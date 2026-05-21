Espanyol vs Real Sociedad principales apuestas LaLiga | 23/05/2026

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👑 Mejores apuestas Espanyol vs Real Sociedad

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Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.92 en Sportium

Solo 1 equipo marca⭐ @ 2.65 en Sportium

Esperamos una victoria del Espanyol con un marcador de 1-0.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Tras 18 fechas consecutivas sin conocer la victoria, el 2026 de Espanyol parecía encaminado al fracaso. Sin embargo, la presión de acercarse peligrosamente al descenso despertó la reacción del equipo, que logró dos triunfos consecutivos suficientes para asegurar la permanencia y cerrar la temporada en la mitad de la tabla.

Aun así, en el entorno del Espanyol queda la sensación de que la campaña pudo haber sido mucho mejor. El gran arranque liguero ilusionó a la afición con pelear por puestos más altos, pero la larga racha sin victorias terminó alejando al club de cualquier aspiración importante durante gran parte del año.

Ahora, en esta última jornada, Espanyol llega motivado y con confianza renovada. La posibilidad de encadenar una tercera victoria consecutiva se presenta como una oportunidad ideal para cerrar la temporada con buenas sensaciones y recuperar parte de la ilusión perdida durante los meses más complicados.

Por su parte, Real Sociedad atraviesa un cierre irregular, acumulando seis encuentros consecutivos sin ganar. Su última alegría llegó en la final de la Copa del Rey, un título que terminó marcando positivamente su temporada y que además le aseguró un lugar en la próxima edición de la Europa League.

Por eso, una victoria en esta última fecha no parece representar una gran necesidad para Real Sociedad. Sin embargo, sería un error subestimar a uno de los equipos más competitivos del campeonato, que pese a su reciente mala racha sigue contando con argumentos futbolísticos suficientes para tener opciones reales de quedarse con el triunfo.

⚽Posibles Alineaciones Espanyol vs Real Sociedad

Posible alineación Espanyol:

Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, González, Lozano, Milla; Expósito, García

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro, Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gómez; Kubo, Herrera, Gorrotxategi, Barrenetxea; Sucic, Oyarzabal

1er Pronóstico Espanyol vs Real Sociedad: Gana Espanyol⭐ @ 2.25 en Sportium

El cierre de temporada que están teniendo ambos equipos parece inclinar ligeramente la balanza a favor del Espanyol. Sus dos victorias consecutivas no solo le devolvieron tranquilidad en la tabla, también le permitieron reencontrarse con ese fútbol dinámico y competitivo que tanto necesitaba tras una larga racha sin ganar.

En contraste, Real Sociedad llega en un momento mucho más irregular. El conjunto vasco acumula seis partidos consecutivos sin conocer la victoria y, aunque sigue siendo un equipo peligroso, su rendimiento reciente ha dejado más dudas que certezas en este cierre de campaña.

Las estadísticas recientes entre ambos también generan cautela, pues Real Sociedad logró ganar cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. Sin embargo, por actualidad, confianza y dinámica, creemos que Espanyol tiene fundamentos suficientes para cortar esa racha y competir de igual a igual en esta última jornada.

2° Pronóstico Espanyol vs Real Sociedad: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.92 en Sportium

Ni Espanyol ni Real Sociedad llegan destacándose precisamente por su capacidad goleadora en las últimas jornadas. El conjunto catalán no suele ser un equipo especialmente ofensivo y gran parte de sus partidos recientes han estado marcados por marcadores ajustados y escenarios mucho más cerrados que abiertos.

Por el lado de Real Sociedad, el bajón de rendimiento también se ha reflejado en la falta de efectividad ofensiva durante las últimas fechas.

El equipo ha perdido contundencia de cara al arco rival y, viendo el contexto actual de ambos clubes, no esperamos un encuentro con demasiadas ocasiones claras ni tampoco un partido con muchos goles.

3er Pronóstico Espanyol vs Real Sociedad: Solo 1 equipo marca⭐@ 2.65 en Sportium

Un escenario con pocos goles también abre la posibilidad de ver a alguno de los dos equipos quedarse en cero, algo que ya ocurrió en tres de los últimos cinco partidos disputados en casa del Espanyol.

Además, la última victoria de Espanyol llegó manteniendo el arco en cero, mostrando una versión mucho más sólida defensivamente. Esa mejora atrás ha sido clave para cambiar la dinámica negativa que arrastraba el equipo durante buena parte de la temporada.

Por el lado de Real Sociedad, el panorama ofensivo tampoco es alentador, ya que apenas logró marcar un gol en sus dos compromisos más recientes.

Por eso creemos que apostar por un escenario con al menos uno de los equipos sin marcar resulta una opción rentable y con una cuota bastante atractiva para este partido.