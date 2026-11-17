El Colonia ha sufrido muchísimo como visitante esta temporada. Han sumado solo un punto en cuatro partidos fuera de casa, anotando tres goles en ese proceso.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bayern de Múnich 3-1 Colonia

Bayern de Múnich 3-1 Colonia Pronóstico de goleadores: Bayern de Múnich: Kane x2, Olise - Colonia: Bülter

El Bayern de Múnich vuelve a la acción de la Bundesliga tras el parón internacional de noviembre. Reciben en casa al FC Colonia.

El equipo de Vincent Kompany suma 21 puntos tras sus nueve primeras jornadas. El Bayern está empatado en lo más alto de la Bundesliga con su rival, el Borussia Dortmund. Sin embargo, la diferencia de goles del Bayern ya es muy superior, situándose en +20, tras promediar más de tres goles por partido.

Die Roten no están, ni mucho menos, al completo para el duelo del viernes ante el Colonia. Jugadores como Alphonso Davies (muscular), Jamal Musiala (muslo), Luis Díaz (isquiotibiales) y Manuel Neuer (pie) están de baja. Serge Gnabry también está apartado por una lesión en los isquiotibiales. Pese a ello, el Bayern todavía cuenta con el Balón de Oro Harry Kane y el inspirado Michael Olise.

El equipo de Rene Wagner no ha recibido, probablemente, la recompensa que sus actuaciones merecen esta temporada. Aunque están en 15ª posición tras nueve partidos, el Colonia ha mostrado buenas sensaciones. Son 11º en la Bundesliga en grandes ocasiones creadas (23) y sexto en grandes ocasiones falladas (18). Además, son 12º de la liga en xG (13,9). Esto significa que han anotado cuatro goles menos de los que probablemente deberían haber marcado.

También son séptimos de la liga en xG encajado (14,1), lo que sugiere que es su mala definición la que está perjudicando su posición en la tabla ahora mismo. Wagner lleva a su equipo al Allianz Arena en busca de su primera victoria como visitante de 2026/27.

Alineaciones probables Bayern de Múnich vs FC Colonia

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Urbig, Stanisic, Laimer, Upamecano, Tah, Pavlovic, Kimmich, Karl, Brown, Olise, Kane

Posible alineación del FC Colonia:

Schwabe, Sebulonsen, Sosa, Simpson-Pusey, Schmied, Maina, Moore, Krauss, Okon-Engstler, Bülter, El Mala

El Colonia perderá pero marcará

Los últimos tres enfrentamientos entre estos dos equipos terminaron todos con victoria del Bayern y ambos equipos marcando. El Bayern ganó 5-1 en mayo, 3-1 en enero y 4-1 en la DFB-Pokal.

El líder dista mucho de ser un equipo hermético esta temporada. Manuel Neuer solo ha mantenido la portería a cero en dos ocasiones.

Mainz y Friburgo marcaron en sendas derrotas recientes ante el Bayern. El Dortmund también anotó dos goles en un empate 2-2.

El Colonia, por su parte, solo ha marcado cuatro goles en cinco partidos como visitante. Todavía buscan su primera victoria fuera de casa. Sin embargo, sus cifras de xG, por debajo de lo esperado, deberían corregirse pronto.

Esperamos que encuentren portería ante un Bayern que no está, ni mucho menos, al completo. Puede que no lleguen tan frescos tras el parón internacional.

Bayern de Múnich vs FC Colonia Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Bayern de Múnich y Sí @ 2.00 en Interwetten

Valor en una primera mitad más cauta

El Bayern regresa a la competición doméstica tras las dos jornadas de compromisos internacionales de noviembre, en lo que será su primer partido desde el parón. Tanto Harry Kane como Michael Olise estuvieron convocados con Inglaterra y Francia, respectivamente.

El Colonia solo ha encajado 14 goles en nueve partidos de liga. Solo seis equipos de la Bundesliga tienen ahora mismo un registro defensivo más sólido.

Dada su solidez defensiva, no sorprendería ver al Colonia plantearse un bloque bajo para frustrar al Bayern en el arranque. Solo ocho de los 20 goles que el Bayern ha marcado en casa llegaron antes del descanso. Y solo dos de los ocho goles que ha encajado como local se produjeron también en la primera mitad.

Nos quedamos con la opción de uno o menos goles en la primera mitad a un precio por encima de la par (46,51 % implícito). Este parece el pronóstico con más valor de nuestro trío de apuestas para el Bayern de Múnich vs Colonia.

Bayern de Múnich vs FC Colonia Apuesta 2: Total primera mitad - Menos de 1,5 goles @ 2.15 en Interwetten

Los goles tienen más probabilidades de llegar tras el descanso

Aunque esperamos que el partido arranque despacio, el choque podría abrirse mucho más con el paso de los minutos. Si Kane y Olise están ambos en el once, es probable que haya goles de por medio. Olise ha creado nada menos que 36 ocasiones, la cifra más alta del equipo. Incluso Kane acumula ocho asistencias esta temporada.

Esa producción ofensiva suele notarse cuando las piernas empiezan a pesar en el tramo final. El Bayern suele enfrentarse a rivales que se repliegan en las fases iniciales en el Allianz Arena, para después encontrar espacios conforme avanza el partido. Los tres goles del Colonia como visitante han llegado en la segunda mitad. El Bayern, por su parte, también ha encajado sus cuatro goles como local en la segunda mitad.

Podemos respaldar que el segundo periodo tenga más goles que el primero a una probabilidad implícita justa del 57,14 %.

Bayern de Múnich vs FC Colonia Apuesta 3: Mitad con más goles - Segunda mitad @ 1.75 en Interwetten

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