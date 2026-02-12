Espanyol vs Celta de Vigo principales apuestas LaLiga | 14/02/2026

+

👑Mejores apuestas Espanyol vs Celta de Vigo

Espanyol o empate más de 1.5 goles⭐ @ 1.95 en Codere

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.85 en Codere

Mitad con más goles Espanyol – 2ª mitad⭐ @ 2.60 en Codere

Esperamos una victoria de Espanyol con un marcador de 2-1.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Espanyol y Celta protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada 24 de LaLiga. Ambos equipos pelean directamente por el sexto lugar y el cupo a la Conference League, lo que convierte el partido en un enfrentamiento clave en la lucha por puestos europeos.

El Espanyol atraviesa posiblemente su momento más complicado de la temporada. Cuatro derrotas consecutivas y seis partidos sin ganar permitieron que el Betis le arrebatara el quinto puesto, dejando al equipo bajo una fuerte presión.

Pese a haber sumado una buena cantidad de puntos anteriormente, el margen de error del Espanyol se ha reducido al mínimo. Una nueva derrota podría comprometer seriamente sus aspiraciones europeas.

El Celta, por su parte, llega apenas un punto por detrás en la tabla. Sin embargo, el equipo gallego tampoco vive su mejor presente, ya que acumula tres partidos sin conocer la victoria y ha mostrado irregularidad en su rendimiento.

Con ambos equipos necesitados de puntos, se espera un partido abierto y muy disputado. La incertidumbre domina el panorama, pero también genera una gran expectativa por lo que está en juego.

⚽Posibles Alineaciones Espanyol vs Celta de Vigo

Posible alineación Espanyol:

Dmitrovic, Sánchez, Calero, Cabrera, Salinas, Zarate, Lozano, Milla, Expósito, Dolan, Fernández

Posible alineación Celta de Vigo:

Radu, Alonso, Starfelt, Rodríguez, Rueda, González, Moriba, Carreira, Álvarez, Iglesias, López

1er Pronóstico Espanyol vs Celta de Vigo: Espanyol o empate más de 1.5 goles⭐ @ 1.95 en Codere

La paridad entre ambos equipos y el rendimiento desequilibrado que han mostrado en las últimas jornadas hacen muy difícil señalar a un claro favorito. Aunque el Celta puede ofrecer por momentos un mejor funcionamiento, lo cierto es que sus resultados recientes dejan más dudas que certezas.

El Espanyol, en cambio, cuenta con el respaldo de los enfrentamientos directos, ya que ha ganado los últimos tres duelos ante el Celta. Además, el conjunto gallego acumula tres partidos sin ganar como visitante, un dato que refuerza el peso del factor local.

Por ello, una doble oportunidad a favor del Espanyol aparece como una opción más viable, combinada con más de 1.5 goles. El equipo perico ha promediado al menos dos goles por partido cuando juega en casa, lo que invita a esperar un duelo con anotaciones.

2° Pronóstico Espanyol vs Celta de Vigo: Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.85 en Codere

Con ambos equipos obligados a sumar puntos para revertir su situación, esperamos un partido abierto y con numerosas oportunidades de gol. La necesidad de ganar puede llevar tanto a Espanyol como a Celta a asumir riesgos, favoreciendo un ritmo alto y constantes llegadas a las áreas.

Además, sus últimos tres enfrentamientos directos han dejado un promedio de cuatro goles por partido, una tendencia que refuerza la expectativa ofensiva. Pese a sus momentos irregulares, ambos equipos anotan con frecuencia, por lo que es muy probable que vuelvan a marcar en este duelo.

3er Pronóstico Espanyol vs Celta de Vigo: Mitad con más goles Espanyol – 2ª mitad⭐ @ 2.60 en Codere

Si bien el Espanyol no ha mostrado la efectividad deseada en sus últimos encuentros, es un equipo que marca una tendencia clara a anotar en el segundo tiempo. Sus partidos suelen crecer en intensidad tras el descanso, cuando logra mayor presencia ofensiva.

De los 27 goles anotados en la temporada, 19 han llegado en la segunda parte, un dato que respalda esa inclinación. Esta producción refleja que el equipo encuentra mejores espacios y soluciones ofensivas con el correr de los minutos.

Por su parte, aunque la diferencia no es muy amplia, el Celta ha recibido más goles en el segundo tiempo que en el primero. Con estos antecedentes, la probabilidad se inclina a favor de ver más goles del Espanyol en la segunda mitad.