Espanyol vs Alavés principales apuestas LaLiga | 30/01/2026

👑Mejores apuestas Espanyol vs Alavés

Gana Espanyol⭐ @ 2.00 en Sportium

Alavés no marca gol ⭐ @ 2.10 Sportium

Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 2.20 en Sportium

Esperamos una victoria de Espanyol con un marcador de 2-0.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El 2026 no ha representado un buen inicio de año para el Espanyol. Tras completar una primera parte de la temporada destacada, el equipo ha visto cómo su rendimiento se ha ido debilitando con el paso de las jornadas, dejando dudas sobre su regularidad en este tramo del curso.

A pesar de este bajón en resultados, el conjunto blanquiazul todavía se mantiene en la quinta posición. Sin embargo, la ventaja sobre sus perseguidores se ha reducido considerablemente y una nueva derrota podría significar la salida de los puestos europeos.

Con ese panorama, el Espanyol afronta el duelo ante el Alavés con la necesidad de recomponer el camino y volver a sumar de a tres. El objetivo es claro: recuperar confianza y frenar la racha negativa antes de que la presión de la tabla sea mayor.

Del otro lado estará un Alavés revitalizado, que llega tras lograr una victoria importante frente al Betis. Ese triunfo no solo significó tres puntos clave, sino también la salida momentánea de la zona de descenso y un respiro anímico para el equipo.

No obstante, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet es consciente de que una sola victoria no es suficiente. Aún se encuentra a apenas un punto de la zona roja, por lo que seguir sumando será fundamental para alejarse definitivamente de los puestos de peligro.

⚽Posibles Alineaciones Espanyol vs Alavés

Posible alineación Espanyol:

Dmitrovic, Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Zarate, Milla, Exposito, Dolan, Fernández

Posible alineación Alavés:

Silvera, Tenaglia, Benavidez, Pacheco, Castro, Vicente, Blanco, Ibañez, Aleñá, Boyé, Martínez

1er Pronóstico Espanyol vs Alavés: Gana Espanyol⭐ @ 2.00 en Sportium

A pesar del bajo rendimiento en las últimas fechas, el análisis deja claro que las probabilidades están a favor del Espanyol. Si bien el equipo no ha logrado encontrar soluciones claras en su funcionamiento, sigue ocupando el quinto lugar en la tabla, un factor que respalda su condición de favorito.

Lo cierto es que el Espanyol ha ganado seis de las últimas siete veces que ha recibido al Alavés, un antecedente que refuerza la confianza de cara a este compromiso. El historial reciente en casa frente a este rival le resulta claramente favorable.

Además, si se tiene en cuenta que el Alavés acumula tres derrotas consecutivas como visitante, el escenario se inclina aún más hacia el conjunto blanquiazul. Fuera de casa, el equipo de Coudet ha mostrado dificultades para sostener resultados.

Con todos estos elementos sobre la mesa, las apuestas a favor del Espanyol parecen claras, apoyadas tanto en su posición en la tabla como en los antecedentes directos y el rendimiento del Alavés lejos de su estadio.

2° Pronóstico Espanyol vs Alavés: Alavés no marca gol ⭐ @ 2.10 Sportium

Parte de la superioridad que ha mostrado el Espanyol sobre el Alavés en las últimas temporadas se explica por su gran solidez defensiva. En seis de sus últimos ocho enfrentamientos disputados en territorio catalán, el conjunto blanquiazul ha logrado mantener su arco en cero, un dato que refleja su fortaleza en casa.

A esto se suma que el Alavés no ha conseguido anotar en dos de sus últimos tres partidos como visitante, evidenciando las dificultades que tiene cuando juega lejos de Mendizorroza. Su producción ofensiva fuera de casa ha sido irregular y poco efectiva.

Con estos antecedentes, la conclusión es clara: al Alavés le será bastante difícil marcar en este compromiso. Más allá de su última victoria, el equipo no atraviesa su mejor momento en funcionamiento ofensivo y podría volver a sufrir frente a un Espanyol sólido en defensa.

3er Pronóstico Espanyol vs Alavés: Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 2.20 en Sportium

Para este pronóstico, el análisis es muy sencillo y está respaldado por los números. El Espanyol ha marcado 18 de sus 25 goles en la segunda mitad, mientras que el Alavés ha recibido 18 de los 26 tantos encajados también en ese tramo del partido.

Con estos datos, la tendencia es clara: la probabilidad de ver más goles en la segunda parte es considerablemente más alta, un escenario que se repite en las estadísticas de ambos equipos y que inclina el pronóstico hacia un segundo tiempo más abierto y decisivo.