ha permitido dejar atrás la zona de preocupación y mirar el tramo final de la temporada con mayor tranquilidad.

Por su parte, el Betis llega tras empatar el clásico sevillano ante el Sevilla, un duelo que parecía inclinarse a su favor pero que terminó escapándose. A pesar del resultado, el conjunto verdiblanco dejó mejores sensaciones en cuanto a juego y propuesta ofensiva.

Actualmente, el Betis descansa en puestos de clasificación a la Europa League, aunque su ambición podría ir más allá. Si logra aprovechar los puntos que vienen dejando en el camino rivales como el Atlético de Madrid o el Villarreal, el objetivo de alcanzar un cupo en la próxima Champions League no parece imposible.

⚽Posibles Alineaciones Getafe vs Betis

Posible alineación Getafe:

Soria, Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico, Milla, Djene, Arambarri, Vásquez, Satriano

Posible alineación Betis:

Valles, Ruibal, Llorente, Natan, Rodríguez, Fornals, Roca, Fidalgo, Antony, Hernández, Ezzalzouli

1er Pronóstico Getafe vs Betis: Empate o gana Betis y menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.95 en Bwin

Con dos equipos que vienen mostrando cierta regularidad en sus resultados, resulta complejo inclinarse por un ganador absoluto en este encuentro. El equilibrio reciente entre ambos hace prever un duelo parejo, donde los detalles podrían marcar la diferencia.

Por eso, la doble oportunidad a favor del Betis aparece como la alternativa más prudente. El Getafe solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos como local y, además, no ha podido imponerse al Betis en las últimas cuatro ocasiones en que lo recibió, con marcadores generalmente muy ajustados.

Teniendo en cuenta que los partidos del Getafe suelen ser cerrados y de pocos espacios, se espera una baja cantidad de goles. En ese contexto, una apuesta combinada que incluya doble oportunidad para el Betis y un mercado de pocos goles se presenta como una opción ideal.

2° Pronóstico Getafe vs Betis: Getafe no marca ⭐ @ 2.50 en Bwin

El planteamiento del Getafe suele ser demasiado conservador, priorizando el orden táctico por encima de la efusividad ofensiva. Su propuesta está más enfocada en cerrar espacios y minimizar riesgos que en asumir protagonismo con el balón, algo que se refleja claramente en los marcadores ajustados que acostumbra a protagonizar.

La expectativa de gol en sus encuentros suele ser baja, y esto se ha acentuado jugando como local. De hecho, el Getafe no ha podido marcar en cuatro de sus últimos seis partidos en casa, una estadística que evidencia sus dificultades para generar y concretar ocasiones ante su propio público.

Si bien el Betis no es una muralla defensiva impenetrable, sí es un equipo que atraviesa un buen momento competitivo. Con mayor dinámica ofensiva y confianza en su juego, es probable que el Getafe encuentre muchas complicaciones para vulnerar su arco en este compromiso.

3er Pronóstico Getafe vs Betis: Real Betis primer equipo en marcar⭐@ 2.15 en Bwin

Con el tercer mejor registro de xG de LaLiga, el Betis presenta una probabilidad de gol considerablemente más alta que su rival. Esta métrica refleja la calidad y frecuencia de sus ocasiones creadas, mientras que el Getafe figura como el peor del campeonato en este apartado.

Además, el Betis es el tercer equipo con más disparos en la competición, una muestra clara de su insistencia ofensiva y capacidad para generar peligro constante. En contraste, el Getafe vuelve a ubicarse en el último lugar en cuanto a volumen de remates, evidenciando una producción ofensiva muy limitada.

Con estas cifras sobre la mesa, las probabilidades de que el primer gol del partido llegue por parte de la visita se inclinan claramente hacia el conjunto verdiblanco. El contexto estadístico respalda la idea de que el Betis tiene mayores herramientas para golpear primero.