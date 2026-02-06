Barcelona vs Mallorca Pronóstico y Apuestas LaLiga | 07/02/26

+

🔝Mejores apuestas Barcelona vs Mallorca

El Barcelona gana sin recibir goles ⭐ @ 2.20 en Codere

Lamine Yamal marca en cualquier momento ⭐ @ 1.85 en Codere

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en Codere

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Barcelona 2-0 Mallorca

Predicción de goleadores: Barcelona: Lamine Yamal, Ferran Torres

El Barcelona selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey a mitad de semana gracias a una victoria por 2-1 como visitante ante el Albacete. Fue su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones. Sin embargo, solo tienen un punto de ventaja sobre el Real Madrid en LaLiga, habiendo perdido contra la Real Sociedad en enero.

Las opciones de supervivencia del Mallorca recibieron un gran impulso el lunes por la noche, al vencer cómodamente por 4-1 al Sevilla. El equipo de Jagoba Arrasate salió de la zona de descenso con esa victoria. Ha sido una temporada difícil para los isleños baleares, que han perdido tres de sus primeros cuatro partidos en 2026.

⚽Alineaciones Probables Barcelona vs Mallorca

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, Fermín, De Jong, Olmo, Rashford, Ferran, Yamal

Posible alineación del Mallorca:

Román, Mojica, López, Valjent, Maffeo, Antonio, Mascarell, Costa, Darder, Virgili, Muriqi

🔥Las mejores apuestas Barcelona vs Mallorca

1er Pronóstico Barcelona vs Mallorca: El Barcelona gana sin recibir goles @ 2.20 en Codere

La amenaza de gol del equipo visitante esta temporada se ha centrado casi por completo en Vedat Muriqi. El internacional kosovar ha marcado 15 goles en LaLiga, el segundo mayor registro en la división, detrás de Kylian Mbappé. Mientras tanto, su promedio de 4.5 duelos aéreos ganados por partido es el mejor registro en la máxima categoría española.

El número de goles de Muriqi supone el 54% del total de su equipo. Por lo tanto, las opciones del Barça de mantener su portería a cero dependen, en gran medida, de detener al poderoso delantero.

Los catalanes se ven con posibilidades. Su principal vulnerabilidad esta temporada ha sido contra delanteros rápidos que explotan el espacio detrás de sus centrales. Eso no es lo que caracteriza el juego de Muriqi y puede que no reciba mucho servicio aéreo en este partido.

El récord defensivo del Barça ha mejorado en las últimas semanas. Han ganado siete de sus últimos 13 partidos sin recibir goles. Apostar por su portería a cero parece atractivo, con una probabilidad implícita del 48%.

2ºPronóstico Barcelona vs Mallorca: Lamine Yamal marca en cualquier momento @ 1.85 en Codere

Con Pedri fuera por lesión y Raphinha también en duda, la influencia de Lamine Yamal será clave para los anfitriones. El extremo está disfrutando actualmente de uno de sus mejores momentos de la temporada.

Si había un área en la que Yamal necesitaba mejorar, era su definición. Hay evidencia de eso en las últimas semanas, con el joven de 18 años marcando gol en cada una de sus últimas cuatro apariciones. Con 9 goles en la liga ya ha igualado su total de la temporada pasada.

Yamal ha hecho una cantidad similar de disparos esta temporada. Promedia 4.2 por partido, en comparación con los 4.1 de LaLiga 2024/25. Sin embargo, ahora marca un gol cada 169 minutos, en comparación con uno cada 318 minutos la temporada pasada.

Eso es un desarrollo realmente positivo desde la perspectiva del Barcelona. Su joven estrella es capaz de extender su racha goleadora el sábado en las apuestas Barcelona vs Mallorca.

3er Pronóstico Barcelona vs Mallorca: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en Codere

Los equipos visitantes han tenido cierto éxito en el Camp Nou antes del descanso. Los últimos tres oponentes del Barça en casa han sido Osasuna, Real Oviedo y FC Copenhague.

Ninguno de ellos concedió en la primera mitad. Sin embargo, el Barcelona anotó nueve goles en la segunda mitad de esos tres partidos. A pesar de los arranques lentos, han desgastado consistentemente a los equipos rivales después del descanso.

Los últimos dos partidos del Mallorca también han producido más acción tras el intervalo. Anotaron tres goles en la segunda mitad y vencieron al Sevilla la última vez. El equipo de Jagoba Arrasate también concedió dos veces en los últimos 15 minutos, cayendo 3-0 ante el Atlético de Madrid.

Esas tendencias apuntan hacia un juego que puede comenzar lentamente. Respaldar que en la segunda mitad se produzca mayor número de goles parece ofrecer valor en las apuestas Barcelona vs Mallorca.