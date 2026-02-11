Elche vs Osasuna principales apuestas LaLiga | 13/02/2026

+

👑Mejores apuestas Elche vs Osasuna

Gana Osasuna o empate y más de 1.5 goles⭐ @ 1.98 en Bwin

Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana ⭐ @ 2.85 en Bwin

Osasuna multigol 2-3⭐ @ 2.80 en Bwin

Esperamos una victoria de Osasuna con un marcador de 1-2.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Elche recibe a Osasuna en quizás uno de los peores momentos de la temporada. El conjunto ilicitano llega muy golpeado anímicamente por la falta de resultados en las últimas jornadas.

Con tres derrotas consecutivas y siete partidos sin ganar, el Elche ha perdido bastante terreno. Tras mantenerse durante gran parte del curso en la mitad de la tabla, ahora mira con preocupación la zona baja.

La cercanía con los puestos de descenso aumenta la presión sobre el equipo local, que necesita con urgencia una victoria para frenar la caída y recuperar confianza ante su afición.

El panorama se complica aún más por el rival. Osasuna llega en una dinámica totalmente opuesta, mostrando solidez y buenos resultados recientes.

Con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, el equipo rojillo se acerca a puestos europeos y llega con buenas sensaciones, lo que podría agravar la crisis del Elche.

⚽Posibles Alineaciones Elche vs Osasuna

Posible alineación Elche:

Peña, Donald, Chust, Affengruber, Pedrosa, Diangana, Febas, Aguado, Valera, Silva, Rodríguez

Posible alineación Osasuna:

Herrera, Rosier, Boyomo, Herrando, Galán, Torró, Moncayola, García, Oroz, Muñoz, Budimir

1er Pronóstico Elche vs Osasuna: Gana Osasuna o empate y más de 1.5 goles⭐ @ 1.98 en Bwin

La paridad entre estos dos equipos en sus últimos enfrentamientos ha sido notable. Sin ir más lejos, las últimas tres visitas de Osasuna a Elche terminaron en empate, un dato que refleja lo equilibrados que suelen ser estos duelos.

Si bien Osasuna llega en un mejor momento de forma, la diferencia entre ambos no es tan amplia como indican las dinámicas recientes. Por ello, una doble oportunidad a favor del conjunto rojillo aparece como una opción más recomendable y prudente.

Además, si tenemos en cuenta que los últimos nueve enfrentamientos entre ambos equipos superaron la barrera de 1.5 goles, una apuesta combinada resulta especialmente favorable por contexto y antecedentes.

2° Pronóstico Elche vs Osasuna: Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana ⭐ @ 2.85 en Bwin

A pesar de la mala racha y los resultados negativos, el Elche ha logrado marcar al menos un gol en cada uno de sus últimos diez partidos. Una muestra de que, incluso en momentos complicados, el equipo mantiene capacidad ofensiva.

Por su parte, Osasuna atraviesa un gran momento de cara al arco, con 12 goles anotados en sus últimos cinco encuentros. Además, en los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, ambos equipos lograron marcar, lo que refuerza la probabilidad de goles.

Si bien el histórico apunta a un escenario de empate, no se puede descartar una victoria de Osasuna, que llega en buena racha y ha ganado sus dos últimos partidos como visitante.

3er Pronóstico Elche vs Osasuna: Osasuna multigol 2-3⭐ @ 2.80 en Bwin

Con 12 goles marcados en sus últimos cinco partidos, el promedio reciente de Osasuna supera ligeramente los dos goles por encuentro. Un registro que refleja el buen funcionamiento ofensivo del equipo en este tramo de la temporada.

Además, como visitante acumula tres partidos consecutivos marcando al menos dos goles, una señal clara de su eficacia lejos de casa y de la confianza con la que afronta cada compromiso.

Ante un Elche que ha recibido 13 goles en sus últimos cinco partidos, el escenario invita a pensar que Osasuna tiene opciones reales de anotar dos o incluso tres goles en este encuentro.