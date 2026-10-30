Chelsea vs Manchester United Pronóstico y Apuestas Premier League | 31/10/26

Nuestro experto en apuestas prevé que los problemas del Manchester United continúen, con un triunfo del Chelsea que agrave la crisis de los visitantes.

Mejores apuestas Chelsea vs Manchester United

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Chelsea 2-1 Manchester United

Pronóstico de goleadores: Chelsea: Morgan Rogers, Pedro Neto - Manchester United: Bryan Mbeumo

Justo cuando parece que el Chelsea está doblando la esquina y empieza su escalada en la tabla de la Premier League, tropieza. Otro contratiempo frenó su progreso el fin de semana pasado. El equipo de Xabi Alonso cayó ante su acérrimo rival, el Tottenham, con el portero suplente Mike Penders encajando en el minuto 77 en ausencia del guardameta titular del club.

Al final, los Blues sufrieron su tercera derrota liguera de la temporada y la primera en Stamford Bridge. El resultado los deja quintos en la clasificación, a ocho puntos de los dos primeros de la competición. El Chelsea llega a esta jornada un punto peor que en la misma fase de la liga la temporada pasada, por lo que estará ansioso por mejorar.

En el bando contrario hace falta mucho más. El Manchester United parece estar desmoronándose. Se celebraron reuniones de crisis en Carrington el lunes, con Michael Carrick ampliamente señalado como candidato a perder su puesto. Sin embargo, el exmediocampista sigue al mando para la visita a Stamford Bridge, que pondrá verdaderamente a prueba su liderazgo.

Tras dejar en el banquillo a su capitán Bruno Fernandes por criticar abiertamente al cuerpo técnico tras la derrota ante el Como, el United tocó un nuevo fondo. El Bournemouth arrasó a los Red Devils con un contundente 3-0 en Old Trafford, lo que supuso un oportuno impulso de confianza para los Cherries. El United espera reaccionar en el oeste de Londres el sábado, aunque su afición tenga pocos motivos para el optimismo.

Alineaciones probables Chelsea vs Manchester United

Posible alineación del Chelsea:

Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato, Caicedo, Henderson, Neto, Palmer, Estevao, Rogers

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Se espera un festival de goles

El Chelsea ha sido uno de los equipos más ofensivos de la Premier League esta temporada. Los Blues han marcado 17 goles en ocho partidos, con un promedio de 2,13 goles cada 90 minutos. En casa, promedian 2,75 goles por encuentro, mientras conceden una media de dos goles por partido.

El United solo ha marcado 10 goles en ocho encuentros, pero sus datos avanzados muestran que ha sido incansable en ataque. Los Red Devils acumulan un xG (goles esperados) de 12,79 frente a los 10,33 del Chelsea. El equipo de Carrick ha realizado 155 tiros, la cifra más alta de la liga, mientras que sus 43 disparos a puerta quedan a solo uno de los líderes, el Manchester City.

Su porcentaje de conversión del 6,45 % solo es mejor que los del Nottingham Forest y el Sunderland, lo que apunta directamente a su problema: la definición. Al mismo tiempo, el Chelsea todavía no ha dejado su portería a cero en Stamford Bridge esta temporada, lo cual abre una puerta para los visitantes. Los locales han visto una media de 4,75 goles anotados en su feudo, lo que sugiere que este podría ser un partido de muchos goles.

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Venganza por el doble golpe de la pasada temporada

Con los goles con pinta de llegar por ambos lados, este duelo podría acabar siendo una cuestión de superar al rival en los 90 minutos reglamentarios. La realidad es que el conjunto de Alonso parece más cerca de estar en plena forma que sus visitantes. Los Blues ganaron dos de sus tres últimas salidas, sin contar la derrota entre semana ante el Liverpool en la Copa de la Liga inglesa.

El United ganó este mismo choque la temporada pasada, y eso sin duda alimenta las ganas de revancha en el vestuario local. El conjunto de Old Trafford ganó ambos enfrentamientos la temporada pasada, lo que podría añadir presión al duelo de este fin de semana. Antes de que el equipo visitante ganara en el Bridge la temporada pasada, habían encadenado cinco partidos sin ganar en este estadio.

Además, el equipo de Carrick está falto de confianza y no gana un partido desde su victoria inaugural en la Champions League ante el Sabah. Son ocho encuentros seguidos sin triunfo, con cinco derrotas y tres empates. Por todo ello, esperamos que el equipo local encuentre la manera de superar al United en este partido.

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Los Blues confían en Morgan

Alonso tiene un pequeño problema en la delantera, ya que su atacante titular está de baja por lesión. Joao Pedro arrastra un esguince en el muslo y podría no estar disponible para liderar el ataque ante el United. Por suerte, Cole Palmer ya cumplió su único partido de sanción durante la semana, así que debería volver para reforzar el ataque de su equipo.

Morgan Rogers podría liderar el ataque, ofreciendo al conjunto de Alonso una vía creativa adicional en el último tercio del campo. El exjugador del Villa ha sido eficaz de cara a portería con los Blues, y eso podría repetirse este fin de semana. Sus cuatro goles en liga solo son superados por los cinco de Pedro, pero suponen el 24 % del total goleador del Chelsea.

Rogers marcó una vez en sus últimos tres partidos con los Blues y tiene pendiente otro tanto. Marcó dos goles en sus enfrentamientos personales ante el United. Si sale de inicio como delantero, podría volver a representar una amenaza para los visitantes.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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