Colombia vs Francia Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 29/03/26

+

🥅Mejores apuestas Colombia vs Francia

Ambos equipos anotarán – Sí ⭐ @ 1.71 en bwin

Más de 2.5 goles en el segundo tiempo ⭐ @ 3.80 en bwin

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.65 en bwin

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Colombia vs Francia son cortesía de bwin, correctas a 28 de marzo de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código de bono bwin para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

🎉Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Colombia 2-3 Francia

Colombia 2-3 Francia Predicción de goleadores: Colombia: Luis Díaz, Luis Suárez; Francia: Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé

Con la Copa del Mundo acercándose, las selecciones nacionales ya afinan sus preparativos. Colombia y Francia se miden en su segundo amistoso camino a 2026, pocos días después de jugar contra Croacia y Brasil, respectivamente.

Colombia se enfrenta a Francia, bicampeona mundial, en el Estadio del Noroeste. Llegan con confianza tras 9 partidos consecutivos sin perder. Los sudamericanos terminaron terceros en la clasificación para el Mundial, a un punto de Ecuador.

Para el torneo de la Copa del Mundo, los Cafeteros se ubican en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador de un playoff intercontinental. La última posición será ocupada por Nueva Caledonia, Jamaica o Congo.

Por su parte, Francia recibió a Brasil, cinco veces campeón mundial, en su partido anterior. El equipo de Didier Deschamps está invicto en siete encuentros oficiales, terminando en la cima de su grupo de clasificación con cinco victorias y un empate. Comparten el Grupo I con Senegal, Noruega y un equipo adicional del playoff entre Irak, Bolivia o Surinam.

Ambos equipos están en excelente forma, habiendo demostrado su temple contra rivales de alto nivel. Han jugado solo 3 veces anteriormente: dos en partidos amistosos y una durante la Copa Confederaciones. Colombia se llevó una victoria en su enfrentamiento más reciente, remontando la desventaja del primer tiempo para ganar 2-3 antes del Mundial 2018.

Esta vez, la gran forma de Francia los hace favoritos. Sin embargo, esperamos que Colombia compita fuertemente hasta el pitido final.

Alineaciones Probables Colombia vs Francia

Posible alineación del Colombia:

Vargas, Arias, Sánchez, Lucumí, Cabal, Lerma, Ríos, Quintero, Rodríguez, Díaz, Suárez

Posible alineación del Francia:

Maignan, Gusto, Konaté, Upamecano, Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Cherki, Mbappé, Dembélé

🎈Las mejores apuestas Colombia vs Francia

1er Pronóstico Colombia vs Francia: Ambos equipos anotarán – Sí @ 1.71 en bwin

Colombia permanece invicta en nueve partidos, ganando cinco de ellos. Solo han dejado de marcar en dos ocasiones durante ese tramo, ambos empates sin goles. Un empate sin goles aquí es improbable dada la forma actual de ambos equipos.

Se requiere una buena organización defensiva para evitar que el equipo de Néstor Lorenzo anote. Colombia marcó 28 goles en 18 partidos durante su campaña de clasificación, solo tres menos que los máximos goleadores, Argentina.

Por otro lado, Francia posee posiblemente el mejor arsenal ofensivo del mundo. Se espera que Kylian Mbappé, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise y Hugo Ekitike jueguen en algún momento durante el partido.

La última vez que Les Bleus no consiguieron marcar fue hace 10 partidos oficiales, contra Croacia en la Liga de Naciones. Desde entonces, no solo han anotado consistentemente, sino que también han mantenido su portería a cero.

Sin embargo, no se anticipa que Colombia defienda profundamente y simplemente absorba la presión. Dada su excelente forma actual, hay valor en apostar a que ambos anotan.

2ºPronóstico Colombia vs Francia: Más de 2.5 goles en el segundo tiempo @ 3.80 en bwin

Colombia a menudo comienza despacio. Establecen su ritmo después del descanso, como lo han hecho en partidos recientes. En sus últimos seis partidos, 13 de sus 17 goles llegaron en el segundo período.

El equipo de Lorenzo generalmente evalúa a sus oponentes en los primeros compases del juego, creando oportunidades de ataque cautelosas para después aumentar su intensidad tras el descanso.

Esa tendencia fue evidente cuando estas dos naciones jugaron por última vez en el Stade de France en 2018. En ese partido, Colombia anotó dos veces sin respuesta después del medio tiempo para asegurar una victoria por 2-3.

Al mismo tiempo, Francia no tiene problemas para anotar, pero su distribución de goles en ambos tiempos continúa siendo inconsistente. Todos los goles en su victoria por 3-1 sobre Azerbaiyán llegaron en el primer período. Por el contrario, cada uno de sus cuatro goles en la victoria 4-0 contra Ucrania llegó en el segundo período.

Sin embargo, en los últimos seis partidos, Francia ha anotado 10 de sus 16 goles después del intervalo. Esta tendencia sugiere unos emocionantes últimos 45 minutos. Se espera que el segundo tiempo determine el resultado final, haciendo de esta una apuesta de valor.

3er Pronóstico Colombia vs Francia: Más de 3.5 goles totales @ 2.65 en bwin

Excluyendo dos recientes empates sin goles, Colombia ha anotado consistentemente bajo la dirección del entrenador Néstor Lorenzo. Su última derrota sin anotar fue en noviembre de 2024, cuando Ecuador los superó 1-0 en la clasificación para el Mundial.

Anotar se ha convertido en un hábito. De hecho, siete de los últimos 10 duelos de Colombia han tenido más de 2.5 goles totales, con dos de sus últimos cinco encuentros superando el margen de 3.5 goles.

Francia también está familiarizada con los partidos de alta anotación. Cada uno de sus tres últimos encuentros oficiales ha superado los 3.5 goles totales. Los partidos consecutivos de clasificación contra Azerbaiyán y Ucrania presentaron tres goles o más anotados solo por Les Bleus.

Todos los últimos cinco partidos de Francia han superado la marca de 2.5 goles. Cuando sus jugadores ofensivos se desempeñan bien juntos, poco puede hacer el equipo contrario para detenerlos. Ambos equipos poseen la calidad ofensiva para ofrecer un partido de alta puntuación en Maryland.