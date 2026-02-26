Barcelona vs Villarreal Pronóstico y Apuestas LaLiga | 28/02/26

+

👑Mejores apuestas Barcelona vs Villarreal

Barcelona Hándicap -1 ⭐ @ 1.75 en 888sport

Primera mitad - Ambos marcan ⭐ @ 3.20 en 888sport

Segunda mitad - Menos de 0.5 goles del Villarreal ⭐ @ 1.66 en 888sport Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Villarreal son cortesía de 888sport, correctas a 26 de febrero de 2026 a las 15:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Barcelona 3-1 Villarreal

Predicción de goleadores: Barcelona: Raphinha, Ferran Torres, Fermín López - Villarreal: Nicolas Pépé

El Barcelona ganó cómodamente 3-0 contra el Levante el fin de semana pasado. Fue una respuesta necesaria después de su peor semana desde la llegada de Hansi Flick en 2024.

En sus dos partidos anteriores, el Barça había concedido seis goles en derrotas ante Atlético de Madrid y Girona, perdiendo el primer puesto como resultado de su derrota en el derbi catalán. Sin embargo, el equipo de Flick rápidamente volvió a la cima después de que el Real Madrid tropezara el sábado pasado.

El Villarreal llega a este partido tras dos victorias consecutivas por un gol sobre Levante y Valencia. Con 51 puntos en la tabla, están en una posición muy fuerte para clasificar a la Champions League. Sin embargo, el equipo de Marcelino ha perdido cuatro de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

⚽Alineaciones Probables Barcelona vs Villarreal

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, E. García, Cubarsí, Koundé, De Jong, Pedri, Raphinha, Fermín, Yamal, Ferrán Torres

Posible alineación del Villarreal:

L. Junior, Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño, Moleiro, Comesaña, Gueye, Buchanan, Pépé, Mikautadze

🔥Las mejores apuestas Barcelona vs Villarreal

1er Pronóstico Barcelona vs Villarreal: Barcelona Hándicap -1 @ 1.75 en 888sport

Aunque estos equipos solamente están separados por dos puestos, la diferencia de calidad es mucho más amplia. El Villarreal ha hecho un buen trabajo al vencer consistentemente a los equipos más débiles de LaLiga. Sin embargo, han tenido dificultades contra los mejores equipos de España y Europa.

El Submarino Amarillo terminó la Champions League con un miserable retorno de apenas un punto en 8 partidos, el peor registro junto con el Kairat de Kazajistán. También han perdido los cuatro partidos de LaLiga contra los cuatro primeros por márgenes de dos goles.

Es difícil ver que ese registro mejore contra un Barcelona que recibió a Pedri de vuelta el fin de semana pasado tras su lesión. Los catalanes han ganado el 83% de sus partidos de liga en casa por al menos dos goles. Es probable que ofrezcan valor en las apuestas Barcelona vs Villarreal con un hándicap de -1 en la Jornada 26.

2ºPronóstico Barcelona vs Villarreal: Primera mitad - Ambos marcan @ 3.20 en 888sport

Las vulnerabilidades defensivas del Barça han sido expuestas en partidos recientes. Fueron superados por cuatro goles en la primera mitad en la Copa del Rey contra el Atlético.

Su defensa estuvo lejos de ser sólida en los primeros 45 minutos contra el Levante el fin de semana pasado. Los rivales estuvieron cerca de marcar en menos de 20 segundos, siendo esa la primera de dos grandes oportunidades creadas antes del descanso.

El Villarreal es un equipo más clínico que el Levante y podría aprovechar esos problemas. Nicolas Pépé tiene la velocidad para explotar la línea alta del equipo local. Mientras tanto, Georges Mikautadze está en buena forma con tres goles en sus últimos cuatro partidos.

Por lo tanto, respaldar que ambos equipos marquen en la primera mitad parece atractivo para las apuestas Barcelona vs Villarreal, con una probabilidad implícita del 31.3%.

3er Pronóstico Barcelona vs Villarreal: Segunda mitad - Menos de 0.5 goles del Villarreal @ 1.66 en 888sport

Conceder goles pronto y recuperar el control después del descanso es una clara tendencia en los partidos del Barcelona en casa esta temporada. Tras un arranque poco convincente de 45 minutos, solo permitieron 0.05 xG después del descanso la semana pasada.

Los gigantes catalanes aún no han concedido un gol en la segunda mitad en casa en LaLiga esta temporada. Han marcado 22 veces sin respuesta frente a sus aficionados después del descanso. Mientras tanto, el 68% de los goles que han permitido en la liga esta temporada han llegado en la primera mitad.

Eso sugiere que el Villarreal necesitará golpear temprano si quiere tener alguna oportunidad en este encuentro. El Barça también tendrá calidad en el banquillo, con todos sus jugadores ofensivos disponibles. Eso aumentará sus posibilidades de desgastar al equipo visitante.

Respaldar que menos de 0.5 goles del Villarreal en la segunda mitad parece prometedor, con una probabilidad implícita del 58.8%.