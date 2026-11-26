Nuestro experto en apuestas espera que Lamine Yamal vuelva a brillar en un partido en el que el Deportivo de A Coruña se mostrará competitivo.

Mejores apuestas Deportivo de A Coruña vs Barcelona

Hándicap +2 - Deportivo de A Coruña ⭐ @ 2.40 en Codere

Total primera mitad - Más de 1,5 goles ⭐ @ 1.73 en Codere

Lamine Yamal 1+ asistencias - Sí ⭐ @ 2.30 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Deportivo de A Coruña vs Barcelona son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Deportivo de A Coruña 2-3 Barcelona

Deportivo de A Coruña 2-3 Barcelona Pronóstico de goleadores: Deportivo de A Coruña: Yeremay Hernández, Pierre-Emerick Aubameyang - Barcelona: Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon

El Depor ha hecho un comienzo positivo en su regreso a la máxima categoría del fútbol español tras ocho años de ausencia. El equipo gastó con fuerza en el mercado de verano y se encuentra en mitad de la tabla mientras nos acercamos al ecuador de la temporada.

Los gallegos se impusieron 2-1 ante el Osasuna en su último partido en el Riazor. Sin embargo, solo han sumado un punto de los dos siguientes encuentros, tras caer 3-1 en casa del Alavés en su última salida.

El Barcelona llega a esta cita tras golear 4-1 al Sabah en la Champions League entre semana. Los culés han ganado los cinco compromisos oficiales desde que perdieran 2-1 el Clásico ante el Real Madrid, su único tropiezo esta temporada en LaLiga.

Alineaciones probables Deportivo de A Coruña vs Barcelona

Posible alineación del Deportivo de A Coruña:

Román, Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata, Soriano, Amatucci, Casado, Yeremay, Nsongo, Aubameyang

Posible alineación del Barcelona:

J. García, E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

El Depor, dispuesto a plantar cara al líder

Un desembolso de más de 25 millones de euros en verano respaldó la apuesta del Deportivo de A Coruña por reafirmarse en la élite. El club también incorporó a Marc Casado y José María Giménez cedidos. Se espera que ambos sean titulares en este partido, y el primero podrá medirse a su club de origen.

Se trata de la plantilla más fuerte que ha reunido un recién ascendido en LaLiga en los últimos años. No sorprende, por tanto, que al Depor le resulte difícil de batir. Su derrota ante el Alavés el pasado fin de semana fue solo su cuarta del campeonato.

Aquel 3-1 fue, además, la primera vez en la temporada que el equipo de Antonio Hidalgo perdía por más de un gol de diferencia. Todavía no ha encajado más de un tanto como local.

Esos factores apuntan a que este no será un partido sencillo para el Barcelona, que tendrá un ojo puesto en el choque del miércoles ante el Atlético de Madrid. Los visitantes no podrán contar con Fermín López por sanción, mientras que Rodri sigue siendo una seria duda por lesión. Apostar por el hándicap +2 de los locales ofrece valor, con una probabilidad implícita del 42 %.

Deportivo de A Coruña vs Barcelona Apuesta 1: Hándicap +2 - Deportivo de A Coruña @ 2.40 en Codere

Los goles llegarán pronto en el Riazor

El Depor suele plantear sus partidos con dos delanteros y no es propio de su estilo replegarse a defender. Ante rivales de mayor pegada ofensiva ya ha ganado 3-2 al Villarreal y ha caído 3-2 ante la Real Sociedad esta temporada. Ambos equipos se sitúan entre los cinco mejores de LaLiga en xG.

Ningún equipo de LaLiga se acerca al registro del Barcelona, con 42,9 de xG y 51 goles anotados. Sin embargo, los culés han encajado al menos un gol en ocho de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones.

Siete de los últimos ocho partidos de Liga del Barça han dejado al menos dos goles en la primera mitad. El pasado fin de semana el equipo llegó a ir perdiendo 2-0 a los siete minutos ante el Villarreal antes de remontar.

Con las dudas defensivas que arrastra el conjunto visitante, un Riazor entregado debería impulsar a los locales desde el primer silbato. El mercado de más de 1,5 goles en la primera parte puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 58 %.

Deportivo de A Coruña vs Barcelona Apuesta 2: Total primera mitad - Más de 1,5 goles @ 1.73 en Codere

Un Yamal renovado, listo para sumar otra asistencia

Incluso si el Depor entra bien en el partido, sus opciones de sumar puntos pueden verse frustradas por Yamal. Un pequeño golpe impidió al joven viajar a Azerbaiyán entre semana. Flick quiso, claramente, no correr riesgos con su joven estrella de cara a compromisos más exigentes.

Se espera firmemente que Yamal regrese al once titular este fin de semana. Ha repartido una asistencia en cada uno de sus tres últimos partidos con club y selección.

El extremo ha sido el principal factor creativo de LaLiga. Lidera la clasificación con nueve asistencias en el campeonato español, y solo Arda Güler le supera en su promedio de 3,3 pases clave por partido.

Son 15 asistencias en total en 22 partidos esta temporada entre club y selección para Yamal. Por ello, ofrece valor como apuesta con cuota superior a la par para generar al menos un gol en este partido.

Deportivo de A Coruña vs Barcelona Apuesta 3: Lamine Yamal 1+ asistencias - Sí @ 2.30 en Codere

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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