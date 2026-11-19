El equipo local atraviesa un mal momento, algo que el Dortmund puede aprovechar en este choque crucial de la Bundesliga.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Borussia Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund Pronóstico de goleadores: Borussia Mönchengladbach: Joe Scally - Borussia Dortmund: Felix Nmecha, Maximilian Beier

La lucha por la permanencia lleva tiempo gestándose para el Mönchengladbach, que retoma su actividad liguera como colista de la Bundesliga. En sus cinco temporadas anteriores han terminado 10º o más abajo, con el 12º puesto como su destino la pasada campaña. Los malos resultados cosechados en la liga llevaron al club a separar su camino del técnico Eugen Polanski.

Alexander Blessin llegó para frenar la crisis, pero sus seis partidos al mando se saldan con tres derrotas y solo dos victorias. Los Foals, sin embargo, vencieron al Standard de Lieja la semana pasada. Blessin espera que su equipo saque confianza de ese triunfo de cara a recibir al segundo clasificado de la división.

El Dortmund está igualado a puntos con el Bayern y ya parece ser la mayor amenaza para los bávaros en la Bundesliga. Los visitantes no pueden permitirse perder puntos si quieren mantenerse cerca del líder. El BVB sigue invicto en liga, algo destacable teniendo en cuenta que ya ha disputado nueve partidos.

El Schwarzgelben tenía el mismo registro tras nueve jornadas en la campaña 2023/24. Aquella fue la temporada en la que el Bayer Leverkusen rompió el dominio del Bayern y se proclamó campeón sin perder ningún partido. El BVB terminó quinto aquel curso, pero los hombres de Niko Kovac estarán deseosos de mantener viva su lucha por el título esta vez.

Alineaciones probables Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Posible alineación del Borussia Mönchengladbach:

Batz, Diks, Sander, Chiarodia, Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich, Hack, Mohya, Machino

Posible alineación del Borussia Dortmund:

Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Karetsas, Chukwumeka, Silva

El Mönchengladbach no logra contener a sus rivales

La posición del Mönchengladbach como colista de la Bundesliga lo convierte en un equipo atractivo para los mercados de goles. El conjunto local ha marcado 12 goles en nueve partidos, siete de ellos en su propio feudo (58%). Los Foals, sin embargo, han encajado 25 goles en la competición, la cifra más alta de toda la división.

Los locales han encajado 10 goles en cuatro partidos en el Borussia-Park, un promedio de 2,5 por encuentro. Curiosamente, todos sus partidos de liga en casa han producido un promedio de 4,25 goles por partido. Además, han visto a ambos equipos marcar en tres de sus cuatro encuentros en este estadio.

El Dortmund encadena una racha de marcar al menos una vez en sus últimos tres partidos de liga. Sus dos partidos anteriores produjeron más de dos goles, al igual que seis de los últimos nueve enfrentamientos directos. Seis de los ocho últimos encuentros vieron a ambos equipos marcar, mientras que cinco de esos superaron la línea de los dos goles.

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El BVB despierta tras el descanso

Una de las fortalezas destacadas del Dortmund esta temporada ha sido su resiliencia al ir por detrás en el marcador, así como su tendencia a encontrar el gol en los tramos finales. Han ido perdiendo en tres ocasiones y han logrado remontar e igualar el partido en todas ellas. Sin embargo, el conjunto de Kovac ha sido menos productivo en ataque jugando fuera de casa.

Han marcado solo seis goles en cuatro partidos como visitante, con un promedio de 1,5 goles por encuentro. Eso contrasta notablemente con sus dos goles por partido como local. Además, el BVB aún no ha marcado ningún gol en la primera mitad como visitante esta temporada. Los seis goles que ha anotado fuera de casa llegaron todos en el segundo periodo.

Independientemente de la sede, el 81% de los goles del Dortmund llegaron en la segunda mitad, con siete de sus 13 tantos del segundo tiempo anotados después del minuto 75. El equipo de Kovac todavía no ha ido por delante en el marcador al descanso en ninguno de sus cuatro partidos como visitante. Por ello, esperamos que dominen en la segunda parte.

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Nmecha, listo para el reto goleador

El máximo goleador del Dortmund en la Bundesliga esta temporada ha sido Felix Nmecha. Ha marcado cuatro goles en liga, uno más que Serhou Guirassy. Con este último lesionado, la responsabilidad goleadora podría recaer en Nmecha.

El futbolista de 26 años fue suplente no utilizado con Alemania en la goleada por 5-0 sobre Países Bajos el lunes por la noche. Sin embargo, había dejado una fuerte impresión antes del parón internacional, marcando dos goles ante el Elversberg. Ambos tantos llegaron en el segundo periodo. Nmecha terminó ese partido con más disparos (6) y más toques en el área rival, con ocho.

Su único gol ante este rival llegó en la temporada 2024/25. Sin embargo, parece encontrarse en buena forma en este momento. Tras no haber jugado con la selección, llegará con ganas de demostrarlo. Por ello, el mercado de que marque puede cumplirse este sábado.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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