Estados Unidos vs Alemania Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 06/06/26

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🔝Mejores apuestas Estados Unidos vs Alemania

Victoria de Alemania ⭐ @ 1.65 en William Hill

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.80 en William Hill

Nick Woltemade anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.50 en William Hill

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: USA 1-2 Alemania

USA 1-2 Alemania Pronóstico de goleadores: USA: Christian Pulisic | Alemania: Florian Wirtz, Nick Woltemade

Mauricio Pochettino afronta su último partido para ajustar el sistema táctico antes de que Estados Unidos debute en el Mundial frente a Paraguay. El triunfo por 3-2 de la semana pasada ante Senegal ha subido la moral del grupo, pero las dudas en defensa persisten. El combinado estadounidense ha encajado 10 goles en sus últimos tres compromisos.

Por su parte, Alemania llega en un gran momento de forma a la cita veraniega. Los germanos cuentan sus partidos por victorias en este 2026 (tres de tres), sumando 10 goles a favor y logrando dejar su portería a cero ante Finlandia hace apenas unos días. Los de Nagelsmann son los lógicos favoritos para este amistoso en el Soldier Field de Chicago.

⚽Alineaciones Probables Estados Unidos vs Alemania

Posible alineación de Estados Unidos:

Turner, Freeman, Ream, McKenzie, Dest, Adams, Berhalter, Robinson, Reyna, Pulisic, Balogun

Posible alineación de Alemania:

Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Goretzka, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Woltemade

🔥Las mejores apuestas Estados Unidos vs Alemania

1er Pronóstico Estados Unidos vs Alemania: Victoria de Alemania @ 1.65 en William Hill

La calidad alemana debería imponerse

A poco más de una semana para su debut mundialista ante Paraguay, Estados Unidos quiere empezar el torneo con buen pie. Aunque caer ante Alemania no va a condicionar sus opciones en la Copa del Mundo, sí que es una oportunidad de oro para medir su nivel real. Firmar un buen papel en Illinois supondría un espaldarazo tremendo para Pochettino y sus futbolistas.

Por suerte para los locales, la enfermería de USA está vacía y Pochettino buscará que la plantilla llegue intacta al inicio del torneo. En el bando visitante, es probable que Manuel Neuer regrese a la titularidad, mientras que Deniz Undav podría descansar por precaución. Habrá que estar muy atentos al once que decida alinear Nagelsmann para este duelo.

Más allá de las rotaciones, el potencial del cuadro germano debería ser excesivo para su rival en Chicago. La victoria visitante se perfila como la opción más viable en cualquier operador.

2ºPronóstico Estados Unidos vs Alemania: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles @ 1.80 en William Hill

Goles en ambas porterías

Es evidente que Estados Unidos está sufriendo atrás, pero también lo es que arriba tiene dinamita. Puede que hayan recibido 10 goles en sus tres partidos de 2026, pero han visto puerta en cinco ocasiones. De hecho, en seis de sus últimos siete encuentros se cumplió el mercado de “Ambos equipos marcan” en tu casa de apuestas preferida.

Alemania tampoco es un bloque defensivo impenetrable. Ghana y Suiza lograron batir su portería en marzo, un dato que dará confianza al ataque norteamericano. Además, los dos precedentes más recientes entre estas dos selecciones terminaron con goles de ambos lados y más de 2.5 tantos en total.

Aunque prevemos que el triunfo acabará cayendo del lado europeo, el cuadro local generará peligro real en área contraria. Nos espera un choque de lo más entretenido entre dos viejos conocidos del fútbol internacional.

3er Pronóstico Estados Unidos vs Alemania: Nick Woltemade anotará en cualquier momento @ 2.50 en William Hill

Woltemade busca un gol que reivindique su confianza

Con las rotaciones en el horizonte y la incertidumbre de los onces, afinar con el goleador es siempre un reto. Undav llega en racha pero podría no jugar por precaución, mientras que Kai Havertz apunta al banquillo tras el desgaste acumulado en su exigente temporada con el Arsenal. Por ello, nuestra opción recomendada en esta casa de apuestas es Nick Woltemade, un delantero con ganas de reivindicarse tras un año complicado en su club.

En las filas estadounidenses, Christian Pulisic es el nombre obvio, aunque Folarin Balogun también es una alternativa seria en este operador. Cabe destacar que los últimos cinco goles de USA los firmaron cinco futbolistas distintos, lo que demuestra que no dependen de un solo hombre para ver puerta.

Alemania, por su parte, va sobrada de talento ofensivo. Florian Wirtz ha dejado grandes sensaciones con la elástica nacional y Jamal Musiala se ha reencontrado recientemente con el gol. Está por ver a quién elegirá Nagelsmann como referencia ofensiva, pero ten por seguro que Woltemade saldrá con hambre de gol.