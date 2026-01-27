Eintracht Frankfurt vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

🔝Mejores apuestas Eintracht Frankfurt vs Tottenham

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.57 en LeoVegas

Victoria del Tottenham ⭐ @ 1.80 en LeoVegas

Más de 2.5 goles del Tottenham ⭐ @ 3.05 en LeoVegas

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Eintracht Frankfurt 1-3 Tottenham

Predicción de goleadores: Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff; Tottenham: Dominic Solanke, Randal Kolo Muani, Cristian Romero

La campaña del Eintracht Frankfurt en la Champions League está llegando a su fin. Antes de comenzar la Jornada 8, las Águilas se ubican en el puesto 33 de la clasificación. No tienen ninguna posibilidad de llegar al top 24, independientemente del resultado del miércoles.

El equipo de la Bundesliga ha enfrentado dificultades esta temporada, lo que desencadenó la reciente separación del entrenador Dino Toppmöller. Como resultado, Dennis Schmidt ha asumido el cargo de manera interina, pero sus dos partidos al mando terminaron en derrota.

Mientras tanto, el Tottenham está disfrutando de una campaña europea similar a la anterior bajo la dirección de Ange Postecoglou. Son fuertes en Europa, pero inconsistentes a nivel doméstico. Parece que Thomas Frank va en la misma dirección, ya que los Spurs están entre los ocho primeros en la fase de liga.

Los Lilywhites están cerca de lograr una plaza en octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, necesitan una victoria para garantizar ese puesto. A nivel doméstico, los Spurs han enfrentado desafíos. El fin de semana, los Lilywhites rescataron un punto en Burnley gracias al capitán Cristian Romero. No es la primera vez que les rescata esta temporada.

Frank espera que su equipo pueda continuar con su impulso europeo y evitar un playoff. Las actuaciones recientes de ambos equipos indican que deberían hacerlo con relativa facilidad.

⚽Alineaciones Probables Eintracht Frankfurt vs Tottenham

Posible alineación del Eintracht Frankfurt:

Santos, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Chaibi, Skhiri, Brown, Doan, Uzun, Knauff

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Udogie, Gray, Simons, Odobert, Kolo Muani, Spence, Solanke

🔥Las mejores apuestas Eintracht Frankfurt vs Tottenham

1er Pronóstico Eintracht Frankfurt vs Tottenham: Ambos equipos marcan @ 1.57 en LeoVegas

La principal debilidad del equipo local en esta temporada de UCL ha sido su línea defensiva. El Frankfurt ha concedido 19 goles en sus siete partidos, el peor registro en la competición junto a Kairat Almaty y Ajax. El equipo alemán solo ha mantenido su portería a cero en uno de sus siete encuentros, pero aún no lo ha hecho en casa.

Las tácticas ofensivas del Tottenham han dado frutos, ya que sumaron 15 goles en sus siete partidos. Sin embargo, los Spurs han recibido siete goles en ese período, lo cual indica que son susceptibles de permitir al menos un gol por partido.

El equipo de Schmidt ha visto goles en ambas porterías en sus últimos seis encuentros en todas las competiciones. Es un dato alentador en ataque, pero su defensa es preocupante. Por parte de los Spurs, ambos equipos marcaron en cinco de sus últimos seis partidos. Esto invita a explorar el mercado BTTS (sí) en las apuestas Eintracht Frankfurt vs Tottenham.

2ºPronóstico Eintracht Frankfurt vs Tottenham: Victoria del Tottenham @ 1.80 en LeoVegas

Las Águilas son un desastre últimamente. No han ganado ninguno de sus últimos 6 partidos en esta competición y han perdido cinco de ellos. En general, solo han ganado uno de sus últimos 11 partidos, lo cual es una tendencia preocupante para la afición local. El Frankfurt ha perdido sus dos últimos partidos a pesar de estar en posiciones para ganar.

Dichas estadísticas serán música para los oídos del equipo del norte de Londres. Los Spurs tampoco están en gran forma últimamente. Solo han ganado uno de sus últimos 5 partidos, incluyendo tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. No obstante, su victoria 2-0 contra el Dortmund la semana pasada mostró su potencial en el escenario continental.

Los Lilywhites también poseen un registro positivo contra los anfitriones. Los Spurs ganaron este mismo duelo por 1-0 en la Europa League la temporada pasada en su camino hacia el título. Esa fue una de las dos victorias del equipo visitante, que permanece invicto en cuatro enfrentamientos directos.

3er Pronóstico Eintracht Frankfurt vs Tottenham: Más de 2.5 goles del Tottenham @ 3.05 en LeoVegas

Los anfitriones han jugado tres partidos en casa en la UCL esta temporada, concediendo 9 goles en ese período. Es un promedio de 3 goles concedidos por partido en casa. Mientras tanto, el Tottenham promedia 2.14 goles anotados por partido en esta competición.

Sin embargo, con el regreso de Dominic Solanke, los Spurs han recuperado un punto focal en ataque. Podrían poner al Frankfurt contra las cuerdas, considerando que la diferencia de goles podría entrar en juego al final de la noche. Están preparados para anotar más de dos veces, tal como lo hicieron en el enfrentamiento directo de la Champions League en 2022.

Además, el equipo local encajó exactamente tres goles en cada uno de sus cinco partidos más recientes. Como resultado, los visitantes podrían perforar la defensa local más de dos veces, lo cual es una selección valiosa para las apuestas Eintracht Frankfurt vs Tottenham.