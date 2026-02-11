Brentford vs Arsenal Pronóstico y apuestas Premier League | 12/02/26

+

👑Mejores apuestas Brentford vs Arsenal

El Brentford marca el primer gol ⭐ @ 2.85 en Casumo

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.00 en Casumo

Dango Ouattara marca o asiste ⭐ @ 3.10 en Casumo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Brentford vs Arsenal son cortesía de Casumo, correctas a 11 de febrero de 2026 a las 15:40 y sujetas a cambios.

Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Brentford 1-1 Arsenal

Predicción de goleadores: Brentford: Ouattara; Arsenal: Gyökeres

El Brentford recibe al líder de la Premier League, el Arsenal, en el Gtech Community Stadium este jueves por la noche, buscando cerrar la brecha con los cinco primeros.

Pocos habrían anticipado el impresionante inicio del Brentford en la temporada 2025/26 de la Premier League. La mayoría de los analistas pronosticaban que las Abejas lucharían por evitar el descenso. La vida después de Thomas Frank parece ir bien bajo el mando del nuevo entrenador novato, Keith Andrews.

El Brentford es un equipo fuerte en casa, registrando victorias sobre Liverpool y Manchester United esta temporada. Han promediado 1.92 goles por partido en casa, concediendo solo un gol por partido como local. Sin embargo, el Arsenal ha sido históricamente un oponente difícil, estando invicto en sus últimos nueve encuentros contra el Brentford.

El Arsenal de Mikel Arteta se ha recuperado de varios resultados decepcionantes en enero y ha conseguido dos victorias consecutivas. Esto ha ayudado a restablecer la confianza de los Gunners y mantener su ventaja de seis puntos sobre el Manchester City.

Superaron fácilmente 4-0 al recién ascendido Leeds en Elland Road, seguida de una cómoda victoria en casa por 3-0 sobre el Sunderland. El Arsenal ha mantenido su portería a cero en sus últimos tres partidos, pero ese récord será puesto a prueba por unas Abejas en forma.

⚽Alineaciones Probables Brentford vs Arsenal

Posible alineación del Brentford:

Kelleher, Henry, Kayode, Ajer, van den Berg, Henderson, Janelt, Lewis-Potter, Ouattara, Jensen, Thiago

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Calafiori, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyökeres

🔥Las mejores apuestas Brentford vs Arsenal

1er Pronóstico Brentford vs Arsenal: El Brentford marca el primer gol @ 2.85 en Casumo

El Arsenal ha mantenido su portería a cero en sus últimos tres partidos. Sin embargo, se enfrentan a un Brentford que promedia casi dos goles por partido en casa. Los hombres de Keith Andrews han anotado primero en el 67% de sus partidos en casa esta temporada.

En contraste, el Arsenal ha ido por detrás en el 50% de sus partidos fuera de casa esta temporada. Sin embargo, los mercados de apuestas solo dan a las Abejas un 35.71% de probabilidad de abrir el marcador este jueves por la noche.

Incluso considerando el rendimiento de Arsenal fuera de casa, podría haber más del 14% de valor en que los locales anoten primero. El Brentford solo ha estado por detrás al descanso en el 25% de sus partidos en casa esta temporada, lo que refuerza su reputación como fuertes iniciadores. Esta es nuestra opción de valor para las apuestas Brentford vs Arsenal.

2ºPronóstico Brentford vs Arsenal: Menos de 2.5 goles @ 2.00 en Casumo

Aunque el Brentford promedia casi 2 goles por partido en casa, el Arsenal rara vez concede más de un gol fuera de casa. Solo han encajado más de un gol en un partido en cuatro de sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.

También han ganado 7 de sus últimos 8 partidos fuera de casa en todas las competiciones. Esto sugiere que el Brentford podría ser algo contenido esta semana. Sin embargo, su estilo directo y contundente mantendrá a los Gunners alerta.

Cinco de los últimos siete encuentros entre ambos equipos han tenido dos o menos goles. El Arsenal apunta a sofocar a las Abejas desde el principio y gradualmente abrirse camino en el partido.

En menos de un tercio (28.57%) de sus últimos siete enfrentamientos se han cumplido las apuestas de Menos de 2.5 Goles. Por eso es sorprendente que las apuestas de Menos estén disponibles a una probabilidad de solo 52.63% esta semana.

3er Pronóstico Brentford vs Arsenal: Dango Ouattara marca o asiste @ 3.10 en Casumo

El delantero burkinés del Brentford, Dango Ouattara, ha sido un activo importante para Keith Andrews desde que llegó del AFC Bournemouth. Se ha integrado perfectamente en el Gtech Community Stadium, operando como un efectivo delantero por banda.

El internacional de Burkina Faso ha acumulado seis contribuciones de gol en 19 apariciones en la EPL esta temporada, con una tasa de contribución de gol del 31.58%. Observando su forma a corto plazo, Ouattara suma 3 contribuciones de gol en sus últimos cuatro partidos. El joven de 23 años está particularmente confiado desde que regresó de la Copa África.

Los mercados de apuestas nos permiten respaldar a Ouattara para anotar o asistir con una probabilidad del 27.78% esta semana. Esto ya está ligeramente por debajo de su promedio, pero ofrece valor al considerar su forma desde el comienzo del año.