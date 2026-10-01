Bélgica vs Turquía Pronóstico y Apuestas Nations League | 02/10/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Bélgica vs Turquía por la Nations League el 02/10/26. Tras la dura derrota de Turquía en su último partido, Bélgica debería aprovechar la ocasión para sumar los tres puntos.

Mejores apuestas Bélgica vs Turquía

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.53 en Codere

Total y Ambos anotan - Más de 2.5 goles y Sí ⭐ @ 1.68 en Codere

Hándicap 3 vías - Empate con hándicap -1 contra Bélgica ⭐ @ 4.00 en Codere

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bélgica 2-1 Turquía

Pronóstico de goleadores: Bélgica: Charles De Ketelaere, Mika Godts - Turquía: Baris Yilmaz

La campaña de Bélgica en la Nations League empezó con fuerza. Los Diablos Rojos lograron una victoria por 2-0 a domicilio ante Italia. En su siguiente partido, regresaron a casa para enfrentarse a Francia, pero las cosas no salieron a su favor. Francia ganó 1-0 en Bruselas en un choque que parecía encaminado al empate.

Bélgica encajó el gol a falta de solo dos minutos para el final del tiempo reglamentario. Ese tanto tardío puso fin a su racha invicta antes de su tercer partido de Nations League. Con Francia enfrentándose a Italia, Bélgica tiene la oportunidad de igualar su puntuación.

Mark van Bommel sustituyó a Rudi García en el banquillo belga después de que este último solo pudiera llevar al equipo a unos cuartos de final en el Mundial. El exentrenador del Royal Antwerp vive su primera experiencia al frente de una selección y estará satisfecho con la progresión de su equipo.

Turquía tuvo un inicio complicado en la Nations League A, con derrota en sus dos primeros partidos. Su derrota ante Francia fue ajustada, y los turcos se mantuvieron competitivos pese a encajar en la segunda mitad. Sin embargo, su derrota 4-1 ante Italia dejó dudas sobre su capacidad para competir en esta división. Vincenzo espera que sus hombres se redimen con una actuación más sólida a domicilio y logren por fin sumar puntos.

Alineaciones probables Bélgica vs Turquía

Posible alineación de Bélgica:

Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere

Posible alineación de Turquía:

Bayindir, Çelik, Demiral, Kabak, Aydin, Kökçü, Özcan, Elmali, Güler, Uzun, Yilmaz

Ambos conjuntos pueden ver puerta en Bruselas

La incapacidad de los locales para marcar ante Francia resultó especialmente decepcionante porque generaron ocasiones. La falta de puntería fue la culpable. Solo dos de los 12 disparos de Bélgica fueron a puerta, frente a los siete tiros entre los tres palos de Les Bleus. Kevin De Bruyne fue quien más disparó por Bélgica, pero solo uno de sus tres intentos fue a portería.

Antes del choque con Francia, Bélgica había marcado 10 goles en sus cuatro partidos anteriores, con una media de 2,5 goles por encuentro. Durante esa racha, endosaron cuatro goles a Estados Unidos en el Mundial. También marcaron cinco veces ante Nueva Zelanda. El problema de los locales es la irregularidad.

Los tres últimos partidos de Turquía han producido cuatro goles, incluidos tres ante Estados Unidos en el Mundial. Además, ambos equipos anotaron en dos de sus últimos tres compromisos. Bélgica ha mostrado una tendencia similar, con cuatro de sus últimos seis partidos con goles en ambas porterías.

El historial de enfrentamientos refuerza la opción del mercado de ambos equipos anotan, con siete de los nueve últimos precedentes viendo a ambos conjuntos marcar. Con los goles en las dos áreas como tendencia habitual para ambos, este mercado parece el ángulo natural para el pronóstico Bélgica vs Turquía.

Bélgica vs Turquía Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.53 en Codere

El historial invita a otro duelo con muchos goles

El número de goles debería superar la línea de los dos en este partido. Cuatro de los últimos seis partidos de Bélgica terminaron con más de 2.5 goles. Las tropas de Van Bommel han encajado en cinco de sus últimos seis partidos, con siete goles recibidos en ese tramo.

En la Nations League, Turquía está encajando una media de 2,5 goles por partido. En sus últimos cinco encuentros, los otomanos recibieron 10 goles en total, lo que evidencia su vulnerabilidad defensiva. Dos de sus últimos tres partidos superaron la barrera de los dos goles, algo que esperamos que se repita el viernes.

El historial de enfrentamientos también respalda la apuesta a los goles, con cinco de los nueve precedentes con al menos tres tantos.

Bélgica vs Turquía Apuesta 2: Total y Ambos anotan - Más de 2.5 goles y Sí @ 1.68 en Codere

Los locales pueden imponerse por la mínima ante Turquía

Bélgica solo ha sufrido dos derrotas en sus últimos 21 partidos. Una fue ante la eventual campeona del mundo, España, y la otra ante Francia recientemente. Los belgas están invictos en sus últimos seis partidos como local, con cinco victorias y un empate en ese tramo.

Turquía atraviesa un momento delicado, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Los hombres de Vincenzo corren el riesgo de sufrir una tercera derrota consecutiva en esta competición. Los nueve precedentes previos han deparado tres victorias para cada lado, con los otros tres resueltos en empate.

Sin embargo, la ventaja de jugar en casa y la ligera mejor forma de Bélgica no se pueden pasar por alto. Los Diablos Rojos son por tanto los favoritos para ganar, aunque por no más de un gol de diferencia. Eso abre la puerta a una apuesta de hándicap creativa que respalda el empate dando a Bélgica el hándicap de un gol.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Bélgica vs Turquía Apuesta 3: Hándicap 3 vías - Empate con hándicap -1 contra Bélgica @ 4.00 en Codere

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