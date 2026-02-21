Barcelona vs Levante Pronóstico y Apuestas LaLiga | 22/02/26

+

🥅Mejores apuestas Barcelona vs Levante

Hándicap Barcelona -2 ⭐ @ 1.80 en Codere

Raphinha marca en cualquier momento ⭐ @ 1.70 en Codere

Segunda mitad - Barcelona marca más de 2.5 goles ⭐ @ 2.95 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Levante son cortesía de Codere, correctas a 21 de febrero de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

🧐Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Barcelona 4-1 Levante

Predicción de goleadores: Barcelona: Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López - Levante: Etta Eyong

La búsqueda del título de liga por parte del Barcelona sufrió un revés significativo tras una sorpresiva derrota por 2-1 ante sus rivales catalanes del Girona el lunes por la noche. Este resultado marcó su segunda derrota en la liga de 2026 y los hizo caer al segundo puesto, por detrás del Real Madrid.

Han sufrido derrotas consecutivas en todas las competiciones, incluyendo una derrota 4-0 contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Las tácticas de Hansi Flick han sido objeto de un verdadero escrutinio, con informes que sugieren que algunos jugadores prefieren un enfoque diferente.

Este partido en casa contra el Levante, que está pasando por dificultades, ofrece una buena oportunidad para retomar el rumbo. Los visitantes llegan a este encuentro tras dos derrotas consecutivas en el derbi en casa contra el Valencia y el Villarreal. Actualmente están en la difícil zona de descenso: solo han ganado cuatro partidos de liga en toda la temporada.

Alineaciones Probables Barcelona vs Levante

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Martín, Cubarsí, Koundé, De Jong, Fermín, Olmo, Raphinha, Ferran, Yamal

Posible alineación del Levante:

Ryan, Sánchez, Moreno, De la Fuente, Toljan, Raghouber, Vencedor, Romero, Álvarez, Tunde, Etta Eyong

🔥Las mejores apuestas Barcelona vs Levante

1er Pronóstico Barcelona vs Levante: Hándicap Barcelona -2 @ 1.80 en Codere

La calidad de las recientes actuaciones del Barcelona ha sido realmente preocupante. Sus debilidades defensivas fueron expuestas tanto por el Girona como por el Atlético de Madrid. Sin embargo, su sólido récord en casa sugiere que están bien posicionados para una recuperación este domingo.

Los catalanes tienen un récord perfecto frente a sus aficionados en LaLiga esta temporada. Han registrado un promedio de 3.09 goles por partido en casa, mientras que han concedido solo 0.45 veces por cada 90 minutos. Notablemente, han ganado el 45% de esos encuentros por márgenes de tres o más goles.

Esto será una tarea abrumadora para el Levante, cuya leve mejora bajo el nuevo entrenador Luís Castro parece haber terminado. Tienen el peor récord defensivo en la máxima categoría española, concediendo un promedio de 1.71 goles por partido.

Los visitantes están ahora a siete puntos de la salvación. También están en desventaja, ya que jugaron el miércoles por la noche. Mientras tanto, el Barça se benefició de un calendario libre a mitad de semana. Apoyar al equipo local con un hándicap de -2 parece una buena opción en las apuestas Barcelona vs Levante con una probabilidad implícita del 54%.

2ºPronóstico Barcelona vs Levante: Raphinha marca en cualquier momento @ 1.70 en Codere

Esta temporada se ve lo esencial que es Raphinha para el Barcelona, particularmente en lo que respecta a su eficiencia en la presión. En su ausencia, los oponentes han encontrado más fácil navegar a través del mediocampo y explotar la alta línea defensiva de Hansi Flick.

El ex extremo del Leeds acaba de regresar después de su último revés físico. Debería estar mejor preparado el domingo, tras jugar 63 minutos contra el Girona.

Raphinha estuvo en excelente forma durante diciembre y enero, anotando seis goles en 10 apariciones. A pesar de sus problemas de lesiones, el jugador de 29 años promedia un gol cada 117 minutos en LaLiga esta temporada.

Enfrentándose a la peor defensa de la división, hay muchas posibilidades de que mejore ese registro. Raphinha tiene buen valor para marcar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 57%.

3er Pronóstico Barcelona vs Levante: Segunda mitad - Barcelona marca más de 2.5 goles @ 2.95 en Codere

El Levante está jugando su tercer partido en ocho días y hay una alta probabilidad de que su moral decaiga durante la segunda mitad. Las derrotas en casa contra sus dos rivales más cercanos de la máxima categoría la semana pasada podrían haber afectado su confianza.

Sus perspectivas de supervivencia son escasas desde esta posición y es muy poco probable que mejoren este fin de semana.

En su encuentro anterior, el Levante tenía una ventaja de 2-0 al descanso, pero finalmente perdió 3-2 contra el Barcelona. Ese es un ejemplo de lo fuertes que han sido los catalanes en la segunda mitad esta temporada.

En casa, el Barça ha marcado 21 goles después del descanso en solo 11 partidos de LaLiga. Aún no han concedido un gol en la segunda mitad frente a sus aficionados en la liga.

Por el contrario, el Levante ha tenido dificultades para mantenerse en los partidos, incluso cuando han comenzado bien. En los partidos fuera de casa, el 67% de los goles que han concedido en la máxima categoría española han llegado tras el descanso.

Estas tendencias sugieren que respaldar al Barcelona para marcar más de 2.5 goles en la segunda mitad ofrece valor en las apuestas Barcelona vs Levante.